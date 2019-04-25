Испания: Примера 2018-2019
Севилья
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Райо Вальекано
31' Желтая карточкаБанега Эвер
33' Желтая карточкаГальвес Алехандро
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
16
Амат
Хорди
22
Посо
Хосе
15
Суарес
Марио
3
Уче
Агбо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
11 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Амат ХордиЗащитник
- Защитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
15 Суарес МариоПолузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Абдулайе БаЗащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
14 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Герра ХавиНападающий
-
Главный тренер: Хемес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес
Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано
Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|59 - 38
|64
|4.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|43 - 29
|54
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|54 - 42
|53
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 46
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|36 - 57
|29
|20.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
Севилья
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Райо Вальекано
0.7% (1)
2:0 Севилья
47.4% (72)
2:1 Севилья
23% (35)
3:1 Севилья
11.2% (17)
1:0 Севилья
8.6% (13)
3:0 Севилья
3.3% (5)
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