Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

48' Тито Роберто грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

47' Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Медран Альваро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

43' Райо Вальекано контролирует мяч.

42' Удар от ворот произведет Уэска

42' Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

42' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Пулидо Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

40' Пулидо Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Посо Хосе нанес удар в каркас ворот!

39' Плохо сыграл Этчейта Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Уэска контролирует мяч.

38' Галан Хави из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

36' Райо Вальекано контролирует мяч.

36' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

35' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

35' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

34' Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

34' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Уэска контролирует мяч.

33' Удар от ворот произведет Уэска

33' Шанс! Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо

33' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

32' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Уэска

31' Шанс! Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо

30' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

29' Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

29' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

27' Удар от ворот произведет Уэска

27' Морено Алекс из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде

24' Уэска контролирует мяч.

23' Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде

23' Уэска контролирует мяч.

22' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

22' Мирамон Хорхе из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

22' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

22' Мирамон Хорхе из команды Уэска делает неудачный навес.

21' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

21' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

21' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Авила Эсекьель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

20' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.

18' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде

17' Райо Вальекано контролирует мяч.

16' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

14' Удар от ворот произведет Уэска

14' Как он промахнулся? Бебе Тьягу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.

14' Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде

13' Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде

12' Удар от ворот произведет Уэска

12' Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе

12' Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

11' Райо Вальекано контролирует мяч.

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

10' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Уэска

7' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Морено Алекс из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...

7' Райо Вальекано начинает контратаку

6' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде

6' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

5' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

4' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Уэска контролирует мяч.

2' Райо Вальекано контролирует мяч.

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Райо Вальекано начинает с центра поля