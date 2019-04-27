Италия: Серия B 2018-2019

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Специя
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Перуджа
0' 23'
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Tommaso
Augello
25
Giulio
Maggiore
16
Бартоломей
Паоло
15
Крими
Марко
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
21
David
Okereke
34
Да
Крус
Алессио
22
Габриэл
Васконселлос
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
13
Filippo
Sgarbi
7
Pasquale
Mazzochi
26
Marcello
Falzerano
17
Marco
Carraro
24
Драгомир
Влад
23
Marco
Moscati
27
Хан
Кван
Сон
19
Умар
Садик
Специя
4-3-3
Перуджа
4-3-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана
Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца Асколи 3:1 Специя
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа
Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя Лечче 0:0 Перуджа

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Перуджа 1:1 Специя Серия B Перуджа 3:0 Специя Серия B Специя 4:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Специя Серия B
Специя 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Специя Серия B Специя 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 33 15 13 5 51 - 33 58
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 0:0 33 13 8 12 47 - 41 47
7. Верона 32 11 13 8 42 - 39 46
8. Перуджа 0:0 33 13 7 13 45 - 46 46
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 33 10 8 15 39 - 50 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 33 9 10 14 36 - 40 37
16. Венеция 33 7 12 14 29 - 41 33
17. Ливорно 33 7 11 15 33 - 48 32
18. Карпи 33 7 8 18 36 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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