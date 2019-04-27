Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Эмполи

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Эмполи

Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Эмполи

Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

48' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.

47' Шанс! М'Байе Ибрахим из команды Болонья пробил головой, но мимо

47' Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.

47' Паяч Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

45' Удар от ворот произведет Эмполи

45' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

44' Удар от ворот произведет Эмполи

44' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.

43' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Эмполи

41' Удар от ворот произведет Болонья

40' Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

40' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

40' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

39' Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде

39' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

38' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' О, нет. Из многообещающей позиции Фариас Диего из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

38' Капуто Франческо из команды Эмполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

38' Удар от ворот произведет Болонья

38' Шанс! Капуто Франческо из команды Эмполи пробил головой, но мимо

37' М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Капуто Франческо из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.

36' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Орсолини Риккардо получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

34' Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

34' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

34' Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Лянко Войнович делает скидку назад вдоль ворот

33' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.

33' М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

33' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

32' Сориано Роберто из команды Болонья делает пас партнеру.

32' Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.

31' Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.

31' Плохо сыграл Весели Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

30' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

30' Сориано Роберто из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Ди Лоренцо Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ди Лоренцо Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лянко Войнович из команды Болонья делает передачу одноклубнику.

28' Данило Ларанжера из команды Болонья делает передачу одноклубнику.

28' Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

28' Джемаили Блерим из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.

27' Дронговски Бартломей из команды Эмполи сделал отличный сейв!

27' Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.

26' Эмполи контролирует мяч.

26' Дейкс Митчелл из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Эмполи контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Болонья

21' Удар от ворот произведет Болонья

21' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

20' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Болонья контролирует мяч.

17' Г О О О О Л - Паяч Марко из команды Эмполи переиграл вратаря дальним ударом!

17' О, нет. Из многообещающей позиции Траоре Хамед из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

17' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Паяч Марко из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Эмполи

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

15' Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.

15' Болонья начинает контратаку

15' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

15' Крунич Раде из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

13' Удар от ворот произведет Эмполи

13' Паласио Родриго из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

9' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Паяч Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Удар от ворот произведет Болонья

5' Паяч Марко из команды Эмполи делает неудачный навес.

5' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

4' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Эмполи

3' Как он промахнулся? Орсолини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

2' Паяч Марко из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.

2' Паяч Марко из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.

1' Траоре Хамед из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эмполи начинает с центра поля