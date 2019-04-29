Италия: Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки Зрители: 25567
Сассуоло
8' Желтая карточкаЛорини Венсан
29' Желтая карточкаПесселья Херман
0:1
37' ГолБерарди Доменико
40' Желтая карточкаПелузо Федерико
0:1
41' Не забитый пенальтиВерету Жордан
85' Желтая карточкаБелоко Стефан
14
Дабо
Брайан
29
Муриэль
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Муриэль ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
37'
40'
41'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +4 =10 -6Аталанта 2:1 Фиорентина Ювентус 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Фиорентина 0:1 Фрозиноне
Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево
Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|7.
|Торино
|Заявка
|34
|14
|14
|6
|44 - 29
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|35 - 48
|39
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|31 - 49
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|34
|2
|12
|20
|25 - 69
|15
Фиорентина
86.1% (142)
Ничья
13.3% (22)
Сассуоло
0.6% (1)
2:1 Фиорентина
41.8% (69)
1:0 Фиорентина
21.2% (35)
2:0 Фиорентина
16.4% (27)
1:1 Ничья
11.5% (19)
3:0 Фиорентина
2.4% (4)
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