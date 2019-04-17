Испания: Примера 2018-2019
Эйбар
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Стадион: Ипуруа
Атлетико М
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =12 -4Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар
Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия Эйбар 4:4 Леванте Эйбар 2:2 Спортинг Хихон
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|33 - 44
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Эйбар
0% (0)
Ничья
8.2% (5)
Атлетико М
91.8% (56)
1:2 Атлетико М
31.1% (19)
0:2 Атлетико М
31.1% (19)
0:1 Атлетико М
24.6% (15)
1:1 Ничья
6.6% (4)
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