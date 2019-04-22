Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Асколи
1:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
36' Пенальти
Ардеманьи Маттео
52' Желтая карточка
Дзампано Джузеппе
61' Желтая карточка
Вриони Джакомо
64' Желтая карточка
Казарини Федерико
75' Желтая карточка
Marco Modolo
75' Желтая карточка
Чичиретти Амато
90'+6
22
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
3
Рубин
Маттео
17
Michele
Cavion
5
Трояно
Микеле
30
Фраттези
Давиде
20
Чичиретти
Амато
10
Роззети
Лоренцо
32
Ардеманьи
Маттео
12
Guglielmo
Vicario
5
Копполаро
Мауро
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
27
Дзампано
Джузеппе
15
Mattia
Zennaro
16
Бесеа
Эммануэль
14
Пинато
Марко
23
Ломбарди
Кристиано
24
Росси
Алессандро
30
Бокалон
Риккардо
Асколи
4-3-1-2
Венеция
3-5-2

Ход матча

36'
Ардеманьи Маттео
1:0
51'
 
Сегре Джакопо
Пинато Марко
52'
 
Дзампано Джузеппе
60'
 
Вриони Джакомо
Росси Алессандро
61'
 
Вриони Джакомо
64'
Казарини Федерико
 
70'
Казарини Федерико
Michele Cavion
 
70'
 
Сучиу Сергиу
Бесеа Эммануэль
75'
 
Marco Modolo
75'
Чичиретти Амато
 
76'
Emanuele Padella
Чичиретти Амато
 
87'
Нгобо Фред
Ардеманьи Маттео
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто
Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция
Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция 1:0 Асколи Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B Асколи 3:3 Венеция Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ардеманьи Маттео из команды Асколи забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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