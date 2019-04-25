Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

37' Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

36' Удар от ворот произведет Севилья

36' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Райо Вальекано начинает контратаку

35' Сарабия Пабло из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

35' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Меркадо Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

33' Гальвес Алехандро получил желтую карточку от судьи

33' Промес Куинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

32' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Мунир Эль-Хаддади предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Банега Эвер получил желтую карточку от судьи

30' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан , обводя своих соперников

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

29' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

29' Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

29' Севилья начинает контратаку

28' Севилья контролирует мяч.

28' Райо Вальекано контролирует мяч.

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Васкес Франко из команды Севилья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

27' Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.

27' Сарабия Пабло из команды Севилья делает пас партнеру.

27' Бен-Йедер Виссам из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

27' Севилья начинает контратаку

27' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Навас Хесус из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

24' Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.

24' Навас Хесус из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...

24' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

23' Как он промахнулся? Сарабия Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Бен-Йедер Виссам из команды Севилья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...

23' Севилья начинает контратаку

23' Ди Санто Франко из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе

22' Сарабия Пабло из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

21' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

21' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Васкес Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

19' Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

19' Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде

17' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

16' Как он промахнулся? Васкес Франко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Банега Эвер из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Севилья начинает контратаку

15' Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе

15' Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

15' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

15' Мунир Эль-Хаддади не смог попасть в створ ударом издали

14' Промес Куинси из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Васкес Франко из команды Севилья в офсайде

12' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

11' Банега Эвер из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.

10' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

9' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ди Санто Франко из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

9' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

9' Как он промахнулся? Сарабия Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Сарабия Пабло из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...

9' Навас Хесус из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

8' Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...

8' Банега Эвер из команды Севилья разыграл угловой с правого угла.

7' Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано сделал отличный сейв!

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

5' Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Райо Вальекано контролирует мяч.

4' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Райо Вальекано контролирует мяч.

2' Райо Вальекано контролирует мяч.

1' Райо Вальекано контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Райо Вальекано начинает с центра поля