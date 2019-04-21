Испания: Примера 2018-2019
Хетафе
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 11495
Севилья
23' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
30' Желтая карточкаБанега Эвер
32' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
33' Желтая карточкаВаскес Франко
33' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
1:0
35' ПенальтиМата Хайме
38' Желтая карточкаМата Хайме
45' Вторая желтая карточкаЭскудеро Серхио
2:0
45' ПенальтиВидаль Молина
50' Желтая карточкаБруно Гонсалес
13
Сория
Давид
27
Hugo
Duro
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Hugo DuroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
11 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
30'
32'
33'
33'
35'
1:0
38'
45'
45'
2:0
50'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес
Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия
Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля Севилья 1:2 Хетафе Примера Севилья 0:1 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|83 - 32
|77
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Хетафе
|2:0 Заявка
|33
|14
|12
|7
|42 - 29
|54
|5.
|Севилья
|0:2 Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 41
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|39 - 48
|42
|11.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|15.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|16.
|Леванте
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|47 - 61
|34
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Хетафе
10.1% (16)
Ничья
37.1% (59)
Севилья
52.8% (84)
1:2 Севилья
36.5% (58)
1:1 Ничья
29.6% (47)
0:1 Севилья
10.1% (16)
2:1 Хетафе
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
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