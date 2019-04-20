Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Райо Вальекано
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Уэска
0'
45' Желтая карточка
Медран Альваро
45' Желтая карточка
Тито Роберто
47'
1
Гарсия
Альберто
2
Тито
Роберто
21
Абдулайе
Ба
23
Гальвес
Алехандро
7
Морено
Алекс
15
Суарес
Марио
4
Медран
Альваро
14
Бебе
Тьягу
22
Посо
Хосе
11
Эмбарба
Адриан
9
Рауль
де
Томас
13
Сантамария
Роберто
24
Мирамон
Хорхе
14
Пулидо
Хорхе
3
Этчейта
Хавьер
12
Галан
Хави
21
Эррера
Янгель
8
Мелеро
Гонсало
6
Гомес
Мойсес
II
19
Авила
Эсекьель
22
Гальего
Энрике
7
Феррейро
Давид
Райо Вальекано
4-2-3-1
Уэска
4-3-3

Ход матча

45'
Медран Альваро
 
45'
Тито Роберто
 
46'
 
Мантовани Мартин
Пулидо Хорхе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис
Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар
Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска
Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид Уэска 0:4 Атлетик Б Сельта 2:0 Уэска

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Уэска 0:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Райо Вальекано Сегунда Уэска 2:0 Райо Вальекано Сегунда
Райо Вальекано 2:2 Уэска Сегунда Уэска 4:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 4:0 Уэска Сегунда Райо Вальекано 4:1 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Райо Вальекано Сегунда Уэска 0:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 1:0 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Райо Вальекано Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
15. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
16. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
17. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано 0:0 Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска 0:0 Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Желтая карточка
    48'
    Тито Роберто грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 47'
    Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    47'
    Медран Альваро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    46'
    Безумный фол. Медран Альваро грубо играет против соперника. Пострадал Эррера Янгель
  • 46'
    Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мелеро Гонсало
  • 44'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 43'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 42'
    Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 42'
    Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    42'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 41'
    Эмбарба Адриан мяч отрикошетил от ворот
  • Травма, повреждение
    41'
    Пулидо Хорхе возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пулидо Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Пулидо Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Посо Хосе нанес удар в каркас ворот!
  • 39'
    Плохо сыграл Этчейта Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 39'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Уэска контролирует мяч.
  • 38'
    Галан Хави из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    37'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Пулидо Хорхе пострадал.
  • 36'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Эррера Янгель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Уэска контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 33'
    Шанс! Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
  • Угловой
    33'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 32'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 31'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 31'
    Шанс! Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
  • 30'
    Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Назначен штрафной. Пострадал Посо Хосе, его свалил Эррера Янгель.
  • 29'
    Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 28'
    Бебе Тьягу мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
  • 27'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • Угловой
    27'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 26'
    Рауль де Томас мяч отрикошетил от ворот
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Офсайд
    25'
    Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
  • 24'
    Уэска контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
  • Офсайд
    23'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 23'
    Уэска контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 22'
    Мирамон Хорхе из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 22'
    Мирамон Хорхе из команды Уэска делает неудачный навес.
  • 21'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 21'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Авила Эсекьель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 20'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
  • 19'
    Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    17'
    Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
  • 17'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 16'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 15'
    Рауль де Томас нанес удар издали, а Сантамария Роберто отбил его обратно в игру!
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 14'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 14'
    Как он промахнулся? Бебе Тьягу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 14'
    Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
  • Офсайд
    14'
    Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
  • Офсайд
    13'
    Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
  • 12'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 12'
    Посо Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 12'
    Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 10'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 10'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 7'
    Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • Офсайд
    6'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 6'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Эррера Янгель из команды Уэска играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
  • 4'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Уэска контролирует мяч.
  • 2'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 1'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Райо Вальекано начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Уэска
Райо Вальекано
74.5% (117)
Ничья
18.5% (29)
Уэска
7% (11)
2:1 Райо Вальекано
36.3% (57)
1:0 Райо Вальекано
22.9% (36)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:0 Райо Вальекано
10.2% (16)
3:1 Райо Вальекано
2.5% (4)
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