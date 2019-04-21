Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Хетафе
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион: Зрители: 11495
Севилья
0'
23' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
30' Желтая карточка
Банега Эвер
32' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
33' Желтая карточка
Васкес Франко
33' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
1:0
35' Пенальти
Мата Хайме
38' Желтая карточка
Мата Хайме
45' Вторая желтая карточка
Эскудеро Серхио
2:0
45' Пенальти
Видаль Молина
50' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
52'
13
Сория
Давид
4
Бруно
Гонсалес
2
Дьене
Даконам
21
Микель
Игнаси
6
Кабрера
Леандро
10
Гаку
Сибасаки
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
7
Мата
Хайме
19
Видаль
Молина
27
Hugo
Duro
1
Вацлик
Томаш
25
Меркадо
Габриэль
4
Кьяер
Симон
3
Серхи
Гомес
18
Эскудеро
Серхио
16
Навас
Хесус
5
Амаду
Ибрагим
10
Банега
Эвер
19
Мунир
Эль-Хаддади
9
Бен-Йедер
Виссам
22
Васкес
Франко
Хетафе
4-4-2
Севилья
4-4-2

Ход матча

23'
 
Амаду Ибрагим
30'
 
Банега Эвер
32'
 
Меркадо Габриэль
33'
 
Васкес Франко
33'
 
Эскудеро Серхио
35'
Мата Хайме
1:0
38'
Мата Хайме
 
45'
 
Эскудеро Серхио
45'
Видаль Молина
2:0
46'
 
Промес Куинси
Банега Эвер
50'
Бруно Гонсалес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес
Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона Жирона 1:1 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия
Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона Реал Мадрид 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера
Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля Севилья 1:2 Хетафе Примера Севилья 0:1 Хетафе Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 33 23 8 2 83 - 32 77
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Хетафе 2:0 Заявка 33 14 12 7 42 - 29 54
5. Севилья 0:2 Заявка 33 15 7 11 54 - 41 52
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 33 11 9 13 39 - 48 42
11. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
12. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
15. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
16. Леванте Заявка 33 8 10 15 47 - 61 34
17. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Первый тайм
  • 53'
    Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 53'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    52'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья подал угловой справа.
  • 51'
    Севилья контролирует мяч.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Хетафе забивает с точки!
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - После того, как Эскудеро Серхио сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!
  • Фол, нарушение
    49'
    ПЕНАЛЬТИ! - Эскудеро Серхио играет рукой в штрафной! Эскудеро Серхио вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 47'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 46'
    Гаку Сибасаки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Васкес Франко из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Бруно Гонсалес пострадал.
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Hugo Duro из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
  • 43'
    Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Банега Эвер из команды Севилья подал угловой слева.
  • 43'
    Эскудеро Серхио из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Севилья контролирует мяч.
  • 42'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Бен-Йедер Виссам из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Hugo Duro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    39'
    Вацлик Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    38'
    Мата Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Мата Хайме грубо играет против соперника. Пострадал Амаду Ибрагим
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    34'
    ПЕНАЛЬТИ! - Васкес Франко играет рукой в штрафной! Васкес Франко вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • Желтая карточка
    33'
    Эскудеро Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    33'
    Васкес Франко получает желтую карточку за игру рукой
  • 33'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Желтая карточка
    32'
    Меркадо Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    32'
    Фу! Меркадо Габриэль из команды Севилья очень опасно играет против соперника.
  • Угловой
    31'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе подал угловой справа.
  • Желтая карточка
    30'
    Банега Эвер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Банега Эвер грубо играет против соперника. Пострадал Видаль Молина
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 30'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Бруно Гонсалес наказан за толчок Банега Эвер
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Кьяер Симон из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
  • 28'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Меркадо Габриэль наказан за толчок Бруно Гонсалес
  • Угловой
    27'
    Севилья произведет угловой с левой стороны.
  • 27'
    Хороший удар издали нанес Бен-Йедер Виссам, но отличный сейв сделал Сория Давид. Угловой.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 26'
    Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Гаку Сибасаки из команды Хетафе подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    23'
    Амаду Ибрагим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Амаду Ибрагим грубо играет против соперника. Пострадал Арамбарри Мауро
  • Офсайд
    23'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья в офсайде
  • 22'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 21'
    Васкес Франко из команды Севилья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 21'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Меркадо Габриэль из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Офсайд
    19'
    Навас Хесус из команды Севилья в офсайде
  • 19'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 19'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 18'
    Навас Хесус из команды Севилья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 16'
    ШАНС! Мунир Эль-Хаддади нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 16'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья разыграл угловой с правого угла.
  • 15'
    Микель Игнаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Мунир Эль-Хаддади нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 11'
    ШАНС! Видаль Молина нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Васкес Франко из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Максимович Неманья
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Кьяер Симон атаковал сзади соперника. Это Видаль Молина заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 9'
    Севилья начинает контратаку
  • 9'
    Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 8'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 7'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Амаду Ибрагим из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Hugo Duro
  • 6'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 5'
    Севилья контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 4'
    Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья подал угловой справа.
  • 3'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Банега Эвер
  • 2'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Севилья контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 1'
    ШАНС! Кабрера Леандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Севилья
Хетафе
10.1% (16)
Ничья
37.1% (59)
Севилья
52.8% (84)
1:2 Севилья
36.5% (58)
1:1 Ничья
29.6% (47)
0:1 Севилья
10.1% (16)
2:1 Хетафе
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
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