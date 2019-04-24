Испания: Примера 2018-2019
Леванте
4:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 20394
Бетис
1:0
9' ГолКампанья Хосе
26' Желтая карточкаСидней
28' Желтая карточкаВукчевич Никола
2:0
32' Гол в свои воротаМорон Лорен
3:0
56' ПенальтиМоралес Луис
61' Желтая карточкаМанди Аисса
80' Желтая карточкаКаптум Вилфрид
4:0
81' ГолКоке Хорхе II
90' Желтая карточкаРобер Пьер
14
Везу
Рубен
23
Джейсон
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
13
Пау
Лопес
23
Манди
Аисса
12
Сидней
20
Фирпо
Жуниор
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
22 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
20 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
26'
28'
32'
2:0
56'
3:0
61'
80'
81'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
7 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
29 Владение мячом, % 71
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте
Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис
Последние игры между собой
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
Леванте
42.6% (63)
Ничья
35.8% (53)
Бетис
21.6% (32)
1:1 Ничья
28.4% (42)
2:1 Леванте
20.9% (31)
1:0 Леванте
16.9% (25)
1:2 Бетис
14.2% (21)
2:2 Ничья
6.1% (9)
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