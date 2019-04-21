Испания: Примера 2018-2019
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Леганес
30
Чуквезе
Саму
12
Ньом
Аллан
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сабин МериноНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал
Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал
Леганес Последние 20 матчей: +7 =7 -6Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес
Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|83 - 32
|77
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|36 - 40
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|39 - 48
|42
|11.
|Леганес
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|32 - 36
|42
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|15.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|16.
|Леванте
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|47 - 61
|34
|17.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|33
|7
|13
|13
|40 - 45
|34
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Вильярреал
82.6% (128)
Ничья
14.8% (23)
Леганес
2.6% (4)
2:1 Вильярреал
38.7% (60)
1:0 Вильярреал
25.2% (39)
2:0 Вильярреал
12.9% (20)
1:1 Ничья
11.6% (18)
3:1 Вильярреал
1.9% (3)
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