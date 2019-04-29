Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Аталанта
0:0
Перерыв

Стадион:
Удинезе
0'
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Манчини
Джанлука
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
1
Муссо
Хуан
90
Зеегелаар
Марвин
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
38
Мандрагора
Роландо
30
Сандро
Раньери
10
Де
Пауль
Родриго
77
Д'Аллесандро
Марко
15
Ласанья
Кевин
23
Пуссетто
Игнасио
Аталанта
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта
Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне Интер Милан 1:0 Удинезе

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Удинезе 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
5. Аталанта 0:0 Заявка 34 16 9 9 66 - 42 57
6. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
7. Торино Заявка 34 14 14 6 44 - 29 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе 0:0 Заявка 34 8 10 16 31 - 47 34
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Мазиелло Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    46'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 46'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 45'
    ШАНС! Пашалич Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 45'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 45'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Госенс Робин из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 44'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 44'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Ласанья Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 42'
    Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 42'
    Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Пуссетто Игнасио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 41'
    Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Самир Каэтано из команды Удинезе.
  • 40'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 40'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Самир Каэтано из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 39'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Пашалич Марио из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
  • 38'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 37'
    Какой промах! Пашалич Марио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 37'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
  • 37'
    Д'Аллесандро Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    36'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
  • 36'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 35'
    Отличный пас сделал Мандрагора Роландо из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 35'
    Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
  • 34'
    Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Самир Каэтано из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    34'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 33'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    32'
    Самир Каэтано из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Пашалич Марио пострадал.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
  • 32'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 31'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Самир Каэтано
  • 31'
    Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Пуссетто Игнасио
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Пуссетто Игнасио оказался на газоне.
  • 29'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 28'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 27'
    Де Рон Мартен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 27'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный кросс...
  • 26'
    После дальнего удара, который нанес Сандро Раньери мяч отбит вратарем
  • 26'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 25'
    Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 24'
    Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    24'
    Пуссетто Игнасио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Пуссетто Игнасио
  • 22'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    22'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
  • 22'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе подал угловой справа.
  • 21'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 21'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Мандрагора Роландо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 20'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 20'
    Сапата Дуван бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    19'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 19'
    Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 18'
    Головой пробил Мандрагора Роландо, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    18'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 18'
    Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 17'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 16'
    Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 15'
    Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Пуссетто Игнасио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Головой пробил Пуссетто Игнасио, но голкипер отбил его в поле!
  • 14'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 12'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    12'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
  • 11'
    Самир Каэтано из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
  • 9'
    Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ласанья Кевин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Мазиелло Андреа пострадал.
  • 8'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Муссо Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
  • 6'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 5'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 4'
    Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 3'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    3'
    Госенс Робин из команды Аталанта в офсайде
  • 3'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    2'
    Сандро Раньери наказан за толчок Сапата Дуван
  • 1'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Удинезе
Аталанта
92.1% (151)
Ничья
5.5% (9)
Удинезе
2.4% (4)
2:0 Аталанта
34.1% (56)
2:1 Аталанта
29.9% (49)
1:0 Аталанта
15.9% (26)
3:1 Аталанта
7.3% (12)
1:1 Ничья
4.3% (7)
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