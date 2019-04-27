Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Болонья
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Эмполи
0'
7' Желтая карточка
Паяч Марко
0:1
17' Гол
Паяч Марко
25' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
35' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
1:1
51' Гол
Сориано Роберто
54' Желтая карточка
Крунич Раде
63'
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
35
Дейкс
Митчелл
31
Джемаили
Блерим
5
Пульгар
Эрик
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
10
Сансоне
Никола
69
Дронговски
Бартломей
5
Весели
Фредерик
32
Расмуссен
Якоб
43
Николау
Димитриос
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
6
Паяч
Марко
11
Капуто
Франческо
17
Фариас
Диего
Болонья
4-3-3
Эмполи
3-5-2

Ход матча

7'
 
Паяч Марко
17'
0:1
Паяч Марко
(Расмуссен Якоб)
25'
М'Байе Ибрахим
 
35'
Орсолини Риккардо
 
51'
Сориано Роберто
(Сансоне Никола)
1:1
54'
 
Крунич Раде

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья
Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан Эмполи 2:1 Болонья
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи
Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Эмполи 2:1 Болонья Серия A Эмполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Болонья Серия A
Болонья 2:3 Эмполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 28 3 2 67 - 23 87
2. Наполи Заявка 33 20 7 6 62 - 30 67
3. Интер Милан Заявка 33 18 7 8 51 - 27 61
4. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
5. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
6. Рома Заявка 33 15 10 8 58 - 46 55
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Кальяри Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
11. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 33 10 8 15 34 - 47 38
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
15. Болонья 1:1 Заявка 34 8 11 15 35 - 48 35
16. Дженоа Заявка 33 8 10 15 35 - 52 34
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи 1:1 Заявка 34 7 9 18 43 - 64 30
19. Фрозиноне Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево Заявка 33 2 11 20 24 - 68 14
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • Угловой
    47'
    Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
  • 47'
    Шанс! М'Байе Ибрахим из команды Болонья пробил головой, но мимо
  • Угловой
    47'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
  • 47'
    Паяч Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Капуто Франческо наказан за толчок Пульгар Эрик
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 45'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Крунич Раде из команды Эмполи играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 44'
    Джемаили Блерим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
  • 43'
    Пульгар Эрик мяч отрикошетил от ворот
  • 43'
    Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Весели Фредерик из команды Эмполи играет слишком грубо. Сансоне Никола оказался на газоне.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 41'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 40'
    Паяч Марко из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 40'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 40'
    Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    39'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
  • 39'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    О, нет. Из многообещающей позиции Фариас Диего из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 38'
    Капуто Франческо из команды Эмполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 38'
    Удар, который нанес Крунич Раде, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Скорупски Лукаш парировал мяч в поле.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 38'
    Шанс! Капуто Франческо из команды Эмполи пробил головой, но мимо
  • 37'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Капуто Франческо из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 37'
    Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 36'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    35'
    Орсолини Риккардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    35'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Расмуссен Якоб пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Капуто Франческо
  • 34'
    Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 34'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 34'
    Беннасер Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Лянко Войнович делает скидку назад вдоль ворот
  • 33'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
  • 33'
    Орсолини Риккардо мяч отрикошетил от ворот
  • 33'
    М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
  • 32'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Сориано Роберто из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 32'
    Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 31'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 31'
    Плохо сыграл Весели Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Сориано Роберто из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Травма, повреждение
    30'
    Ди Лоренцо Джованни возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ди Лоренцо Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ди Лоренцо Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Назначен штрафной. Пострадал Дронговски Бартломей, его свалил М'Байе Ибрахим.
  • 28'
    Лянко Войнович из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
  • 28'
    Данило Ларанжера из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
  • 28'
    Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    28'
    Джемаили Блерим из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
  • 27'
    Дронговски Бартломей из команды Эмполи сделал отличный сейв!
  • 27'
    Дронговски Бартломей отбил мяч на угловой после удара Сансоне Никола из штрафной площади.
  • 27'
    Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 26'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 26'
    Дейкс Митчелл из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
  • 26'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Желтая карточка
    25'
    М'Байе Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. М'Байе Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Паяч Марко
  • 25'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фариас Диего
  • 23'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 21'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 21'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 20'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Болонья контролирует мяч.
  • 17'
    Расмуссен Якоб сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Паяч Марко из команды Эмполи переиграл вратаря дальним ударом!
  • 17'
    О, нет. Из многообещающей позиции Траоре Хамед из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 17'
    Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Паяч Марко из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Сансоне Никола атаковал сзади соперника. Это Ди Лоренцо Джованни заработал своей команде штрафной
  • 15'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 15'
    Паласио Родриго нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 15'
    Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
  • 15'
    Болонья начинает контратаку
  • 15'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Крунич Раде из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 13'
    Паласио Родриго из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Дейкс Митчелл, его свалил Ди Лоренцо Джованни.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 9'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Траоре Хамед из команды Эмполи опасно и грубо сыграл. Дейкс Митчелл пострадал.
  • 9'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи пасует в штрафную, но Скорупски Лукаш выходит и ловит мяч.
  • 8'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Паласио Родриго из команды Болонья направляет мяч в штрафную площадку, но Дронговски Бартломей выбегает и ловит мяч
  • Желтая карточка
    7'
    Паяч Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    7'
    Паяч Марко из команды Эмполи опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
  • 6'
    Пульгар Эрик пробует нанести удар издали, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
  • 6'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 5'
    Паяч Марко из команды Эмполи делает неудачный навес.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 4'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 3'
    Как он промахнулся? Орсолини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
  • 2'
    Паяч Марко из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Паяч Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    2'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
  • 2'
    Паяч Марко из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Траоре Хамед из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эмполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Эмполи
Болонья
83.8% (129)
Ничья
12.3% (19)
Эмполи
3.9% (6)
1:0 Болонья
37% (57)
2:1 Болонья
29.9% (46)
2:0 Болонья
13% (20)
1:1 Ничья
9.1% (14)
1:2 Эмполи
2.6% (4)
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