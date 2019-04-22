Италия: Серия B 2018-2019
Карпи
0:0
Конец матча
Стадион: Сандро Кабасси
Пескара
64' Желтая карточкаLeonardo Mancuso
76' Желтая карточкаБругман Гастон
82' Желтая карточкаПоли Фабрицио
83' Желтая карточкаСоттил Рикардо
90' Желтая карточкаAlessio Sabbione
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
33 Reno WilmotsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Michele Vano
-
21 Dario Saric
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
64'
76'
82'
83'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Карпи Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лечче 4:1 Карпи Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара
Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара Пескара 1:1 Асколи
Последние игры между собой
Карпи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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