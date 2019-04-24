Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Леганес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4155
Атлетик Б
0'
39' Желтая карточка
Тарин Родриго
0:1
43' Гол в свои ворота
Эн-Несири Юссеф
44' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
90' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
90'+4
1
Куэльяр
Иван
14
Кравец
Василий
22
Сиовас
Димитрис
24
Омеруо
Кеннет
15
Тарин
Родриго
2
Хуанфран
Морено
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
6
Гумбау
Херард
9
Каррильо
Гидо
26
Эн-Несири
Юссеф
13
Эррерин
Яго
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
12
Юри
Берчиче
6
Сан-Хосе
Микель
17
Рико
Микель
15
Лекуе
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
11
Кордоба
Иньиго
20
Адурис
Ариц
Леганес
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

39'
Тарин Родриго
 
43'
0:1
Эн-Несири Юссеф
44'
 
Кордоба Иньиго
46'
Бустинса Унаи
Сиовас Димитрис
 
68'
Брайтвайт Мартин
Кравец Василий
 
77'
Эль-Жар Набиль
Тарин Родриго
 
78'
 
Баленсиага Микель
Йерай Альварес
80'
 
Кодро Кенан
Адурис Ариц
87'
 
Де Маркос Оскар
Уильямс Иньяки
90'
 
Лекуе Иньиго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид
Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья Сельта 0:0 Леганес
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте
Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетик Б 2:1 Леганес Примера Атлетик Б 2:0 Леганес Примера Леганес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Леганес Примера
Леганес 0:0 Атлетик Б Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
15. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4155 болельщиков
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Бильбао вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 93'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Лекуе Иньиго грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
  • Офсайд
    93'
    Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
  • Желтая карточка
    93'
    Лекуе Иньиго получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 92'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 92'
    Гумбау Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
  • 91'
    Эрасо Хави из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 91'
    Эрасо Хави из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
  • 91'
    Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
  • 89'
    Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    89'
    Эрасо Хави из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
  • 89'
    Эль-Жар Набиль мяч отрикошетил от ворот
  • 88'
    Леганес контролирует мяч.
  • 88'
    Эль-Жар Набиль из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 87'
    Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Де Маркос Оскар
  • Фол, нарушение
    86'
    Хуанфран Морено из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кордоба Иньиго пострадал.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Кодро Кенан из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
  • 85'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 85'
    Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 84'
    Эль-Жар Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    84'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 84'
    ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 83'
    Рико Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Леганес контролирует мяч.
  • 80'
    Тактическая замена. Адурис Ариц уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
  • 80'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 79'
    ШАНС! Уильямс Иньяки вышел один-на-один с голкипером...
  • 79'
    Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
  • 79'
    Баленсиага Микель из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Атлетик Бильбао начинает контратаку
  • 78'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Матч возобновлен
  • 78'
    Йерай Альварес получил травму и заменен. Баленсиага Микель выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    77'
    Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Тактическая замена. Тарин Родриго уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 76'
    Леганес контролирует мяч.
  • 75'
    Рико Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 74'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 73'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 72'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    Леганес контролирует мяч.
  • 70'
    ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Рико Микель наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
  • 70'
    Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Лекуе Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    68'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Лекуе Иньиго заработал фол
  • 68'
    Тактическая замена. Кравец Василий уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
  • 68'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Юри Берчиче
  • 66'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао направляет мяч в штрафную площадку, но Куэльяр Иван выбегает и ловит мяч
  • 66'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 65'
    Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 64'
    Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Хуанфран Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
  • 63'
    Леганес контролирует мяч.
  • 62'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
  • 61'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 61'
    Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 61'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 60'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Кравец Василий наказан за толчок Лекуе Иньиго
  • 59'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    58'
    Безумный фол. Эрасо Хави грубо играет против соперника. Пострадал Сан-Хосе Домингес Микель
  • 58'
    Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    57'
    Бустинса Унаи наказан за толчок Кордоба Иньиго
  • 56'
    Леганес контролирует мяч.
  • 56'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 56'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 55'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 54'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Леганес имеет хороший шанс забить.
  • 54'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 53'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Леганес контролирует мяч.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 51'
    О, нет. Из многообещающей позиции Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 51'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Выглядело как неплохой момент. Хуанфран Морено из команды Леганес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 50'
    Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Леганес контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 48'
    Эн-Несири Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Хуанфран Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Кордоба Иньиго задерживает мяч рукой
  • 46'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Сиовас Димитрис уходит с поля и его заменяет Бустинса Унаи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 45'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    44'
    Кордоба Иньиго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Кордоба Иньиго грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
  • 44'
    Адурис Ариц из команды Атлетик Бильбао сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 44'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    43'
    ГОООООЛ Атлетик Бильбао забивает
  • Угловой
    42'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао подал угловой слева.
  • Офсайд
    41'
    Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
  • 41'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Желтая карточка
    39'
    Тарин Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Тарин Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Кордоба Иньиго
  • 39'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 39'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Тарин Родриго из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Леганес контролирует мяч.
  • 37'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Каррильо Гидо наказан за толчок Йерай Альварес
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 35'
    Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 34'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 34'
    Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 33'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 31'
    Хорошую попытку сделал Кравец Василий. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 31'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
  • 30'
    Леганес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
  • 28'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Леганес контролирует мяч.
  • 26'
    Леганес контролирует мяч.
  • 25'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Эрасо Хави задерживает мяч рукой
  • 24'
    Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Йерай Альварес
  • 22'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 21'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 19'
    ШАНС! Каррильо Гидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Адурис Ариц из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Сиовас Димитрис пострадал.
  • 18'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 17'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Леганес контролирует мяч.
  • 16'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Иньиго Мартинес нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    15'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Бильбао подал угловой слева.
  • 15'
    Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 14'
    Леганес контролирует мяч.
  • 14'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 12'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 12'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 11'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 10'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Кравец Василий из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Гумбау Херард из команды Леганес делает пас партнеру.
  • 10'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 9'
    Кравец Василий не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 9'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 8'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Леганес контролирует мяч.
  • 7'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Нуньес Унай из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
  • 6'
    Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Лекуе Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
  • 4'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 4'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 3'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Сильный дождь сегодня.
  • 1'
    Атлетик Бильбао начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:1 Атлетик Б
Леганес
21.8% (32)
Ничья
53.1% (78)
Атлетик Б
25.2% (37)
1:1 Ничья
49% (72)
1:2 Атлетик Б
15% (22)
1:0 Леганес
12.2% (18)
0:1 Атлетик Б
7.5% (11)
2:1 Леганес
6.1% (9)
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