Италия: Серия A 2018-2019

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Фрозиноне
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло Наполи 4:0 Фрозиноне
Наполи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи
Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи 4:0 Фрозиноне Серия A Наполи 4:0 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 1:5 Наполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 28 3 2 67 - 23 87
2. Наполи Заявка 33 20 7 6 62 - 30 67
3. Интер Милан Заявка 33 18 7 8 51 - 27 61
4. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
5. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
6. Рома Заявка 33 15 10 8 58 - 46 55
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Кальяри Заявка 33 10 10 13 32 - 44 40
11. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 33 10 8 15 34 - 47 38
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Парма Заявка 33 9 9 15 34 - 51 36
15. Болонья Заявка 33 8 10 15 34 - 47 34
16. Дженоа Заявка 33 8 10 15 35 - 52 34
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 33 7 8 18 42 - 63 29
19. Фрозиноне Заявка 33 5 8 20 26 - 60 23
20. Кьево Заявка 33 2 11 20 24 - 68 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Наполи

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 1 час 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Фрозиноне - Наполи
    Фрозиноне
    1.5% (1)
    Ничья
    5.9% (4)
    Наполи
    92.6% (63)
    0:2 Наполи
    39.7% (27)
    1:2 Наполи
    36.8% (25)
    0:1 Наполи
    8.8% (6)
    1:3 Наполи
    4.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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