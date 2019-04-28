Италия: Серия A 2018-2019

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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Дженоа
0'
4' Желтая карточка
Фелипе Диас
27'
2
Вивиано
Эмильяно
14
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
29
Лаццари
Мануэль
11
Мурджа
Алессандро
6
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
93
Фарес
Мохамед
10
Флоккари
Сержио
37
Петанья
Андреа
97
Раду
Йонуц
3
Гюнтер
Корай
17
Ромеро
Кристиан
87
Жуканович
Эрвин
22
Лазович
Дарко
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
15
Маццители
Лука
4
Кришито
Доменико
19
Пандев
Горан
11
Куаме
Кристиан
СПАЛ 2013
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

4'
Фелипе Диас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан
Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Дженоа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Дженоа Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
5. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
6. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
7. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
8. Лацио Заявка 33 15 7 11 47 - 35 52
9. Сампдория Заявка 33 14 6 13 53 - 44 48
10. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 34 10 9 15 34 - 47 39
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма 0:0 Заявка 34 9 10 15 34 - 51 37
16. Дженоа 0:0 Заявка 34 8 11 15 35 - 52 35
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево 0:0 Заявка 34 2 12 20 24 - 68 15
  • Первый тайм
  • 27'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Спал контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Петанья Андреа из команды Спал опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
  • 25'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Радованович Иван из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Миссироли Симоне заработал фол
  • 24'
    Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Спал контролирует мяч.
  • 22'
    Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 22'
    Куртич Ясмин из команды Спал пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Маццители Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 19'
    Опасность предотвращена - Ромеро Кристиан из команды Дженоа вступил в отбор удачно
  • 19'
    Жуканович Эрвин ошибается в защите.
  • 19'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 17'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Маццители Лука наказан за толчок Лаццари Мануэль
  • 15'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
  • 14'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Куаме Кристиан и попал в перекладину!
  • 13'
    Лазович Дарко делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 12'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Спал контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 10'
    ШАНС! Маццители Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 9'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 8'
    Спал контролирует мяч.
  • 8'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лаццари Мануэль из команды Спал навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 6'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лазович Дарко из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 6'
    Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
  • 5'
    Дженоа начинает контратаку
  • 5'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Желтая карточка
    4'
    Фелипе Диас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    4'
    Фелипе Диас из команды Спал играет слишком грубо. Лазович Дарко оказался на газоне.
  • 4'
    Фарес Мохамед из команды Спал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    Спал начинает контратаку
  • 4'
    Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Лазович Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 3'
    Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Жуканович Эрвин делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 2'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 1'
    Спал контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Спал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Дженоа
СПАЛ 2013
60.3% (88)
Ничья
30.1% (44)
Дженоа
9.6% (14)
2:1 СПАЛ 2013
26.7% (39)
1:0 СПАЛ 2013
26% (38)
1:1 Ничья
24.7% (36)
1:2 Дженоа
6.8% (10)
2:0 СПАЛ 2013
4.8% (7)
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