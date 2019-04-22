Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Фоджа
2:2
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Matteo Di Gennaro
20' Желтая карточка
Крагль Оливер
2:0
39' Гол
Крагль Оливер
43' Желтая карточка
Рокка Микеле
60' Желтая карточка
Davide Agazzi
65' Желтая карточка
Murilo Mendes
2:1
68' Гол
Гори Габриэле
73' Желтая карточка
Alberto Gerbo
2:2
76' Гол
Гори Габриэле
80' Желтая карточка
Matteo Di Gennaro
85' Желтая карточка
Лучи Андреа
2:2
87' Не забитый пенальти
Fabio Mazzeo
90' Желтая карточка
Cristian Agnelli
90' Красная карточка
Биллонг Жан-Клод
2:2
90' Не забитый пенальти
Диаманти Алессандро
90'+7
16
Леали
Никола
6
Giuseppe
Loiacono
2
Биллонг
Жан-Клод
3
Раньери
Лука
7
Греко
Леандро
25
Alberto
Gerbo
30
Бузеллато
Массимилиано
33
Матарезе
Лука
11
Крагль
Оливер
19
Fabio
Mazzeo
17
Emanuele
Cicerelli
38
Зима
Лукаш
21
Lorenzo
Gonnelli
4
Matteo
Di
Gennaro
42
Бобен
Матия
20
Купиш
Томаш
34
Davide
Agazzi
29
Рокка
Микеле
8
Лучи
Андреа
5
Fabio
Eguelfi
31
Райчевич
Филип
23
Диаманти
Алессандро
Фоджа
3-5-2
Ливорно
3-5-2

Ход матча

7'
Matteo Di Gennaro
1:0
20'
Крагль Оливер
 
39'
Крагль Оливер
(Alberto Gerbo)
2:0
43'
 
Рокка Микеле
46'
 
Murilo Mendes
Рокка Микеле
60'
 
Davide Agazzi
63'
 
Гори Габриэле
Райчевич Филип
65'
 
Murilo Mendes
67'
Йемелло Пьетро
Матарезе Лука
 
68'
2:1
Гори Габриэле
(Диаманти Алессандро)
72'
Cristian Agnelli
Бузеллато Массимилиано
 
73'
Alberto Gerbo
 
76'
2:2
Гори Габриэле
(Диаманти Алессандро)
78'
Francesco Deli
Emanuele Cicerelli
 
80'
 
Matteo Di Gennaro
85'
 
Лучи Андреа
87'
Fabio Mazzeo
2:2
88'
 
Джаннетти Никколо
Диаманти Алессандро
90'
Cristian Agnelli
 
90'
Биллонг Жан-Клод
 
90'
2:2
Диаманти Алессандро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Фоджа Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Венеция 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла
Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа Фоджа 3:1 Кремонезе Ливорно 3:1 Фоджа Фоджа 1:1 Венеция Специя 0:0 Фоджа
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно
Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Фоджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливорно 3:1 Фоджа Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 32 15 8 9 51 - 37 53
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Козенца 32 10 12 10 29 - 33 42
12. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Рокка Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Matteo Di Gennaro уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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