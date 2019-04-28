Италия: Серия A 2018-2019
Кьево
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Парма
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
11
Лерис
Мехди
55
Сепе
Луиджи
22
Алвеш
Бруну
87
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бани МаттиаЗащитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
-
11 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Парма: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|5.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|34
|10
|9
|15
|34 - 47
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|34 - 51
|37
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|34
|8
|11
|15
|35 - 52
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|2
|12
|20
|24 - 68
|15
Кьево
21.1% (31)
Ничья
36.1% (53)
Парма
42.9% (63)
1:1 Ничья
32% (47)
1:2 Парма
23.8% (35)
0:1 Парма
12.9% (19)
1:0 Кьево
10.9% (16)
2:1 Кьево
8.8% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...