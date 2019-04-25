Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Севилья
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Райо Вальекано
0'
31' Желтая карточка
Банега Эвер
33' Желтая карточка
Гальвес Алехандро
36'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
25
Меркадо
Габриэль
6
Карришу
Даниэль
21
Промес
Куинси
10
Банега
Эвер
17
Сарабия
Пабло
22
Васкес
Франко
7
Роке
Меса
19
Мунир
Эль-Хаддади
9
Бен-Йедер
Виссам
1
Гарсия
Альберто
11
Эмбарба
Адриан
20
Веласкес
Эмилиано
23
Гальвес
Алехандро
16
Амат
Хорди
7
Морено
Алекс
22
Посо
Хосе
15
Суарес
Марио
3
Уче
Агбо
18
Гарсия
Альваро
III
25
Ди
Санто
Франко
Севилья
4-1-4-1
Райо Вальекано
5-4-1

Ход матча

31'
Банега Эвер
 
33'
 
Гальвес Алехандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес
Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте Севилья 2:0 Барселона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано
Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Райо Вальекано 1:4 Севилья Примера Райо Вальекано 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Райо Вальекано Примера Севилья 2:0 Райо Вальекано Примера
Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Севилья 4:1 Райо Вальекано Примера Севилья 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:0 Севилья Примера Севилья 5:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 33 20 4 9 59 - 38 64
4. Хетафе Заявка 33 14 12 7 43 - 29 54
5. Севилья 0:0 Заявка 34 15 8 11 54 - 42 53
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
15. Вильярреал Заявка 33 8 12 13 42 - 46 36
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Райо Вальекано 0:0 Заявка 34 7 8 19 36 - 57 29
20. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
  • Первый тайм
  • 37'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 36'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • 36'
    Навас Хесус нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
  • 35'
    Сарабия Пабло из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Меркадо Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Гальвес Алехандро делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Васкес Франко из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Васкес Франко из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
  • 34'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
  • Желтая карточка
    33'
    Гальвес Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Банега Эвер
  • 33'
    Промес Куинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    32'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 32'
    Мунир Эль-Хаддади предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    31'
    Банега Эвер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Банега Эвер из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
  • 31'
    Навас Хесус пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
  • 30'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Промес Куинси из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
  • 29'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Севилья начинает контратаку
  • 28'
    Севилья контролирует мяч.
  • 28'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 28'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Васкес Франко из команды Севилья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 27'
    Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 27'
    Сарабия Пабло из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 27'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Севилья начинает контратаку
  • 27'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Меркадо Габриэль из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Ди Санто Франко
  • 24'
    Навас Хесус из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Мунир Эль-Хаддади нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Навас Хесус из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 24'
    Навас Хесус из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 23'
    Как он промахнулся? Сарабия Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 23'
    Бен-Йедер Виссам из команды Севилья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 23'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья делает пас партнеру.
  • 23'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Севилья начинает контратаку
  • 23'
    Ди Санто Франко из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 23'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Сарабия Пабло из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 21'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Уче Агбо наказан за толчок Навас Хесус
  • 20'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 20'
    Васкес Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 20'
    Эмбарба Адриан мяч отрикошетил от ворот
  • 19'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Амат Хорди наказан за толчок Сарабия Пабло
  • 19'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    18'
    Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде
  • 17'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    17'
    Ди Санто Франко из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 16'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 16'
    Как он промахнулся? Васкес Франко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 16'
    Банега Эвер из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 15'
    Севилья начинает контратаку
  • 15'
    Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 15'
    Мунир Эль-Хаддади не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Промес Куинси из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    14'
    Уче Агбо наказан за толчок Бен-Йедер Виссам
  • 13'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    13'
    Васкес Франко из команды Севилья в офсайде
  • 12'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Промес Куинси из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    11'
    Банега Эвер из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Роке Меса
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 9'
    Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ди Санто Франко из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 9'
    Как он промахнулся? Сарабия Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 9'
    Сарабия Пабло из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Навас Хесус из команды Севилья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Васкес Франко нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
  • 8'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Банега Эвер из команды Севилья разыграл угловой с правого угла.
  • 7'
    Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано сделал отличный сейв!
  • 7'
    Штрафной исполнил Банега Эвер, после его удара Гарсия Альберто сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Васкес Франко
  • 6'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ди Санто Франко наказан за толчок Навас Хесус
  • 5'
    Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Гарсия Альберто делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 4'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Мунир Эль-Хаддади из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 2'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Сарабия Пабло из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Амат Хорди пострадал.
  • 1'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Райо Вальекано начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Райо Вальекано
Севилья
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Райо Вальекано
0.7% (1)
2:0 Севилья
47.4% (72)
2:1 Севилья
23% (35)
3:1 Севилья
11.2% (17)
1:0 Севилья
8.6% (13)
3:0 Севилья
3.3% (5)
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