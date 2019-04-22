Италия: Серия B 2018-2019
Палермо
1:1
Конец матча
Стадион: Ренцо Барбера
Падова
1:0
14' ГолТрайковски Александар
1:1
16' ГолПульцетти Нико
30' Желтая карточкаСальви Алессандро
35' Желтая карточкаBertrand Yves Baraye
1:1
40' Не забитый пенальтиКапелло Алессандро
41' Желтая карточкаТревизан Тревор
68' Желтая карточкаХаас Николас
82' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
90' Желтая карточкаПушкаш Георге
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
31 Кокко АндреаНападающий
-
Ход матча
14'
16'
1:1
40'
41'
68'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4Беневенто 1:2 Палермо Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо
Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо
Падова Последние 20 матчей: +2 =8 -10Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова
Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова
Последние игры между собой
Палермо: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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