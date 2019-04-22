Испания: Примера 2018-2019

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Хетафе
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Кабрера
Леандро
4
Бруно
Гонсалес
17
Оливера
Матиас
10
Гаку
Сибасаки
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
8
Портильо
Франсиско
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
1
Навас
Кейлор
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
22
Иско
Аларкон
Хетафе
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе
Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Хетафе Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 33 23 8 2 83 - 32 77
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья Заявка 33 15 7 11 54 - 42 52
6. Валенсия Заявка 33 12 16 5 38 - 28 52
7. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
8. Атлетик Б Заявка 33 11 13 9 36 - 40 46
9. Бетис Заявка 33 12 7 14 39 - 45 43
10. Эспаньол Заявка 33 11 9 13 39 - 48 42
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 33 10 11 12 33 - 38 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
15. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
16. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
17. Леванте Заявка 33 8 10 15 47 - 61 34
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 25.04.2019, осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид
    Хетафе
    8.8% (5)
    Ничья
    14% (8)
    Реал Мадрид
    77.2% (44)
    1:2 Реал Мадрид
    47.4% (27)
    0:2 Реал Мадрид
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    5.3% (3)
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