Испания: Примера 2018-2019

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Эйбар
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +4 =12 -4
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар
Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 1:1 Эйбар Примера Атлетико М 2:2 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эйбар Примера
Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона Заявка 32 8 10 14 33 - 44 34
15. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
18. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
    Эйбар
    0% (0)
    Ничья
    8.2% (5)
    Атлетико М
    91.8% (56)
    1:2 Атлетико М
    31.1% (19)
    0:2 Атлетико М
    31.1% (19)
    0:1 Атлетико М
    24.6% (15)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
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