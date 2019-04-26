Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Беневенто
4:2
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
25' Гол
Бандинелли Филиппо
2:0
28' Гол
Кальдирола Лука
2:1
38' Гол
Шаудоне Даниэле
2:2
44' Гол
Тутино Дженнаро
3:2
53' Гол
Арментерос Самуэль
59' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
66' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
76' Желтая карточка
Кода Массимо
4:2
81' Гол
Кода Массимо
87' Желтая карточка
Mirko Bruccini
90'+5
12
Монтипо
Лоренцо
18
Гьямфи
Брайт
5
Антей
Лука
35
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
10
Виола
Николас
4
Дель
Пинто
Лоренцо
25
Бандинелли
Филиппо
19
Инсинье
Роберто
9
Кода
Массимо
33
Арментерос
Самуэль
33
Pietro
Perina
4
Капела
Анибал
3
Дермаку
Кастриот
26
Andrea
Hristov
32
Баэс
Хайме
21
Mirko
Bruccini
6
Luca
Palmiero
16
Шаудоне
Даниэле
11
Tommaso
D'Orazio
10
Эмбало
Карлос
25
Тутино
Дженнаро
Беневенто
4-1-2-1-2
Козенца
3-5-2

Ход матча

10'
Тельо Андрес
Дель Пинто Лоренцо
 
25'
Бандинелли Филиппо
(Арментерос Самуэль)
1:0
28'
Кальдирола Лука
(Вольта Массимо)
2:0
38'
2:1
Шаудоне Даниэле
44'
2:2
Тутино Дженнаро
46'
Вольта Массимо
Антей Лука
 
53'
Арментерос Самуэль
(Тельо Андрес)
3:2
55'
 
Ricardo Idda
Andrea Hristov
59'
 
Дермаку Кастриот
61'
 
Гарритано Лука
Luca Palmiero
66'
Летиция Гаэтано
 
72'
 
Domenico Mungo
Шаудоне Даниэле
76'
Кода Массимо
 
81'
Кода Массимо
(Инсинье Роберто)
4:2
87'
 
Mirko Bruccini
90'
Dejan Vokic
Кода Массимо
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи
Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона
Козенца Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца
Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца Козенца 2:1 Падова

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Козенца 0:0 Беневенто Серия B Козенца 1:1 Беневенто Лега Про Беневенто 0:0 Козенца Лега Про Козенца 0:1 Беневенто Лега Про
Беневенто 3:2 Козенца Лега Про
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 32 15 12 5 49 - 31 57
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 33 13 11 9 45 - 43 50
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Верона 31 11 12 8 41 - 38 45
8. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
9. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 32 10 8 14 37 - 45 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 32 8 10 14 32 - 39 34
16. Венеция 32 7 12 13 28 - 37 33
17. Ливорно 32 7 10 15 31 - 46 31
18. Карпи 32 6 8 18 31 - 59 26
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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