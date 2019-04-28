Италия: Серия B 2018-2019
Лечче
1:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Брешия
37' Желтая карточкаСабелли Стефано
39' Желтая карточкаJacopo Petriccione
44' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
51' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
51' Желтая карточкаДессена Даниэле
54' Вторая желтая карточкаСабелли Стефано
1:0
80' ГолТабанелли Андреа
81' Желтая карточкаТабанелли Андреа
34
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Бово ЧезареЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
37'
51'
54'
80'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи
Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче Читтаделла 4:1 Лечче Лечче 3:2 Ливорно
Брешия Последние 20 матчей: +12 =7 -1Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия
Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче Салернитана 1:3 Брешия
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|33
|17
|12
|4
|66 - 39
|63
|2.
|Лечче
|34
|18
|9
|7
|63 - 42
|63
|3.
|Палермо
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|33
|13
|8
|12
|48 - 42
|47
|7.
|Верона
|32
|11
|13
|8
|42 - 39
|46
|8.
|Перуджа
|33
|13
|7
|13
|46 - 47
|46
|9.
|Читтаделла
|33
|11
|13
|9
|44 - 36
|46
|10.
|Кремонезе
|33
|11
|12
|10
|34 - 29
|45
|11.
|Асколи
|33
|10
|13
|10
|39 - 50
|43
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|33
|10
|8
|15
|39 - 50
|38
|14.
|Кротоне
|33
|9
|10
|14
|36 - 40
|37
|15.
|Фоджа
|33
|8
|13
|12
|39 - 46
|37
|16.
|Венеция
|33
|7
|12
|14
|29 - 41
|33
|17.
|Ливорно
|33
|7
|11
|15
|33 - 48
|32
|18.
|Карпи
|33
|7
|8
|18
|36 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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