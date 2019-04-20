Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Сельта
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Жирона
0'
1:0
34' Гол
Аспас Яго
37'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
22
Кабраль
Густаво
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
24
Будебуз
Ряд
5
Йокушлу
Окай
14
Лоботка
Станислав
19
Буфаль
Софьян
10
Аспас
Яго
9
Макси
Гомес
13
Буну
Яссин
24
Порро
Педро
5
Алькала
Педро
2
Бернардо
Эспиноса
14
Гарсия
Рауль
II
12
Соарес
Дуглас
17
Робертс
Патрик
8
Понс
Пере
23
Гарсия
Алеш
9
Порту
Кристиан
7
Стуани
Кристиан
Сельта
4-4-2
Жирона
4-1-4-1

Ход матча

34'
Аспас Яго
(Буфаль Софьян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал
Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска
Жирона Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б
Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Жирона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Жирона 3:2 Сельта Примера Жирона 1:0 Сельта Примера Сельта 3:3 Жирона Примера Жирона 0:1 Сельта Сегунда
Сельта 2:0 Жирона Сегунда Сельта 0:4 Жирона Сегунда Жирона 1:1 Сельта Сегунда Сельта 2:1 Жирона Сегунда Жирона 1:2 Сельта Сегунда Жирона 1:3 Сельта Кубок Короля Жирона 2:2 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Жирона Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона 0:0 Заявка 33 8 11 14 33 - 44 35
15. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта 0:0 Заявка 33 8 9 16 45 - 55 33
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Первый тайм
  • 38'
    Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 34'
    Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
  • 34'
    Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 34'
    Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Сельта начинает контратаку
  • 34'
    Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Жирона контролирует мяч.
  • 33'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 31'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 30'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 29'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 28'
    Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
  • 28'
    Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
  • 27'
    Макси Гомес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
  • 27'
    Будебуз Ряд из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 26'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 24'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    21'
    Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
  • 21'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 20'
    Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Алькала Педро атаковал сзади соперника. Это Макси Гомес заработал своей команде штрафной
  • 19'
    Сельта контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 18'
    Соарес Дуглас из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кабраль Густаво наказан за толчок Стуани Кристиан
  • 17'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    17'
    Будебуз Ряд из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
  • 17'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.
  • 16'
    Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 14'
    Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Понс Пере
  • 13'
    Буну Яссин не дал случится голу! Макси Гомес должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
  • 13'
    Отличные скиллы показывает Макси Гомес, обводя своих соперников
  • 13'
    Будебуз Ряд из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
  • 13'
    Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.
  • 12'
    Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Будебуз Ряд нанес удар издали, а Буну Яссин отбил его обратно в игру!
  • 12'
    Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Соарес Дуглас наказан за толчок Лоботка Станислав
  • Фол, нарушение
    10'
    Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Макси Гомес заработал фол
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 9'
    Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
  • 9'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Жирона контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Араухо Нестор
  • 7'
    Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Гарсия Алеш из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Жирона имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
  • 6'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 5'
    Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Макси Гомес из команды Сельта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 5'
    Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 3'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 1'
    Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Будебуз Ряд из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Жирона
Сельта
80.5% (124)
Ничья
16.9% (26)
Жирона
2.6% (4)
2:1 Сельта
39% (60)
1:0 Сельта
22.1% (34)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Сельта
7.1% (11)
3:1 Сельта
6.5% (10)
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