Италия: Серия B 2018-2019

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Читтаделла
1:3
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
3' Гол
Пикколо Антонио
0:2
25' Гол
Монтальто Адриано
59' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
1:2
65' Пенальти
Stefano Scappini
66' Желтая карточка
Tommaso Cancellotti
75' Желтая карточка
Кроче Даниэле
84' Желтая карточка
Gaetano Castrovilli
84' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
90' Желтая карточка
Mirko Drudi
1:3
90' Гол
Mirko Carretta
90'+6
1
Палеари
Альберто
29
Tommaso
Cancellotti
15
Domenico
Frare
18
Mirko
Drudi
3
Amedeo
Benedetti
8
Сеттембрини
Андреа
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
9
Мончини
Габриэле
7
Скенетти
Андреа
17
Панико
Джузеппе
16
Агацци
Микаэль
14
Vasile
Mogos
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
8
Gaetano
Castrovilli
4
Арини
Мариано
11
Кроче
Даниэле
7
Пикколо
Антонио
32
Монтальто
Адриано
Читтаделла
4-3-3
Кремонезе
5-3-2

Ход матча

3'
0:1
Пикколо Антонио
25'
0:2
Монтальто Адриано
(Пикколо Антонио)
59'
Сеттембрини Андреа
 
63'
Stefano Scappini
Панико Джузеппе
 
65'
Stefano Scappini
1:2
66'
Tommaso Cancellotti
 
68'
 
Mirko Carretta
Пикколо Антонио
73'
 
Luca Strizzolo
Монтальто Адриано
75'
 
Кроче Даниэле
78'
 
Соддимо Данило
Кроче Даниэле
82'
Luca Ghiringhelli
Tommaso Cancellotti
 
84'
 
Gaetano Castrovilli
84'
Amedeo Benedetti
 
88'
Federico Proia
Сеттембрини Андреа
 
90'
Mirko Drudi
 
90'
1:3
Mirko Carretta
(Терранова Эмануэле)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова
Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Салернитана
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона
Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне Лечче 2:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок
Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пикколо Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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