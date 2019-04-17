Испания: Примера 2018-2019
Бетис
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Стадион: Бенито Вильямарин
Валенсия
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =7 -1Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид
Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе Валенсия 3:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Валенсия Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 39
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|42 - 44
|40
|14.
|Жирона
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|33 - 44
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|45 - 59
|33
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 57
|27
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Бетис
9.8% (6)
Ничья
41% (25)
Валенсия
49.2% (30)
1:1 Ничья
36.1% (22)
1:2 Валенсия
29.5% (18)
0:1 Валенсия
11.5% (7)
2:1 Бетис
4.9% (3)
1:0 Бетис
3.3% (2)
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