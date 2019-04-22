Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Перуджа
1:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
13' Желтая карточка
Кремонези Микеле
28' Желтая карточка
Риккарди Давид
35' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
0:1
38' Гол
Andrea La Mantia
1:1
44' Гол
Marcello Falzerano
1:2
55' Гол
Фалько Филиппо
87' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90'+7
22
Габриэл
Васконселлос
7
Pasquale
Mazzochi
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
21
Кремонези
Микеле
8
Бьянко
Раффаэле
26
Marcello
Falzerano
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
10
Видо
Лука
11
Мелькьорри
Федерико
22
Вигорито
Мауро
24
Венути
Лоренцо
15
Antonio
Marino
16
Меккарьелло
Бьяджо
2
Риккарди
Давид
34
Майер
Жан
7
Тахцидис
Панайотис
4
Jacopo
Petriccione
20
Фалько
Филиппо
8
Marco
Mancosu
19
Andrea
La
Mantia
Перуджа
4-1-2-1-2
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

13'
Кремонези Микеле
 
28'
 
Риккарди Давид
35'
Мелькьорри Федерико
 
38'
0:1
Andrea La Mantia
(Фалько Филиппо)
44'
Marcello Falzerano
(Видо Лука)
1:1
55'
1:2
Фалько Филиппо
67'
 
Andrea Arrigoni
Antonio Marino
77'
Хан Кван Сон
Верре Валерио
 
79'
 
Паломби Симоне
Andrea La Mantia
82'
Nicola Falasco
Pasquale Mazzochi
 
83'
 
Табанелли Андреа
Jacopo Petriccione
87'
Бьянко Раффаэле
 
87'
Умар Садик
Драгомир Влад
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно
Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара
Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City
Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно Лечче 1:0 Савона

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Лечче 0:0 Перуджа Серия B Лечче 3:4 Перуджа Про Прима Дивизионе Лечче 0:2 Перуджа Коппа Италия Лега Про Перуджа 2:0 Лечче Про Прима Дивизионе
Перуджа 2:1 Лечче Коппа Италия Лега Про Перуджа 2:1 Лечче Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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