Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Лечче
1:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
37' Желтая карточка
Сабелли Стефано
39' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
44' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
51' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
51' Желтая карточка
Дессена Даниэле
54' Вторая желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
80' Гол
Табанелли Андреа
81' Желтая карточка
Табанелли Андреа
90'+6
22
Вигорито
Мауро
16
Меккарьелло
Бьяджо
25
Лучиони
Фабио
15
Antonio
Marino
24
Венути
Лоренцо
34
Майер
Жан
7
Тахцидис
Панайотис
4
Jacopo
Petriccione
8
Marco
Mancosu
20
Фалько
Филиппо
19
Andrea
La
Mantia
1
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
18
Романьоли
Симоне
3
Матею
Алеш
4
Sandro
Tonali
25
Dimitri
Bisoli
6
Ндой
Эмануэле
27
Дессена
Даниэле
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
Лечче
4-3-2-1
Брешия
4-1-3-2

Ход матча

37'
 
Сабелли Стефано
39'
Jacopo Petriccione
 
44'
Тахцидис Панайотис
 
51'
Меккарьелло Бьяджо
 
51'
 
Дессена Даниэле
52'
 
Даль'Ольо Якопо
Ндой Эмануэле
54'
 
Сабелли Стефано
71'
 
Шпалек Николас
Доннарумма Альфредо
78'
Табанелли Андреа
Тахцидис Панайотис
 
80'
Табанелли Андреа
(Меккарьелло Бьяджо)
1:0
81'
Табанелли Андреа
 
86'
Паломби Симоне
Andrea La Mantia
 
87'
 
Морозини Леонардо
Sandro Tonali

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи
Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно
Брешия Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия
Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Брешия 2:1 Лечче Серия B Брешия 2:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Брешия Серия A Лечче 2:2 Брешия Серия B
Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 33 17 12 4 66 - 39 63
2. Лечче 34 18 9 7 63 - 42 63
3. Палермо 33 15 13 5 51 - 33 58
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 33 13 8 12 48 - 42 47
7. Верона 32 11 13 8 42 - 39 46
8. Перуджа 33 13 7 13 46 - 47 46
9. Читтаделла 33 11 13 9 44 - 36 46
10. Кремонезе 33 11 12 10 34 - 29 45
11. Асколи 33 10 13 10 39 - 50 43
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 33 10 8 15 39 - 50 38
14. Кротоне 33 9 10 14 36 - 40 37
15. Фоджа 33 8 13 12 39 - 46 37
16. Венеция 33 7 12 14 29 - 41 33
17. Ливорно 33 7 11 15 33 - 48 32
18. Карпи 33 7 8 18 36 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Тахцидис Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jacopo Petriccione получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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