Италия: Серия B 2018-2019
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Асколи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Davide DiawНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коли СидиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Нгобо ФредНападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +5 =7 -8Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла Беневенто 1:0 Читтаделла
Асколи Последние 20 матчей: +6 =8 -6Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи
Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи Асколи 3:1 Специя
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|33
|13
|8
|12
|48 - 42
|47
|7.
|Верона
|32
|11
|13
|8
|42 - 39
|46
|8.
|Перуджа
|33
|13
|7
|13
|46 - 47
|46
|9.
|Читтаделла
|0:0
|33
|11
|13
|9
|42 - 34
|46
|10.
|Кремонезе
|0:0
|33
|10
|13
|10
|33 - 29
|43
|11.
|Асколи
|0:0
|33
|10
|13
|10
|37 - 48
|43
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|33
|10
|8
|15
|39 - 50
|38
|14.
|Фоджа
|0:0
|33
|8
|14
|11
|39 - 45
|38
|15.
|Кротоне
|33
|9
|10
|14
|36 - 40
|37
|16.
|Венеция
|33
|7
|12
|14
|29 - 41
|33
|17.
|Ливорно
|33
|7
|11
|15
|33 - 48
|32
|18.
|Карпи
|33
|7
|8
|18
|36 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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