Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Вальядолид вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

97' Удар от ворот произведет Жирона

96' Суарес Тони не смог попасть в створ ударом издали

96' Вальядолид начинает контратаку

96' Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.

96' Хуанпе Хуан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

95' Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

95' Рамальо Чимено из команды Жирона делает пас партнеру.

95' Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Удар от ворот произведет Жирона

94' ШАНС! Гвардиола Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

94' Вальядолид начинает контратаку

93' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Кико Франсиско получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Стуани Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

89' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

86' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Рамальо Чимено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Удар от ворот произведет Вальядолид

85' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

85' Стуани Кристиан из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

85' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

84' Матч возобновлен

82' Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Жирона

82' Мойано Хави из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

82' Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.

81' Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

80' Вальядолид контролирует мяч.

80' Удар от ворот произведет Вальядолид

80' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

80' Думбия Сейду из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.

79' Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

79' Гранель Алекс разрезает оборону соперника отличным пасом

79' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.

78' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Жирона

77' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

74' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Удар от ворот произведет Жирона

73' ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

72' Жирона контролирует мяч.

71' Удар от ворот произведет Вальядолид

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Начо Мартинес получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Начо Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо

70' Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

69' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

69' Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.

67' Г О О О О Л - Мичел Эрреро из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!

67' Унал Энес из команды Вальядолид делает пас партнеру.

67' Waldo Rubio из команды Вальядолид делает пас партнеру.

66' Удар от ворот произведет Жирона

66' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

66' Удар от ворот произведет Вальядолид

65' ШАНС! Бернардо Эспиноса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

65' Плохо сыграл Масип Хорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Алькарас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Начо Мартинес из команды Вальядолид пробил со штрафного, но очень мимо цели.

60' Удар от ворот произведет Жирона

60' Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

60' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

58' Удар от ворот произведет Жирона

58' Отличный пас сделал Начо Мартинес из команды Вальядолид. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Жирона контролирует мяч.

57' Удар от ворот произведет Жирона

57' Выглядело как неплохой момент. Оскар Плано из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

57' Waldo Rubio из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

56' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

55' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Waldo Rubio из команды Вальядолид сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

53' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

53' Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

53' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Хуанпе Хуан из команды Жирона делает пас партнеру.

52' Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

50' Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

48' Сегодняшная посещаемость составляет 19106 болельщиков

48' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

47' Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

46' Вальядолид контролирует мяч.

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля