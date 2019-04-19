Италия: Серия A 2018-2019
Торино
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Милан
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +8 =8 -4Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория
Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус Милан 0:0 Торино
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 0, ничьи: 10, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 0
Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|67 - 23
|87
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|62 - 30
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 27
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|5.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|6.
|Рома
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|58 - 46
|55
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 47
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|15.
|Болонья
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 47
|34
|16.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|35 - 52
|34
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|42 - 63
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|24 - 68
|14
Торино
7.6% (5)
Ничья
34.8% (23)
Милан
57.6% (38)
1:2 Милан
31.8% (21)
1:1 Ничья
27.3% (18)
0:1 Милан
13.6% (9)
0:2 Милан
7.6% (5)
1:0 Торино
6.1% (4)
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