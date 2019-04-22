Италия: Серия B 2018-2019
Читтаделла
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кремонезе
0:1
3' ГолПикколо Антонио
0:2
25' ГолМонтальто Адриано
59' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
1:2
65' ПенальтиStefano Scappini
66' Желтая карточкаTommaso Cancellotti
75' Желтая карточкаКроче Даниэле
84' Желтая карточкаGaetano Castrovilli
84' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
90' Желтая карточкаMirko Drudi
1:3
90' ГолMirko Carretta
18
Mirko
Drudi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Davide DiawНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Vasile MogosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
3'
0:1
25'
65'
1:2
75'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +6 =7 -7Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова
Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Салернитана
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона
Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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