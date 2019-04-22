Италия: Серия B 2018-2019

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Козенца
1:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
14' Красная карточка
Мора Лука
0:0
15' Не забитый пенальти
Тутино Дженнаро
27' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
42' Желтая карточка
Терци Клаудио
47' Желтая карточка
Баэс Хайме
1:0
55' Гол
Дермаку Кастриот
58' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
59' Желтая карточка
Matteo Ricci II
90'+6
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
4
Капела
Анибал
3
Дермаку
Кастриот
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
6
Luca
Palmiero
11
Tommaso
D'Orazio
32
Баэс
Хайме
10
Эмбало
Карлос
25
Тутино
Дженнаро
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Tommaso
Augello
8
Matteo
Ricci
II
16
Бартоломей
Паоло
6
Мора
Лука
21
David
Okereke
9
Галабинов
Андрей
34
Да
Крус
Алессио
Козенца
4-4-2
Специя
4-1-2-3

Ход матча

14'
 
Мора Лука
15'
Тутино Дженнаро
0:0
27'
Дермаку Кастриот
 
42'
 
Терци Клаудио
47'
Баэс Хайме
 
55'
Дермаку Кастриот
1:0
58'
Tommaso D'Orazio
 
59'
 
Matteo Ricci II
66'
 
Giulio Maggiore
Бартоломей Паоло
72'
 
Emmanuel Quartsin Gyasi
Да Крус Алессио
80'
Литтери Джанлука
Эмбало Карлос
 
81'
Шаудоне Даниэле
Luca Palmiero
 
81'
 
Де Кол Филиппо
Luca Vignali
87'
Гарритано Лука
Биттанте Лука
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо
Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца Козенца 2:1 Падова Кротоне 0:1 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя
Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя Специя 0:0 Фоджа

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя 4:0 Козенца Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Дермаку Кастриот получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Тутино Дженнаро пробил пенальти, но не смог забить!
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Мора Лука увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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