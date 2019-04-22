Италия: Серия B 2018-2019

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Верона
0:2
Второй тайм: 62'

Стадион:
Беневенто
0'
26' Желтая карточка
Данци Андреа
37' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
0:1
45' Гол
Кода Массимо
0:2
47' Гол
Кода Массимо
62'
1
Сильвестри
Марко
30
Бьянкетти
Маттео
27
Давидович
Павел
6
Марроне
Лука
3
Витале
Луиджи
5
Фараони
Марко
25
Данци
Андреа
20
Цаканьи
Маттиа
7
Матос
Ридер
11
Паццини
Джампаоло
16
Ли
Сын-Ву
12
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
5
Антей
Лука
35
Кальдирола
Лука
16
Импрота
Риккардо
4
Дель
Пинто
Лоренцо
10
Виола
Николас
25
Бандинелли
Филиппо
9
Кода
Массимо
27
Риччи
Федерико
33
Арментерос
Самуэль
Верона
4-3-3
Беневенто
4-3-3

Ход матча

26'
Данци Андреа
 
37'
 
Дель Пинто Лоренцо
45'
0:1
Кода Массимо
(Арментерос Самуэль)
46'
 
Летиция Гаэтано
Импрота Риккардо
47'
0:2
Кода Массимо
(Арментерос Самуэль)
56'
 
Тельо Андрес
Дель Пинто Лоренцо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи
Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо Брешия 4:2 Верона
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто
Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто 0:1 Верона Серия B Беневенто 3:0 Верона Серия A Верона 1:0 Беневенто Серия A Верона 2:2 Беневенто Серия B
Беневенто 2:0 Верона Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 31 16 12 3 63 - 38 60
2. Лечче 32 16 9 7 60 - 41 57
3. Палермо 31 15 11 5 48 - 30 56
4. Беневенто 2:0 32 15 8 9 50 - 37 53
5. Пескара 32 13 10 9 45 - 43 49
6. Специя 31 13 7 11 47 - 40 46
7. Перуджа 31 13 6 12 44 - 44 45
8. Читтаделла 31 11 12 8 41 - 31 45
9. Верона 0:2 31 11 12 8 41 - 37 45
10. Кремонезе 31 9 12 10 30 - 28 39
11. Козенца 31 9 12 10 28 - 33 39
12. Асколи 31 9 12 10 36 - 48 39
13. Салернитана 31 10 8 13 37 - 42 38
14. Фоджа 31 8 12 11 37 - 43 36
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 31 7 12 12 28 - 36 33
17. Ливорно 31 7 9 15 29 - 44 30
18. Карпи 31 6 7 18 31 - 59 25
19. Падова 32 4 13 15 29 - 43 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Дель Пинто Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Данци Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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