Италия: Серия B 2018-2019

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Карпи
0:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
64' Желтая карточка
Leonardo Mancuso
76' Желтая карточка
Бругман Гастон
82' Желтая карточка
Поли Фабрицио
83' Желтая карточка
Соттил Рикардо
90' Желтая карточка
Alessio Sabbione
90'+6
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
4
Alessio
Sabbione
13
Поли
Фабрицио
5
Пецци
Энрико
19
Пашиути
Лоренцо
31
Кулибали
Мамаду
27
Роландо
Габриэле
30
Крочата
Джованни
11
Марсура
Давиде
9
Karamoko
Cisse
1
Фиорилло
Винченцо
31
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
23
Marco
Perrotta
3
Дель
Гроссо
Кристиано
8
Мемушай
Ледиан
16
Бругман
Гастон
25
Крекко
Лука
26
Антонуччи
Мирко
7
Leonardo
Mancuso
36
Соттил
Рикардо
Карпи
4-4-2
Пескара
4-3-3

Ход матча

60'
 
Santiago Bellini
Антонуччи Мирко
61'
Арригини Андреа
Karamoko Cisse
 
64'
 
Leonardo Mancuso
70'
Пишителла Джаммарио
Роландо Габриэле
 
71'
 
Капоне Кристиан
Leonardo Mancuso
76'
 
Бругман Гастон
82'
Поли Фабрицио
 
83'
 
Соттил Рикардо
84'
Michele Vano
Марсура Давиде
 
84'
 
Бальцано Антонио
Чофани Маттео
90'
Alessio Sabbione
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Карпи Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Лечче 4:1 Карпи Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне
Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана Пескара 2:0 Карпи Карпи 0:1 Лечче Падова 0:1 Карпи
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара
Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи

Последние игры между собой

Карпи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Пескара 2:0 Карпи Серия B Пескара 0:1 Карпи Серия B Карпи 0:1 Пескара Серия B Карпи 1:2 Пескара Серия B
Пескара 0:5 Карпи Серия B Карпи 2:0 Пескара Серия B Пескара 4:2 Карпи Серия B Пескара 1:0 Карпи Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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