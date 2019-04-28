Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

27' Парма контролирует мяч.

26' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Парма контролирует мяч.

26' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

25' Парма контролирует мяч.

24' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Парма контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Парма контролирует мяч.

19' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

19' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Парма контролирует мяч.

18' Кьево контролирует мяч.

17' Алвеш Бруну из команды Парма сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

17' Гаццола Марчелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Парма контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

14' Удар от ворот произведет Парма

14' Ригони Никола из команды Кьево делает неудачный навес.

14' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

14' Барба Федерико из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.

14' Барба Федерико из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Удар от ворот произведет Парма

13' Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали

12' Барба Федерико из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.

11' Кьево контролирует мяч.

11' Парма контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

10' Кьево контролирует мяч.

10' Парма контролирует мяч.

9' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

9' Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

9' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Парма контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Парма

8' Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо

8' Хетемай Перпарим из команды Кьево подал угловой справа.

7' Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Кьево контролирует мяч.

7' Парма контролирует мяч.

6' Кьево контролирует мяч.

6' Парма контролирует мяч.

5' Кьево контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

4' Парма контролирует мяч.

4' Кьево контролирует мяч.

4' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Парма контролирует мяч.

2' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лерис Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Кьево контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кьево начинает с центра поля