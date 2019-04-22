Италия: Серия B 2018-2019
Фоджа
2:2
Конец матча
Стадион: Пино Дзаккерия
Ливорно
1:0
7' Гол в свои воротаMatteo Di Gennaro
20' Желтая карточкаКрагль Оливер
2:0
39' ГолКрагль Оливер
43' Желтая карточкаРокка Микеле
60' Желтая карточкаDavide Agazzi
65' Желтая карточкаMurilo Mendes
2:1
68' ГолГори Габриэле
73' Желтая карточкаAlberto Gerbo
2:2
76' ГолГори Габриэле
80' Желтая карточкаMatteo Di Gennaro
85' Желтая карточкаЛучи Андреа
2:2
87' Не забитый пенальтиFabio Mazzeo
90' Желтая карточкаCristian Agnelli
90' Красная карточкаБиллонг Жан-Клод
2:2
90' Не забитый пенальтиДиаманти Алессандро
16
Леали
Никола
19
Fabio
Mazzeo
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
20
Купиш
Томаш
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фацци НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сумаоро БремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
7'
20'
39'
2:0
43'
60'
65'
68'
73'
76'
85'
87'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Фоджа Последние 20 матчей: +4 =9 -7Венеция 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно
Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа Брешия 2:0 Ливорно Ливорно 0:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|32
|15
|8
|9
|51 - 37
|53
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Козенца
|32
|10
|12
|10
|29 - 33
|42
|12.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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