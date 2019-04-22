Италия: Серия B 2018-2019
Верона
0:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Беневенто
26' Желтая карточкаДанци Андреа
37' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
0:1
45' ГолКода Массимо
0:2
47' ГолКода Массимо
25
Данци
Андреа
16
Ли
Сын-Ву
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Ли Сын-ВуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Балковец ЮреЗащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Dejan VokicНападающий
-
21 Cy Goddard
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
26'
45'
47'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи
Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо Брешия 4:2 Верона
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто
Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|31
|16
|12
|3
|63 - 38
|60
|2.
|Лечче
|32
|16
|9
|7
|60 - 41
|57
|3.
|Палермо
|31
|15
|11
|5
|48 - 30
|56
|4.
|Беневенто
|2:0
|32
|15
|8
|9
|50 - 37
|53
|5.
|Пескара
|32
|13
|10
|9
|45 - 43
|49
|6.
|Специя
|31
|13
|7
|11
|47 - 40
|46
|7.
|Перуджа
|31
|13
|6
|12
|44 - 44
|45
|8.
|Читтаделла
|31
|11
|12
|8
|41 - 31
|45
|9.
|Верона
|0:2
|31
|11
|12
|8
|41 - 37
|45
|10.
|Кремонезе
|31
|9
|12
|10
|30 - 28
|39
|11.
|Козенца
|31
|9
|12
|10
|28 - 33
|39
|12.
|Асколи
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|13.
|Салернитана
|31
|10
|8
|13
|37 - 42
|38
|14.
|Фоджа
|31
|8
|12
|11
|37 - 43
|36
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|31
|7
|12
|12
|28 - 36
|33
|17.
|Ливорно
|31
|7
|9
|15
|29 - 44
|30
|18.
|Карпи
|31
|6
|7
|18
|31 - 59
|25
|19.
|Падова
|32
|4
|13
|15
|29 - 43
|25
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