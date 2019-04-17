Испания: Примера 2018-2019

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Атлетик Б

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска
Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья Леганес 1:0 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 2:5 Реал Мадрид Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона Заявка 32 8 10 14 33 - 44 34
15. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
18. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 21.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
    Реал Мадрид
    92.3% (60)
    Ничья
    3.1% (2)
    Атлетик Б
    4.6% (3)
    2:1 Реал Мадрид
    38.5% (25)
    2:0 Реал Мадрид
    30.8% (20)
    1:0 Реал Мадрид
    7.7% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    6.2% (4)
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