Италия: Серия A 2018-2019
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Кальяри
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус
Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи Кальяри 2:2 Рома
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Рома 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|67 - 23
|87
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|62 - 30
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 27
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|5.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|6.
|Рома
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|58 - 46
|55
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 47
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|15.
|Болонья
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 47
|34
|16.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|35 - 52
|34
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|42 - 63
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|24 - 68
|14
Рома
98.7% (77)
Ничья
1.3% (1)
Кальяри
0% (0)
2:0 Рома
42.3% (33)
2:1 Рома
24.4% (19)
1:0 Рома
19.2% (15)
3:1 Рома
5.1% (4)
3:0 Рома
3.8% (3)
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