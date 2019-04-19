Испания: Примера 2018-2019

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Атлетико М
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона
Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера
Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Валенсия Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 33 23 8 2 83 - 32 77
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 33 12 16 5 38 - 28 52
7. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
8. Атлетик Б Заявка 33 11 13 9 36 - 40 46
9. Бетис Заявка 33 12 7 14 39 - 45 43
10. Эспаньол Заявка 33 11 9 13 39 - 48 42
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 33 10 11 12 33 - 38 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
15. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
16. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
17. Леванте Заявка 33 8 10 15 47 - 61 34
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
    Атлетико М
    86% (43)
    Ничья
    10% (5)
    Валенсия
    4% (2)
    2:1 Атлетико М
    48% (24)
    1:0 Атлетико М
    22% (11)
    2:0 Атлетико М
    12% (6)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    3:2 Атлетико М
    4% (2)
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