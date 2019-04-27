Италия: Серия B 2018-2019
Специя
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Альберто Пиччи
Перуджа
24
Luca
Vignali
15
Крими
Марко
27
Хан
Кван
Сон
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Luca VignaliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крими МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана
Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа
Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|0:0
|33
|13
|8
|12
|47 - 41
|47
|7.
|Верона
|32
|11
|13
|8
|42 - 39
|46
|8.
|Перуджа
|0:0
|33
|13
|7
|13
|45 - 46
|46
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|33
|10
|8
|15
|39 - 50
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|33
|9
|10
|14
|36 - 40
|37
|16.
|Венеция
|33
|7
|12
|14
|29 - 41
|33
|17.
|Ливорно
|33
|7
|11
|15
|33 - 48
|32
|18.
|Карпи
|33
|7
|8
|18
|36 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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