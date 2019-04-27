Италия: Серия B 2018-2019

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Пескара
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Верона
0'
1:0
7' Гол
Соттил Рикардо
28' Желтая карточка
Бруно Алессандро
47' Желтая карточка
Бругман Гастон
58' Желтая карточка
Ди Гаудио Антонио
60'
1
Фиорилло
Винченцо
31
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
8
Мемушай
Ледиан
20
Бруно
Алессандро
16
Бругман
Гастон
19
Маррас
Мануэль
7
Leonardo
Mancuso
36
Соттил
Рикардо
1
Сильвестри
Марко
30
Бьянкетти
Маттео
27
Давидович
Павел
6
Марроне
Лука
3
Витале
Луиджи
25
Данци
Андреа
8
Густафссон
Самуэль
20
Цаканьи
Маттиа
7
Матос
Ридер
28
Тупта
Любомир
23
Ди
Гаудио
Антонио
Пескара
4-3-3
Верона
4-3-3

Ход матча

7'
Соттил Рикардо
(Бругман Гастон)
1:0
28'
Бруно Алессандро
 
47'
Бругман Гастон
 
58'
 
Ди Гаудио Антонио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо
Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара
Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона
Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Верона 3:1 Пескара Серия B Пескара 3:1 Верона Серия B Верона 1:2 Пескара Серия B Пескара 0:0 Верона Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 1:0 33 16 12 5 50 - 31 60
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 1:0 34 14 11 9 46 - 43 53
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
8. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
9. Верона 0:1 32 11 12 9 41 - 39 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 2:3 33 10 8 15 39 - 48 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 2:1 33 9 10 14 34 - 40 37
16. Венеция 1:2 33 7 12 14 29 - 39 33
17. Ливорно 0:1 33 7 10 16 31 - 47 31
18. Карпи 3:2 33 7 8 18 34 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Бруно Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Соттил Рикардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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