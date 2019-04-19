Испания: Примера 2018-2019
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Валенсия
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона
Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =7 -1Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия Барселона 2:2 Валенсия Валенсия 3:1 Хетафе
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|83 - 32
|77
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|16
|5
|38 - 28
|52
|7.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|36 - 40
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 45
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|39 - 48
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|33 - 38
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|15.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|16.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|17.
|Леванте
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|47 - 61
|34
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Атлетико М
86% (43)
Ничья
10% (5)
Валенсия
4% (2)
2:1 Атлетико М
48% (24)
1:0 Атлетико М
22% (11)
2:0 Атлетико М
12% (6)
1:1 Ничья
8% (4)
3:2 Атлетико М
4% (2)
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