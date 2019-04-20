Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

38' Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

37' Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали

37' Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

37' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

36' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

35' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

34' Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!

34' Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.

34' Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...

34' Сельта начинает контратаку

34' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

33' Жирона контролирует мяч.

33' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

31' Сельта имеет хороший шанс забить.

30' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

30' Удар от ворот произведет Сельта

30' Гарсия Рауль II из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

29' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сельта

28' Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо

28' Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Макси Гомес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

27' Будебуз Ряд из команды Сельта делает пас партнеру.

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

24' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сельта имеет хороший шанс забить.

21' Аспас Яго из команды Сельта в офсайде

21' Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

20' Удар от ворот произведет Сельта

20' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

20' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Сельта контролирует мяч.

18' Удар от ворот произведет Сельта

18' Соарес Дуглас из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

17' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Будебуз Ряд из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.

17' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.

16' Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.

15' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сельта

15' Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.

14' Удар от ворот произведет Сельта

14' Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали

13' Отличные скиллы показывает Макси Гомес , обводя своих соперников

13' Будебуз Ряд из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.

13' Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.

12' Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

12' Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо

8' Жирона контролирует мяч.

7' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гарсия Алеш из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.

7' Жирона имеет хороший шанс забить.

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

5' Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

5' Макси Гомес из команды Сельта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

5' Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Сельта

3' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сельта начинает с центра поля