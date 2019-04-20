Испания: Примера 2018-2019
Сельта
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Abanca Balaidos
Жирона
1:0
34' ГолАспас Яго
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
24
Будебуз
Ряд
10
Аспас
Яго
13
Буну
Яссин
24
Порро
Педро
23
Гарсия
Алеш
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
24 Будебуз РядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Муньеса МаркЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Думбия СейдуНападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +5 =3 -12Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал
Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сельта 2:0 Уэска
Жирона Последние 20 матчей: +4 =5 -11Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б
Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М Леванте 2:2 Жирона
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Жирона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|33 - 44
|35
|15.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|45 - 55
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Сельта
80.5% (124)
Ничья
16.9% (26)
Жирона
2.6% (4)
2:1 Сельта
39% (60)
1:0 Сельта
22.1% (34)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Сельта
7.1% (11)
3:1 Сельта
6.5% (10)
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