Испания: Примера 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Вальядолид
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19106
Жирона
0'
14' Желтая карточка
Оскар Плано
23' Желтая карточка
Муньеса Марк
25' Желтая карточка
Унал Энес
34' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
64' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:0
67' Гол
Мичел Эрреро
90' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Кико Франсиско
90'+7
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
22
Начо
Мартинес
7
Waldo
Rubio
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
12
Гвардиола
Серхи
9
Унал
Энес
13
Буну
Яссин
4
Рамальо
Чимено
15
Хуанпе
Хуан
2
Бернардо
Эспиноса
20
Муньеса
Марк
8
Понс
Пере
6
Гранель
Алекс
14
Гарсия
Рауль
II
9
Порту
Кристиан
10
Гарсия
Борха
I
7
Стуани
Кристиан
Вальядолид
4-4-2
Жирона
3-4-2-1

Ход матча

14'
Оскар Плано
 
23'
 
Муньеса Марк
25'
Унал Энес
 
34'
 
Хуанпе Хуан
64'
Алькарас Рубен
 
64'
Хоакин Фернандес
Калеро Фернандо
 
64'
 
Соарес Дуглас
Гарсия Рауль II
67'
Мичел Эрреро
(Унал Энес)
1:0
76'
 
Думбия Сейду
Муньеса Марк
77'
Суарес Тони
Оскар Плано
 
87'
 
Порро Педро
Понс Пере
88'
Эль Ид Моктар
Унал Энес
 
90'
 
Стуани Кристиан
90'
Кико Франсиско
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:3 Атлетико М
Жирона Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона
Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес Жирона 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Жирона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Жирона 0:0 Вальядолид Примера Жирона 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Жирона Сегунда Вальядолид 0:0 Жирона Сегунда
Жирона 1:0 Вальядолид Сегунда Жирона 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Жирона Сегунда Вальядолид 2:0 Жирона Кубок Короля Вальядолид 1:0 Жирона Сегунда Жирона 1:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Жирона Сегунда Жирона 2:0 Вальядолид Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 33 12 16 5 38 - 28 52
7. Атлетик Б Заявка 33 11 13 9 36 - 40 46
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 33 12 7 14 39 - 45 43
10. Эспаньол Заявка 33 11 9 13 39 - 48 42
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 33 10 11 12 33 - 38 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
15. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
16. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
17. Леванте Заявка 33 8 10 15 47 - 61 34
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вальядолид вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 96'
    Суарес Тони не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Вальядолид начинает контратаку
  • 96'
    Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    96'
    Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
  • 96'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 95'
    Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Рамальо Чимено из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 95'
    Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Гвардиола Серхи из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рамальо Чимено
  • 94'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 94'
    ШАНС! Гвардиола Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 94'
    Вальядолид начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    94'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид играет слишком грубо. Бернардо Эспиноса оказался на газоне.
  • 93'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    91'
    Кико Франсиско получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    91'
    Стуани Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    90'
    Думбия Сейду из команды Жирона играет слишком грубо. Эль Ид Моктар оказался на газоне.
  • 90'
    Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 89'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Унал Энес уходит с поля и его заменяет Эль Ид Моктар
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
  • 88'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 87'
    Тактическая замена. Понс Пере уходит с поля и его заменяет Порро Педро
  • 87'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Рамальо Чимено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 85'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 85'
    Стуани Кристиан из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 85'
    Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    82'
    Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 82'
    Мойано Хави из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 82'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 82'
    Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 81'
    Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Чимено из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 80'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 80'
    Думбия Сейду из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 79'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
  • 79'
    Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 79'
    Гранель Алекс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 79'
    Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
  • 78'
    Масип Хорди отбил мяч на угловой после удара Понс Пере из штрафной площади.
  • 78'
    Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
  • 78'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 77'
    Гвардиола Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Оскар Плано уходит с поля и его заменяет Суарес Тони
  • 76'
    Тактическая замена. Муньеса Марк уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 74'
    Стуани Кристиан нанес удар головой, но Масип Хорди спокойно отбил мяч.
  • 74'
    Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 74'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 73'
    ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Травма, повреждение
    72'
    Начо Мартинес возвращается на поле.
  • 72'
    Жирона контролирует мяч.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 71'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Начо Мартинес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    71'
    Начо Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
  • 70'
    Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 69'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
  • 67'
    Унал Энес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Мичел Эрреро из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!
  • 67'
    Унал Энес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 67'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
  • 66'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 66'
    Алькарас Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 65'
    ШАНС! Бернардо Эспиноса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 65'
    Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 65'
    Плохо сыграл Масип Хорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 65'
    Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 64'
    Тактическая замена. Гарсия Рауль II уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
  • 64'
    Тактическая замена. Калеро Фернандо уходит с поля и его заменяет Хоакин Фернандес
  • Желтая карточка
    64'
    Алькарас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
  • 63'
    Алькарас Рубен пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
  • 62'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    61'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Алькарас Рубен
  • 60'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 60'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 58'
    Отличный пас сделал Начо Мартинес из команды Вальядолид. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 58'
    Жирона контролирует мяч.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 57'
    Выглядело как неплохой момент. Оскар Плано из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 57'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 57'
    Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 55'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 53'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
  • 52'
    Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 52'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 52'
    Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
  • 50'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 50'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    49'
    Унал Энес наказан за толчок Гарсия Рауль II
  • 49'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 48'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19106 болельщиков
  • 48'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 46'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 47'
    Унал Энес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Фол, нарушение
    46'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Кико Франсиско
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Офсайд
    44'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
  • 44'
    Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Муньеса Марк из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 44'
    Мойано Хави из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
  • 43'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Алькарас Рубен
  • 41'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Жирона контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 39'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
  • 38'
    Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Гарсия Рауль II
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 35'
    Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    34'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона играет слишком грубо. Гвардиола Серхи оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    33'
    Назначен штрафной. Пострадал Алькарас Рубен, его свалил Рамальо Чимено.
  • 33'
    Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Рамальо Чимено из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    30'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 29'
    Жирона контролирует мяч.
  • 29'
    Кико Франсиско из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Waldo Rubio. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 27'
    Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Порту Кристиан нанес удар головой, но Масип Хорди спокойно отбил мяч.
  • 27'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
  • 26'
    Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 25'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    25'
    Унал Энес получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    25'
    Унал Энес задерживает мяч рукой
  • 24'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    23'
    Муньеса Марк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    23'
    Муньеса Марк из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Оскар Плано заработал фол
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
  • 22'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мичел Эрреро
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 20'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Муньеса Марк
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
  • 17'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 17'
    Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 16'
    Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 15'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 14'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид делает неудачный навес.
  • Желтая карточка
    14'
    Оскар Плано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    13'
    Оскар Плано из команды Вальядолид играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
  • Угловой
    13'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
  • 13'
    Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Мойано Хави делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Waldo Rubio из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 10'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Waldo Rubio из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
  • Угловой
    9'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
  • 9'
    Унал Энес мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    8'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Мичел Эрреро
  • 8'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Waldo Rubio пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
  • 7'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Жирона контролирует мяч.
  • 5'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 4'
    Гарсия Рауль II из команды Жирона делает неудачный навес.
  • 4'
    Жирона контролирует мяч.
  • 3'
    Жирона контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Бернардо Эспиноса
  • 2'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    2'
    Стуани Кристиан наказан за толчок Алькарас Рубен
  • 1'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Жирона контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Жирона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Жирона
Вальядолид
52.6% (80)
Ничья
34.2% (52)
Жирона
13.2% (20)
1:1 Ничья
27% (41)
1:0 Вальядолид
24.3% (37)
2:1 Вальядолид
19.7% (30)
2:0 Вальядолид
7.2% (11)
1:2 Жирона
5.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...