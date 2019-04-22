Испания: Примера 2018-2019
Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Мадрид
13
Сория
Давид
10
Модрич
Лука
11
Бэйл
Гарет
22
Иско
Аларкон
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе
Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе Хетафе 1:0 Вальядолид Хетафе 1:2 Барселона
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона Реал Мадрид 2:0 Севилья
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|83 - 32
|77
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 42
|52
|6.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|16
|5
|38 - 28
|52
|7.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|36 - 40
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 45
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|39 - 48
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|33 - 38
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|15.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|16.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|17.
|Леванте
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|47 - 61
|34
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Хетафе
8.8% (5)
Ничья
14% (8)
Реал Мадрид
77.2% (44)
1:2 Реал Мадрид
47.4% (27)
0:2 Реал Мадрид
17.5% (10)
1:1 Ничья
7% (4)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:3 Реал Мадрид
5.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...