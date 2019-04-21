Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

33' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.

33' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.

32' Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Вильярреал контролирует мяч.

30' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

29' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

29' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой слева.

29' Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.

27' Удар от ворот произведет Вильярреал

27' Ньом Аллан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

27' Ньом Аллан из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

27' Леганес начинает контратаку

27' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.

25' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

24' Бакка Карлос из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.

24' Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

24' Опасность предотвращена - Фунес Мори из команды Вильярреал вступил в отбор удачно

24' Леганес начинает контратаку

24' Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Вильярреал контролирует мяч.

21' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Леганес контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

19' Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде

19' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

19' Бакка Карлос из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

19' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Леганес

18' Марио Гаспар из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

18' Вильярреал контролирует мяч.

18' Опасность предотвращена - Бустинса Унаи из команды Леганес вступил в отбор удачно

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

17' Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Леганес

15' Кинтилья Хави из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

15' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

14' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

13' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

12' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.

11' Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

11' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

11' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

11' Кинтилья Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

10' Гумбау Херард из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

10' Гумбау Херард из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...

10' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вильярреал контролирует мяч.

8' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

7' Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.

6' Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

6' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Леганес контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

5' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

2' Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде

1' Вильярреал контролирует мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля