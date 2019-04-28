Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Кьево
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Парма
0' 27'
1
Шемпер
Адриан
27
Депаоли
Фабио
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
5
Барба
Федерико
11
Лерис
Мехди
4
Ригони
Никола
56
Хетемай
Перпарим
55
Виньято
Эмануэль
69
Меджорини
Риккардо
9
Степински
Мариуш
55
Сепе
Луиджи
23
Гаццола
Марчелло
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
95
Бастони
Алессандро
3
Димарко
Федерико
87
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
26
Силигарди
Лука
27
Жервиньо
Куасси
Кьево
4-3-1-2
Парма
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево
Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево Парма 1:1 Кьево
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма
Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма Парма 1:1 Кьево Милан 2:1 Парма

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Парма 1:1 Кьево Серия A Кьево 2:0 Парма Товарищеские матчи Парма 0:1 Кьево Серия A Кьево 2:3 Парма Серия A
Кьево 1:2 Парма Серия A Парма 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Кьево Серия A Кьево 1:2 Парма Серия A Парма 2:1 Кьево Серия A Кьево 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кьево Серия A Кьево 0:0 Парма Серия A Парма 2:0 Кьево Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
5. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
6. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 34 10 9 15 34 - 47 39
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма 0:0 Заявка 34 9 10 15 34 - 51 37
16. Дженоа 0:0 Заявка 34 8 11 15 35 - 52 35
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево 0:0 Заявка 34 2 12 20 24 - 68 15
  • Первый тайм
  • 27'
    Парма контролирует мяч.
  • 26'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Парма контролирует мяч.
  • 26'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Димарко Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 25'
    Парма контролирует мяч.
  • 24'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Жервиньо Куасси пострадал.
  • 23'
    Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
  • 21'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Парма контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 20'
    Парма контролирует мяч.
  • 19'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Парма контролирует мяч.
  • 18'
    Кьево контролирует мяч.
  • 17'
    Алвеш Бруну из команды Парма сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 17'
    Гаццола Марчелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
  • 16'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Парма контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 14'
    Ригони Никола из команды Кьево делает неудачный навес.
  • 14'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    14'
    Барба Федерико из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
  • 14'
    Барба Федерико из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 13'
    Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Барба Федерико из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 11'
    Кьево контролирует мяч.
  • 11'
    Парма контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 10'
    Кьево контролирует мяч.
  • 10'
    Парма контролирует мяч.
  • 9'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Парма контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 8'
    Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
  • Угловой
    8'
    Хетемай Перпарим из команды Кьево подал угловой справа.
  • 7'
    Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Кьево контролирует мяч.
  • 7'
    Парма контролирует мяч.
  • 6'
    Кьево контролирует мяч.
  • 6'
    Парма контролирует мяч.
  • 5'
    Кьево контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 4'
    Парма контролирует мяч.
  • 4'
    Кьево контролирует мяч.
  • 4'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Парма контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Бастони Алессандро пострадал.
  • 2'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Лерис Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
  • 2'
    Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Кьево контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Кьево начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Парма
Кьево
21.1% (31)
Ничья
36.1% (53)
Парма
42.9% (63)
1:1 Ничья
32% (47)
1:2 Парма
23.8% (35)
0:1 Парма
12.9% (19)
1:0 Кьево
10.9% (16)
2:1 Кьево
8.8% (13)
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