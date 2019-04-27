Италия: Серия A 2018-2019
Болонья
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Эмполи
7' Желтая карточкаПаяч Марко
0:1
17' ГолПаяч Марко
25' Желтая карточкаМ'Байе Ибрахим
35' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
1:1
51' ГолСориано Роберто
54' Желтая карточкаКрунич Раде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Marco Curto
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
17'
0:1
25'
51'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья
Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи
Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья
Последние игры между собой
Болонья: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|67 - 23
|87
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|62 - 30
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 27
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|5.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|6.
|Рома
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|58 - 46
|55
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 47
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|15.
|Болонья
|1:1 Заявка
|34
|8
|11
|15
|35 - 48
|35
|16.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|35 - 52
|34
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 64
|30
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|24 - 68
|14
Болонья
83.8% (129)
Ничья
12.3% (19)
Эмполи
3.9% (6)
1:0 Болонья
37% (57)
2:1 Болонья
29.9% (46)
2:0 Болонья
13% (20)
1:1 Ничья
9.1% (14)
1:2 Эмполи
2.6% (4)
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