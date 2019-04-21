Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Леганес
0' 33'
13
Андрес
Фернандес
2
Марио
Гаспар
3
Альваро
Гонсалес
4
Фунес
Мори
39
Кинтилья
Хави
30
Чуквезе
Саму
10
Иборра
Висенте
19
Касорла
Санти
8
Форнальс
Пабло
9
Бакка
Карлос
17
Экамби
Карл
Токо
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
24
Омеруо
Кеннет
22
Сиовас
Димитрис
12
Ньом
Аллан
21
Перес
Рубен
6
Гумбау
Херард
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
9
Каррильо
Гидо
25
Брайтвайт
Мартин
Вильярреал
4-4-2
Леганес
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал
Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Эспаньол 3:1 Вильярреал
Леганес Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес
Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес Леганес 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Леганес 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера Вильярреал 2:1 Леганес Кубок Короля Леганес 1:0 Вильярреал Кубок Короля
Леганес 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Вильярреал Примера Леганес 3:2 Вильярреал Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 33 23 8 2 83 - 32 77
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
8. Атлетик Б Заявка 33 11 13 9 36 - 40 46
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 33 11 9 13 39 - 48 42
11. Леганес 0:0 Заявка 33 10 12 11 32 - 36 42
12. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
15. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
16. Леванте Заявка 33 8 10 15 47 - 61 34
17. Вильярреал 0:0 Заявка 33 7 13 13 40 - 45 34
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Первый тайм
  • Угловой
    33'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
  • 33'
    Форнальс Пабло мяч отрикошетил от ворот
  • 33'
    Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
  • 32'
    Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Марио Гаспар заработал фол
  • 31'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 30'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 29'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой слева.
  • 29'
    Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
  • 28'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 27'
    Ньом Аллан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Ньом Аллан из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 27'
    Леганес начинает контратаку
  • 27'
    Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Касорла Санти пострадал.
  • 26'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Фунес Мори нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 24'
    Чуквезе Саму мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Бакка Карлос из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Опасность предотвращена - Фунес Мори из команды Вильярреал вступил в отбор удачно
  • 24'
    Леганес начинает контратаку
  • 24'
    Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кинтилья Хави из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
  • 21'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Леганес контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • Офсайд
    19'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
  • 19'
    Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Бакка Карлос из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 18'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 18'
    Опасность предотвращена - Бустинса Унаи из команды Леганес вступил в отбор удачно
  • 17'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом
  • 16'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Сильва Хонатан из команды Леганес играет слишком грубо. Чуквезе Саму оказался на газоне.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 15'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Перес Рубен наказан за толчок Форнальс Пабло
  • 14'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 13'
    Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 12'
    Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
  • 11'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму, обводя своих соперников
  • 11'
    Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Кинтилья Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Гумбау Херард из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Гумбау Херард из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 8'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    7'
    Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
  • 6'
    Брайтвайт Мартин мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Леганес контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 5'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    2'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
  • 2'
    ШАНС! Чуквезе Саму вышел один-на-один с голкипером...
  • 2'
    Касорла Санти делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Касорла Санти мяча так и не получил
  • 1'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Леганес
Вильярреал
82.6% (128)
Ничья
14.8% (23)
Леганес
2.6% (4)
2:1 Вильярреал
38.7% (60)
1:0 Вильярреал
25.2% (39)
2:0 Вильярреал
12.9% (20)
1:1 Ничья
11.6% (18)
3:1 Вильярреал
1.9% (3)
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