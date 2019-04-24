Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

95' Леванте заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

95' ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

94' Удар от ворот произведет Леванте

94' О, нет. Из многообещающей позиции Морон Лорен из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

94' Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.

94' Лайнес Диего из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.

93' Отличные скиллы показывает Лайнес Диего , обводя своих соперников

93' Морон Лорен из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.

93' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.

92' Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

92' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

91' Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

90' Робер Пьер получил желтую карточку от судьи

89' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

89' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

89' Бетис контролирует мяч.

88' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

87' Морон Лорен из команды Бетис в офсайде

87' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

86' Бетис контролирует мяч.

85' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

85' Матч возобновлен

82' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

81' Г О О О О Л - Коке Хорхе II классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

81' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

80' Каптум Вилфрид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бетис контролирует мяч.

75' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

75' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

74' Майораль Борха из команды Леванте в офсайде

74' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

74' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

74' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Бетис начинает контратаку

73' Лайнес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.

72' Саймон Мозес из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

71' Бартра Марк из команды Бетис в офсайде

71' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

70' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

70' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

69' Тельо Кристиан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Бетис контролирует мяч.

67' Бетис контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

65' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

65' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

64' Тельо Кристиан из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

64' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

62' Удар от ворот произведет Бетис

62' Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Манди Аисса получил желтую карточку от судьи

60' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

59' Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде

59' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Джейсон из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.

58' Барди Энис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

56' Г О О О О Л - Моралес Луис из команды Леванте забивает с точки!

56' После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Леванте

55' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

54' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

53' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

53' Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

52' Удар от ворот произведет Бетис

52' Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.

52' Удар от ворот произведет Бетис

51' Коке Хорхе II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

49' Удар от ворот произведет Бетис

49' Антонио Гарсия решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Каптум Вилфрид из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Каптум Вилфрид из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...

48' Бетис контролирует мяч.

47' Моралес Луис из команды Леванте в офсайде

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

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