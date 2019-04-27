Италия: Серия B 2018-2019
Пескара
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Верона
1:0
7' ГолСоттил Рикардо
28' Желтая карточкаБруно Алессандро
47' Желтая карточкаБругман Гастон
58' Желтая карточкаДи Гаудио Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ли Сын-ВуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
7'
1:0
28'
47'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо
Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи Перуджа 2:1 Пескара
Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона
Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона Верона 1:1 Палермо
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|1:0
|33
|16
|12
|5
|50 - 31
|60
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|1:0
|34
|14
|11
|9
|46 - 43
|53
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|8.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|9.
|Верона
|0:1
|32
|11
|12
|9
|41 - 39
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|2:3
|33
|10
|8
|15
|39 - 48
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|2:1
|33
|9
|10
|14
|34 - 40
|37
|16.
|Венеция
|1:2
|33
|7
|12
|14
|29 - 39
|33
|17.
|Ливорно
|0:1
|33
|7
|10
|16
|31 - 47
|31
|18.
|Карпи
|3:2
|33
|7
|8
|18
|34 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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