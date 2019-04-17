Испания: Примера 2018-2019

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Бетис
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис
Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид
Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера
Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Валенсия Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 32 10 11 11 38 - 39 41
12. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
13. Эйбар Заявка 32 9 13 10 42 - 44 40
14. Жирона Заявка 32 8 10 14 33 - 44 34
15. Леванте Заявка 32 8 9 15 45 - 59 33
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
18. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
19. Райо Вальекано Заявка 32 7 6 19 36 - 57 27
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 21.04.2019, осталось 2 дня 20 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
    Бетис
    9.8% (6)
    Ничья
    41% (25)
    Валенсия
    49.2% (30)
    1:1 Ничья
    36.1% (22)
    1:2 Валенсия
    29.5% (18)
    0:1 Валенсия
    11.5% (7)
    2:1 Бетис
    4.9% (3)
    1:0 Бетис
    3.3% (2)
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