Италия: Серия A 2018-2019

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Торино
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория
Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан
Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Дженоа 0:2 Милан Ювентус 1:0 Милан Сампдория 0:2 Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 0, ничьи: 10, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 0
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A
Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 28 3 2 67 - 23 87
2. Наполи Заявка 33 20 7 6 62 - 30 67
3. Интер Милан Заявка 33 18 7 8 51 - 27 61
4. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
5. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
6. Рома Заявка 33 15 10 8 58 - 46 55
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Кальяри Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
11. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 33 10 8 15 34 - 47 38
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
15. Болонья Заявка 33 8 10 15 34 - 47 34
16. Дженоа Заявка 33 8 10 15 35 - 52 34
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 33 7 8 18 42 - 63 29
19. Фрозиноне Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево Заявка 33 2 11 20 24 - 68 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торино - Милан
    Торино
    7.6% (5)
    Ничья
    34.8% (23)
    Милан
    57.6% (38)
    1:2 Милан
    31.8% (21)
    1:1 Ничья
    27.3% (18)
    0:1 Милан
    13.6% (9)
    0:2 Милан
    7.6% (5)
    1:0 Торино
    6.1% (4)
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