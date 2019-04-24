Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

94' Сегодняшная посещаемость составляет 4155 болельщиков

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Бильбао вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

93' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде

93' Лекуе Иньиго получил желтую карточку от судьи

92' Удар от ворот произведет Леганес

92' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

92' Гумбау Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Эрасо Хави из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Эрасо Хави из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.

89' Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

89' Эрасо Хави из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.

88' Леганес контролирует мяч.

88' Эль-Жар Набиль из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

85' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

85' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

85' Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо

84' Эль-Жар Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

83' Рико Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

83' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

83' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

82' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

81' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

81' Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

81' Леганес контролирует мяч.

80' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

80' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки , обводя своих соперников

79' Баленсиага Микель из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

79' Атлетик Бильбао начинает контратаку

78' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

76' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

76' Леганес контролирует мяч.

75' Рико Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

74' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.

73' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

72' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

72' Леганес имеет хороший шанс забить.

71' Леганес контролирует мяч.

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

70' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

69' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лекуе Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

65' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

65' Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

64' Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хуанфран Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Леганес контролирует мяч.

62' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

61' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

61' Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо

61' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

60' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

60' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

59' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

58' Безумный фол. Эрасо Хави грубо играет против соперника. Пострадал Сан-Хосе Домингес Микель

58' Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

56' Леганес контролирует мяч.

56' Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

54' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

54' Леганес имеет хороший шанс забить.

54' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

53' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

53' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

52' Леганес контролирует мяч.

51' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

51' О, нет. Из многообещающей позиции Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

50' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Выглядело как неплохой момент. Хуанфран Морено из команды Леганес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

50' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

50' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

49' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Леганес контролирует мяч.

48' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

48' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

47' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хуанфран Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля