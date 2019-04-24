Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Леванте
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 20394
Бетис
0'
1:0
9' Гол
Кампанья Хосе
26' Желтая карточка
Сидней
28' Желтая карточка
Вукчевич Никола
2:0
32' Гол в свои ворота
Морон Лорен
3:0
56' Пенальти
Моралес Луис
61' Желтая карточка
Манди Аисса
80' Желтая карточка
Каптум Вилфрид
4:0
81' Гол
Коке Хорхе II
90' Желтая карточка
Робер Пьер
90'+5
25
Айтор
Фернандес
12
Коке
Хорхе
II
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
23
Джейсон
10
Барди
Энис
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
3
Антонио
Гарсия
2
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
13
Пау
Лопес
24
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
12
Сидней
20
Фирпо
Жуниор
6
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
34
Каптум
Вилфрид
16
Морон
Лорен
7
Леон
Серхио
Леванте
3-5-2
Бетис
5-3-2

Ход матча

9'
Кампанья Хосе
(Джейсон)
1:0
26'
 
Сидней
28'
Вукчевич Никола
 
32'
Морон Лорен
2:0
46'
 
Хоакин Санчес
Эмерсон Жуниор
56'
Моралес Луис
3:0
57'
 
Тельо Кристиан
Леон Серхио
61'
 
Манди Аисса
66'
Саймон Мозес
Вукчевич Никола
 
71'
 
Лайнес Диего
Каналес Серхио
77'
Двамена Рафаэль
Майораль Борха
 
80'
 
Каптум Вилфрид
81'
Коке Хорхе II
(Барди Энис)
4:0
85'
Чема Родригес
Кампанья Хосе
 
90'
Робер Пьер
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 7 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 29 Владение мячом, % 71

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте
Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис
Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис Бетис 3:2 Жирона

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Бетис 0:3 Леванте Примера Леванте 0:2 Бетис Примера Бетис 4:0 Леванте Примера Бетис 1:0 Леванте Примера
Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
15. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Леванте заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 95'
    ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 94'
    О, нет. Из многообещающей позиции Морон Лорен из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    94'
    Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
  • 94'
    Лайнес Диего из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Лайнес Диего, обводя своих соперников
  • 93'
    Морон Лорен из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Двамена Рафаэль
  • 93'
    Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
  • 92'
    Каптум Вилфрид мяч отрикошетил от ворот
  • 92'
    Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Травма, повреждение
    92'
    Гуардадо Андрес возвращается на поле.
  • 92'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Травма, повреждение
    90'
    Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • Желтая карточка
    90'
    Робер Пьер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Безумный фол. Робер Пьер грубо играет против соперника. Пострадал Гуардадо Андрес
  • 89'
    Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Бетис контролирует мяч.
  • 88'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    87'
    Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
  • 87'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    86'
    Робер Пьер наказан за толчок Лайнес Диего
  • 86'
    Бетис контролирует мяч.
  • 85'
    Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Чема Родригес
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • 82'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 81'
    Барди Энис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Коке Хорхе II классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 81'
    Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • Желтая карточка
    80'
    Каптум Вилфрид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    80'
    Каптум Вилфрид из команды Бетис играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Бетис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Двамена Рафаэль задерживает мяч рукой
  • 77'
    Тактическая замена. Майораль Борха уходит с поля и его заменяет Двамена Рафаэль
  • Фол, нарушение
    76'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Майораль Борха пострадал.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 75'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Офсайд
    74'
    Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
  • 74'
    Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Бетис начинает контратаку
  • 73'
    Лайнес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    73'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
  • 72'
    Саймон Мозес из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 71'
    Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Лайнес Диего
  • Офсайд
    71'
    Бартра Марк из команды Бетис в офсайде
  • 71'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 70'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Тельо Кристиан из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 68'
    Бетис контролирует мяч.
  • 67'
    Бетис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Барди Энис из команды Леванте играет слишком грубо. Каптум Вилфрид оказался на газоне.
  • 66'
    Тактическая замена. Вукчевич Никола уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Морон Лорен из команды Бетис играет слишком грубо. Везу Рубен оказался на газоне.
  • 65'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 64'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 62'
    Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    61'
    Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Барди Энис
  • 60'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Майораль Борха задерживает мяч рукой
  • Офсайд
    59'
    Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
  • 59'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Джейсон из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 58'
    Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    Барди Энис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Моралес Луис из команды Леванте забивает с точки!
  • 56'
    После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Леванте
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 54'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
  • 53'
    Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    ПЕНАЛЬТИ - Гуардадо Андрес из команды Бетис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Моралес Луис.
  • 53'
    Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Гуардадо Андрес ошибается в защите.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Угловой
    52'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 51'
    Коке Хорхе II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Каптум Вилфрид наказан за толчок Вукчевич Никола
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Леон Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Везу Рубен
  • 50'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 49'
    Антонио Гарсия решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Барди Энис
  • 48'
    Каптум Вилфрид из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Каптум Вилфрид из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Бетис контролирует мяч.
  • Офсайд
    47'
    Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
  • 47'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20394 болельщиков
  • 46'
    Тактическая замена. Эмерсон Жуниор уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Леванте играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 47'
    Леванте имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
  • 46'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 45'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 44'
    Морон Лорен не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
  • 42'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 42'
    Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Фол, нарушение
    41'
    Назначен штрафной. Пострадал Антонио Гарсия, его свалил Гуардадо Андрес.
  • 40'
    Бетис контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 39'
    Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Везу Рубен
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    38'
    Барди Энис из команды Леванте в офсайде
  • 37'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    37'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 37'
    Игрок команды Леванте отправляет мяч за спину защитников.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Вукчевич Никола
  • 35'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 35'
    Фирпо Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 34'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Морон Лорен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 34'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Морон Лорен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 32'
    Плохо сыграл Морон Лорен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    32'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
  • 31'
    Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Леванте начинает контратаку
  • 30'
    Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Каптум Вилфрид из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    30'
    Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 30'
    Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    30'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 29'
    Антонио Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Бетис контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    28'
    Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Вукчевич Никола из команды Леванте играет слишком грубо. Каптум Вилфрид оказался на газоне.
  • 28'
    Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    26'
    Сидней получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Сидней из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Коке Хорхе II пострадал.
  • 26'
    Каналес Серхио из команды Бетис пасует в штрафную, но Айтор Фернандес выходит и ловит мяч.
  • 26'
    Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Офсайд
    25'
    Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
  • 24'
    Леванте контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 23'
    Каналес Серхио делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Барди Энис из команды Леванте в офсайде
  • 21'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 19'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Леванте контролирует мяч.
  • 18'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Коке Хорхе II из команды Леванте играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
  • 16'
    Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Гуардадо Андрес грубо играет против соперника. Пострадал Майораль Борха
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 13'
    Бетис контролирует мяч.
  • 12'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Хорошую попытку сделал Антонио Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Опасность! Кампанья Хосе из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 12'
    Леванте имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Бетис контролирует мяч.
  • 9'
    Джейсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кампанья Хосе классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 9'
    Джейсон из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Бетис контролирует мяч.
  • 7'
    Бетис контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 6'
    Коке Хорхе II не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Леванте контролирует мяч.
  • 5'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • Офсайд
    5'
    Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
  • 5'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
  • 2'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 4:0 Бетис
Леванте
42.6% (63)
Ничья
35.8% (53)
Бетис
21.6% (32)
1:1 Ничья
28.4% (42)
2:1 Леванте
20.9% (31)
1:0 Леванте
16.9% (25)
1:2 Бетис
14.2% (21)
2:2 Ничья
6.1% (9)
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