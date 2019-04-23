Испания: Примера 2018-2019
Вальядолид
1:0
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 19106
Жирона
14' Желтая карточкаОскар Плано
23' Желтая карточкаМуньеса Марк
25' Желтая карточкаУнал Энес
34' Желтая карточкаХуанпе Хуан
64' Желтая карточкаАлькарас Рубен
1:0
67' ГолМичел Эрреро
90' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаКико Франсиско
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
13
Буну
Яссин
15
Хуанпе
Хуан
20
Муньеса
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 Муньеса МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Думбия СейдуНападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
23'
25'
34'
64'
67'
1:0
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +2 =7 -11Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М
Жирона Последние 20 матчей: +4 =4 -12Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона
Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Жирона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|16
|5
|38 - 28
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|36 - 40
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 45
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|39 - 48
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|33 - 38
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|15.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|17.
|Леванте
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|47 - 61
|34
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
Вальядолид
52.6% (80)
Ничья
34.2% (52)
Жирона
13.2% (20)
1:1 Ничья
27% (41)
1:0 Вальядолид
24.3% (37)
2:1 Вальядолид
19.7% (30)
2:0 Вальядолид
7.2% (11)
1:2 Жирона
5.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...