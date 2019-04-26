Италия: Серия B 2018-2019
Беневенто
4:2
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Козенца
1:0
25' ГолБандинелли Филиппо
2:0
28' ГолКальдирола Лука
2:1
38' ГолШаудоне Даниэле
2:2
44' ГолТутино Дженнаро
3:2
53' ГолАрментерос Самуэль
59' Желтая карточкаДермаку Кастриот
66' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
76' Желтая карточкаКода Массимо
4:2
81' ГолКода Массимо
87' Желтая карточкаMirko Bruccini
18
Гьямфи
Брайт
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dejan VokicНападающий
-
21 Cy Goddard
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
25'
28'
38'
2:1
44'
2:2
53'
59'
66'
76'
81'
4:2
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи
Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона
Козенца Последние 20 матчей: +8 =7 -5Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца
Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца Козенца 2:1 Падова
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|49 - 31
|57
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|33
|13
|11
|9
|45 - 43
|50
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Верона
|31
|11
|12
|8
|41 - 38
|45
|8.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|9.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|32
|10
|8
|14
|37 - 45
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|32
|8
|10
|14
|32 - 39
|34
|16.
|Венеция
|32
|7
|12
|13
|28 - 37
|33
|17.
|Ливорно
|32
|7
|10
|15
|31 - 46
|31
|18.
|Карпи
|32
|6
|8
|18
|31 - 59
|26
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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