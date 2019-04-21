Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Севилья

Первый тайм

53' Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

53' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

51' Севилья контролирует мяч.

50' Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Хетафе забивает с точки!

49' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Эскудеро Серхио сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

47' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

46' Гаку Сибасаки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Хетафе

43' Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Банега Эвер из команды Севилья подал угловой слева.

43' Эскудеро Серхио из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

42' Севилья контролирует мяч.

42' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

40' Матч возобновлен

39' Hugo Duro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Вацлик Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Мата Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

35' Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!

33' Эскудеро Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Васкес Франко получает желтую карточку за игру рукой

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

32' Меркадо Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Фу! Меркадо Габриэль из команды Севилья очень опасно играет против соперника.

31' Арамбарри Мауро из команды Хетафе подал угловой справа.

30' Банега Эвер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Севилья произведет угловой с левой стороны.

26' Удар от ворот произведет Севилья

26' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гаку Сибасаки из команды Хетафе подал угловой слева.

23' Амаду Ибрагим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

21' Васкес Франко из команды Севилья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Меркадо Габриэль из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

21' Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

20' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

19' Навас Хесус из команды Севилья в офсайде

19' Хетафе контролирует мяч.

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хетафе контролирует мяч.

18' Навас Хесус из команды Севилья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

15' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья разыграл угловой с правого угла.

15' Микель Игнаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

13' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Севилья

11' ШАНС! Видаль Молина нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

10' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

9' Севилья начинает контратаку

9' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

9' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

8' Удар от ворот произведет Севилья

8' Хетафе контролирует мяч.

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

5' Севилья контролирует мяч.

4' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бен-Йедер Виссам из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Севилья контролирует мяч.

1' Удар от ворот произведет Севилья

1' ШАНС! Кабрера Леандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Хетафе начинает с центра поля