Италия: Серия A 2018-2019
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Паоло Мацца
Дженоа
4' Желтая карточкаФелипе Диас
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
97
Раду
Йонуц
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Rizzo Pinna
-
90 Marco Spina
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =7 -8Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан
Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина Кальяри 1:0 Дженоа Дженоа 3:1 Аталанта Рома 3:2 Дженоа
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Дженоа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|5.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|7.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|8.
|Лацио
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|47 - 35
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 44
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|34
|10
|9
|15
|34 - 47
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|34 - 51
|37
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|34
|8
|11
|15
|35 - 52
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|2
|12
|20
|24 - 68
|15
СПАЛ 2013
60.3% (88)
Ничья
30.1% (44)
Дженоа
9.6% (14)
2:1 СПАЛ 2013
26.7% (39)
1:0 СПАЛ 2013
26% (38)
1:1 Ничья
24.7% (36)
1:2 Дженоа
6.8% (10)
2:0 СПАЛ 2013
4.8% (7)
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