Италия: Серия B 2018-2019
Венеция
1:3
Второй тайм: 64'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кротоне
1:0
16' ПенальтиДомицци Мауриццио
19' Желтая карточкаРосси Алессандро
1:1
22' ГолБарберис Андреа
27' Желтая карточкаСампиризи Марио
42' Желтая карточкаБарберис Андреа
1:2
48' ГолБенали Ахмед
1:3
55' ГолДзанеллато Никколо
63' Желтая карточкаЛомбарди Кристиано
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Милич ХрвоеПолузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
16'
19'
22'
1:1
27'
42'
48'
55'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +3 =9 -8Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла
Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне
Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|1:0
|33
|16
|12
|5
|50 - 31
|60
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|1:0
|34
|14
|11
|9
|46 - 43
|53
|6.
|Специя
|32
|13
|7
|12
|47 - 41
|46
|7.
|Перуджа
|32
|13
|6
|13
|45 - 46
|45
|8.
|Читтаделла
|32
|11
|12
|9
|42 - 34
|45
|9.
|Верона
|0:1
|32
|11
|12
|9
|41 - 39
|45
|10.
|Кремонезе
|32
|10
|12
|10
|33 - 29
|42
|11.
|Асколи
|32
|10
|12
|10
|37 - 48
|42
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|2:3
|33
|10
|8
|15
|39 - 48
|38
|14.
|Фоджа
|32
|8
|13
|11
|39 - 45
|37
|15.
|Кротоне
|2:1
|33
|9
|10
|14
|34 - 40
|37
|16.
|Венеция
|1:2
|33
|7
|12
|14
|29 - 39
|33
|17.
|Ливорно
|0:1
|33
|7
|10
|16
|31 - 47
|31
|18.
|Карпи
|3:2
|33
|7
|8
|18
|34 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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