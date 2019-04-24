Испания: Примера 2018-2019
39' Желтая карточкаТарин Родриго
0:1
43' Гол в свои воротаЭн-Несири Юссеф
44' Желтая карточкаКордоба Иньиго
90' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
13
Эррерин
Яго
12
Юри
Берчиче
17
Рико
Микель
15
Лекуе
Иньиго
20
Адурис
Ариц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Нападающий
-
20 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
39'
43'
0:1
44'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид
Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте
Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
Леганес
21.8% (32)
Ничья
53.1% (78)
Атлетик Б
25.2% (37)
1:1 Ничья
49% (72)
1:2 Атлетик Б
15% (22)
1:0 Леганес
12.2% (18)
0:1 Атлетик Б
7.5% (11)
2:1 Леганес
6.1% (9)
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