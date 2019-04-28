Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

27' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Спал контролирует мяч.

25' Дженоа контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Удар от ворот произведет Дженоа

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

23' Спал контролирует мяч.

22' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...

22' Удар от ворот произведет Дженоа

22' Куртич Ясмин из команды Спал пробил со штрафного, но очень мимо цели.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

20' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Опасность предотвращена - Ромеро Кристиан из команды Дженоа вступил в отбор удачно

19' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дженоа контролирует мяч.

17' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Удар от ворот произведет Спал

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали

14' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Куаме Кристиан и попал в перекладину!

13' Дженоа контролирует мяч.

13' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Спал контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

10' Удар от ворот произведет Спал

10' ШАНС! Маццители Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

9' Дженоа контролирует мяч.

8' Спал контролирует мяч.

8' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лаццари Мануэль из команды Спал навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

6' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лазович Дарко из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.

6' Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.

5' Дженоа начинает контратаку

5' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

4' Фелипе Диас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

4' Фарес Мохамед из команды Спал отдал передачу, которая была заблокирована.

4' Спал начинает контратаку

3' Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...

3' Удар от ворот произведет Спал

3' Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

2' Дженоа контролирует мяч.

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Спал контролирует мяч.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Спал начинает с центра поля