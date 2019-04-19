Италия: Серия A 2018-2019
Фрозиноне
Позже
Стадион: Бенито Стирпе
Наполи
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне
Наполи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи
Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|67 - 23
|87
|2.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|62 - 30
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 27
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|5.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|6.
|Рома
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|58 - 46
|55
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 44
|40
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 47
|38
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Парма
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|34 - 51
|36
|15.
|Болонья
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 47
|34
|16.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|35 - 52
|34
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|42 - 63
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|26 - 60
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|33
|2
|11
|20
|24 - 68
|14
Фрозиноне
1.5% (1)
Ничья
5.9% (4)
Наполи
92.6% (63)
0:2 Наполи
39.7% (27)
1:2 Наполи
36.8% (25)
0:1 Наполи
8.8% (6)
1:3 Наполи
4.4% (3)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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