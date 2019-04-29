Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мазиелло Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

46' Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.

45' Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.

45' Удар от ворот произведет Удинезе

45' ШАНС! Пашалич Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

45' Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.

45' Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.

45' Госенс Робин из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...

45' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

44' Удар от ворот произведет Аталанта

44' Ласанья Кевин из команды Удинезе попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

44' Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

44' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

42' Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

42' Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

41' Пуссетто Игнасио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

41' Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Самир Каэтано из команды Удинезе.

40' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.

40' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

40' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Самир Каэтано из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

39' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Удинезе

37' Какой промах! Пашалич Марио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...

37' Д'Аллесандро Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде

36' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

35' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

35' Удар от ворот произведет Аталанта

35' Отличный пас сделал Мандрагора Роландо из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.

34' Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Самир Каэтано из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.

33' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

32' Удар от ворот произведет Аталанта

31' Де Пауль Родриго из команды Удинезе пробил со штрафного, но очень мимо цели.

31' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

29' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Аталанта контролирует мяч.

28' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

27' Де Рон Мартен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

27' Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный кросс...

26' После дальнего удара, который нанес Сандро Раньери мяч отбит вратарем

26' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

25' Отличные скиллы показывает Сапата Дуван , обводя своих соперников

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

25' Удар от ворот произведет Удинезе

24' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

24' Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.

24' Пуссетто Игнасио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

22' Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.

22' Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

22' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ласанья Кевин из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.

21' Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

20' Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

20' Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.

20' Сапата Дуван бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

19' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

19' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

19' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.

18' Головой пробил Мандрагора Роландо , но голкипер отбил его в поле!

18' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

18' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Аталанта контролирует мяч.

17' Аталанта контролирует мяч.

16' Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.

15' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

15' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

15' Головой пробил Пуссетто Игнасио , но голкипер отбил его в поле!

14' Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

12' Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

12' Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

12' Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

12' Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде

11' Самир Каэтано из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

10' Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.

9' Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

5' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Аталанта контролирует мяч.

4' Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Аталанта контролирует мяч.

3' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Госенс Робин из команды Аталанта в офсайде

3' Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

1' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аталанта начинает с центра поля