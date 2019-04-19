Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Рома
 
Позже

Стадион:
Кальяри

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина
Рома 1:4 Наполи СПАЛ 2013 2:1 Рома Рома 2:1 Эмполи Порту 3:1 Рома Лацио 3:0 Рома Фрозиноне 2:3 Рома Рома 2:1 Болонья Рома 2:1 Порту Кьево 0:3 Рома Рома 1:1 Милан Фиорентина 7:1 Рома Аталанта 3:3 Рома Рома 3:2 Торино Рома 4:0 Виртус Энтелла Парма 0:2 Рома Рома 3:1 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус
Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома

Последние игры между собой

Рома: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Рома 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Рома Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 28 3 2 67 - 23 87
2. Наполи Заявка 33 20 7 6 62 - 30 67
3. Интер Милан Заявка 33 18 7 8 51 - 27 61
4. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
5. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
6. Рома Заявка 33 15 10 8 58 - 46 55
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Кальяри Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
11. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 33 10 8 15 34 - 47 38
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
15. Болонья Заявка 33 8 10 15 34 - 47 34
16. Дженоа Заявка 33 8 10 15 35 - 52 34
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 33 7 8 18 42 - 63 29
19. Фрозиноне Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево Заявка 33 2 11 20 24 - 68 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кальяри

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 6 часов 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Кальяри
    Рома
    98.7% (77)
    Ничья
    1.3% (1)
    Кальяри
    0% (0)
    2:0 Рома
    42.3% (33)
    2:1 Рома
    24.4% (19)
    1:0 Рома
    19.2% (15)
    3:1 Рома
    5.1% (4)
    3:0 Рома
    3.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...