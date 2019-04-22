Италия: Серия B 2018-2019
Асколи
1:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Венеция
1:0
36' ПенальтиАрдеманьи Маттео
52' Желтая карточкаДзампано Джузеппе
61' Желтая карточкаВриони Джакомо
64' Желтая карточкаКазарини Федерико
75' Желтая карточкаMarco Modolo
75' Желтая карточкаЧичиретти Амато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коли СидиНападающий
-
39 Нгобо ФредНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
36'
1:0
61'
75'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто
Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя Пескара 1:1 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +4 =9 -7Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция
Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция Венеция 2:1 Брешия
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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