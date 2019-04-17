Испания: Примера 2018-2019
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Атлетик Б
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =2 -6Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска
Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 2:5 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|33 - 44
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Реал Мадрид
92.3% (60)
Ничья
3.1% (2)
Атлетик Б
4.6% (3)
2:1 Реал Мадрид
38.5% (25)
2:0 Реал Мадрид
30.8% (20)
1:0 Реал Мадрид
7.7% (5)
3:1 Реал Мадрид
6.2% (4)
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