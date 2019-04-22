Италия: Серия B 2018-2019
Перуджа
1:2
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Лечче
13' Желтая карточкаКремонези Микеле
28' Желтая карточкаРиккарди Давид
35' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
0:1
38' ГолAndrea La Mantia
1:1
44' ГолMarcello Falzerano
1:2
55' ГолФалько Филиппо
87' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
10
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Хайе ТомНападающий
-
-
-
32 Joakim Milli
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Ход матча
13'
28'
38'
44'
1:1
55'
1:2
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно
Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа Перуджа 2:1 Пескара
Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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