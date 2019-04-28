Италия: Серия B 2018-2019

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Читтаделла
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Асколи
0' 26'
1
Палеари
Альберто
29
Tommaso
Cancellotti
5
Адорни
Давиде
15
Domenico
Frare
3
Amedeo
Benedetti
21
Federico
Proia
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
7
Скенетти
Андреа
9
Мончини
Габриэле
17
Панико
Джузеппе
1
Ланни
Иван
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
3
Рубин
Маттео
17
Michele
Cavion
5
Трояно
Микеле
30
Фраттези
Давиде
20
Чичиретти
Амато
32
Ардеманьи
Маттео
10
Роззети
Лоренцо
Читтаделла
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла
Асколи Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи
Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 33 15 13 5 51 - 33 58
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 33 13 8 12 48 - 42 47
7. Верона 32 11 13 8 42 - 39 46
8. Перуджа 33 13 7 13 46 - 47 46
9. Читтаделла 0:0 33 11 13 9 42 - 34 46
10. Кремонезе 0:0 33 10 13 10 33 - 29 43
11. Асколи 0:0 33 10 13 10 37 - 48 43
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 33 10 8 15 39 - 50 38
14. Фоджа 0:0 33 8 14 11 39 - 45 38
15. Кротоне 33 9 10 14 36 - 40 37
16. Венеция 33 7 12 14 29 - 41 33
17. Ливорно 33 7 11 15 33 - 48 32
18. Карпи 33 7 8 18 36 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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