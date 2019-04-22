Италия: Серия B 2018-2019

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Палермо
1:1
Конец матча

Стадион:
Падова
0'
1:0
14' Гол
Трайковски Александар
1:1
16' Гол
Пульцетти Нико
30' Желтая карточка
Сальви Алессандро
35' Желтая карточка
Bertrand Yves Baraye
1:1
40' Не забитый пенальти
Капелло Алессандро
41' Желтая карточка
Тревизан Тревор
68' Желтая карточка
Хаас Николас
82' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
90' Желтая карточка
Пушкаш Георге
90'+6
1
Бриньоли
Альберто
2
Беллучи
Джузеппе
5
Райкович
Слободан
14
Сальви
Алессандро
19
Алеесами
Хайтам
30
Несторовски
Илья
32
Хаас
Николас
35
Муравски
Радослав
20
Фалетти
Сезар
10
Трайковски
Александар
9
Stefano
Moreo
1
Минелли
Стефано
16
Мадонна
Никола
20
Luca
Ravanelli
3
Черубин
Николо
6
Pietro
Ceccaroni
7
Пульцетти
Нико
4
Riccardo
Serena
11
Лолло
Лоренцо
10
Bertrand
Yves
Baraye
27
Бонаццоли
Федерико
28
Капелло
Алессандро
Палермо
4-4-2
Падова
4-4-2

Ход матча

14'
Трайковски Александар
1:0
16'
1:1
Пульцетти Нико
24'
 
Тревизан Тревор
Pietro Ceccaroni
30'
Сальви Алессандро
 
35'
 
Bertrand Yves Baraye
40'
1:1
Капелло Алессандро
41'
 
Тревизан Тревор
46'
 
Daniele Cappelletti
Luca Ravanelli
68'
Хаас Николас
 
71'
Рисполи Андреа
Сальви Алессандро
 
75'
Пушкаш Георге
Хаас Николас
 
80'
 
Морганелла Мишель
Мадонна Никола
82'
 
Лолло Лоренцо
83'
Маццотта Антонио
Алеесами Хайтам
 
90'
Пушкаш Георге
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Беневенто 1:2 Палермо Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо
Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо Палермо 0:0 Беневенто Верона 1:1 Палермо
Падова Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова
Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо Козенца 2:1 Падова

Последние игры между собой

Палермо: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Падова 1:3 Палермо Серия B Палермо 1:0 Падова Серия B Падова 0:3 Палермо Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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