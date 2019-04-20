Испания: Примера 2018-2019
Райо Вальекано
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Кампо де Вальекас
Уэска
45' Желтая карточкаМедран Альваро
45' Желтая карточкаТито Роберто
21
Абдулайе
Ба
15
Суарес
Марио
14
Бебе
Тьягу
22
Посо
Хосе
14
Пулидо
Хорхе
12
Галан
Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бебе ТьягуПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Амат ХордиЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хемес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мусто ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =2 -12Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис
Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар
Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска
Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|15.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|16.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Райо Вальекано
74.5% (117)
Ничья
18.5% (29)
Уэска
7% (11)
2:1 Райо Вальекано
36.3% (57)
1:0 Райо Вальекано
22.9% (36)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:0 Райо Вальекано
10.2% (16)
3:1 Райо Вальекано
2.5% (4)
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