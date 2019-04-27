Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Венеция
1:3
Второй тайм: 64'

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
16' Пенальти
Домицци Мауриццио
19' Желтая карточка
Росси Алессандро
1:1
22' Гол
Барберис Андреа
27' Желтая карточка
Сампиризи Марио
42' Желтая карточка
Барберис Андреа
1:2
48' Гол
Бенали Ахмед
1:3
55' Гол
Дзанеллато Никколо
63' Желтая карточка
Ломбарди Кристиано
64'
12
Guglielmo
Vicario
5
Копполаро
Мауро
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
27
Дзампано
Джузеппе
23
Ломбарди
Кристиано
21
Скьявоне
Андреа
14
Пинато
Марко
18
Сегре
Джакопо
30
Бокалон
Риккардо
24
Росси
Алессандро
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
23
Вяйсянен
Саули
19
Маркицца
Риккардо
31
Сампиризи
Марио
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
20
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
29
Петтинари
Стефано
Венеция
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

16'
Домицци Мауриццио
1:0
19'
Росси Алессандро
 
22'
1:1
Барберис Андреа
27'
 
Сампиризи Марио
42'
 
Барберис Андреа
48'
1:2
Бенали Ахмед
(Молина Сальваторе)
54'
Бесеа Эммануэль
Пинато Марко
 
55'
1:3
Дзанеллато Никколо
(Бенали Ахмед)
57'
Вриони Джакомо
Росси Алессандро
 
61'
 
Роден Маркус
Барберис Андреа
63'
Ломбарди Кристиано
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла
Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи Фоджа 1:1 Венеция
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне
Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне Кремонезе 1:0 Кротоне

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне 1:1 Венеция Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 1:0 33 16 12 5 50 - 31 60
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 1:0 34 14 11 9 46 - 43 53
6. Специя 32 13 7 12 47 - 41 46
7. Перуджа 32 13 6 13 45 - 46 45
8. Читтаделла 32 11 12 9 42 - 34 45
9. Верона 0:1 32 11 12 9 41 - 39 45
10. Кремонезе 32 10 12 10 33 - 29 42
11. Асколи 32 10 12 10 37 - 48 42
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 2:3 33 10 8 15 39 - 48 38
14. Фоджа 32 8 13 11 39 - 45 37
15. Кротоне 2:1 33 9 10 14 34 - 40 37
16. Венеция 1:2 33 7 12 14 29 - 39 33
17. Ливорно 0:1 33 7 10 16 31 - 47 31
18. Карпи 3:2 33 7 8 18 34 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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