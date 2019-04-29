Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Фиорентина
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25567
Сассуоло
0'
8' Желтая карточка
Лорини Венсан
29' Желтая карточка
Песселья Херман
0:1
37' Гол
Берарди Доменико
40' Желтая карточка
Пелузо Федерико
0:1
41' Не забитый пенальти
Верету Жордан
85' Желтая карточка
Белоко Стефан
90'+7
1
Лафон
Альбан
2
Лорини
Венсан
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Бираги
Кристиано
14
Дабо
Брайан
26
Фернандес
Эдимилсон
17
Верету
Жордан
25
Кьеза
Федерико
29
Муриэль
Луис
11
Миральяс
Кевин
47
Консильи
Андреа
3
Демирал
Мерих
13
Пелузо
Федерико
31
Феррари
Джанмарко
21
Лирола
Поль
4
Маньянелли
Франческо
68
Бурабия
Мехди
6
Рожерио
да
Силва
12
Сенси
Стефано
25
Берарди
Доменико
30
Бабакар
Хоума
Фиорентина
4-3-3
Сассуоло
3-4-1-2

Ход матча

8'
Лорини Венсан
 
29'
Песселья Херман
 
37'
0:1
Берарди Доменико
(Сенси Стефано)
40'
 
Пелузо Федерико
41'
Верету Жордан
0:1
46'
Белоко Стефан
Дабо Брайан
 
46'
Герсон Сантос
Миральяс Кевин
 
69'
 
Бога Джереми
Бабакар Хоума
75'
Симеоне Джованни
Фернандес Эдимилсон
 
82'
 
Дункан Альфред
Сенси Стефано
85'
Белоко Стефан
 
90'
 
Матри Алессандро
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Аталанта 2:1 Фиорентина Ювентус 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Фиорентина 0:1 Фрозиноне
Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево
Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Фиорентина

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
7. Торино Заявка 34 14 14 6 44 - 29 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
13. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 34 8 9 17 31 - 49 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 96'
    Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Плохо сыграл Пелузо Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 96'
    Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    95'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
  • 95'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Симеоне Джованни наказан за толчок Феррари Джанмарко
  • Офсайд
    94'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
  • 94'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина играет слишком грубо. Маньянелли Франческо оказался на газоне.
  • 93'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
  • 92'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 90'
    Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    89'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 89'
    Демирал Мерих мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    89'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 89'
    Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 88'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 88'
    Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25567 болельщиков
  • Офсайд
    87'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде
  • 87'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 87'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    85'
    Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    85'
    Безумный фол. Белоко Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Феррари Джанмарко
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 85'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Матч возобновлен
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 84'
    Феррари Джанмарко из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Миленкович Никола пострадал.
  • Угловой
    83'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 83'
    Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 83'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 82'
    Тактическая замена. Сенси Стефано уходит с поля и его заменяет Дункан Альфред
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
  • 81'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 81'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Лафон Альбан из команды Фиорентина сделал отличный сейв!
  • 81'
    Рожерио да Силва нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
  • 81'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Симеоне Джованни наказан за толчок Лирола Поль
  • 80'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Верету Жордан из команды Фиорентина играет слишком грубо. Бога Джереми оказался на газоне.
  • 79'
    Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
  • 78'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    77'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина играет слишком грубо. Сенси Стефано оказался на газоне.
  • 77'
    Хорошую попытку сделал Кьеза Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 77'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
  • Офсайд
    76'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 75'
    Тактическая замена. Фернандес Эдимилсон уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни
  • Офсайд
    75'
    Белоко Стефан из команды Фиорентина в офсайде
  • 75'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 74'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 74'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    74'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
  • 74'
    Муриэль Луис мяч отрикошетил от ворот
  • 73'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
  • 73'
    Фиорентина имеет хороший шанс забить.
  • 73'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 72'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 72'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 70'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 69'
    Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
  • 69'
    Шанс! Кьеза Федерико из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
  • Угловой
    69'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
  • 69'
    Бабакар Хоума предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Плохо сыграл Бурабия Мехди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 69'
    Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    69'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
  • 68'
    Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 67'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 66'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 65'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    65'
    Демирал Мерих из команды Сассуоло в офсайде
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 60'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 59'
    Лирола Поль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 59'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный кросс...
  • 59'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 59'
    Лорини Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 59'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 58'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Сассуоло начинает контратаку
  • 58'
    Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
  • 57'
    Хороший удар издали нанес Кьеза Федерико, но отличный сейв сделал Консильи Андреа. Угловой.
  • 57'
    Фиорентина имеет хороший шанс забить.
  • 57'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Рожерио да Силва наказан за толчок Лорини Венсан
  • 55'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 55'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Верету Жордан из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 53'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 52'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 51'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 49'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 48'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 48'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Демирал Мерих заработал фол
  • 46'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Миральяс Кевин уходит с поля и его заменяет Герсон Сантос
  • 46'
    Тактическая замена. Дабо Брайан уходит с поля и его заменяет Белоко Стефан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 46'
    Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
  • 46'
    Муриэль Луис мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.
  • 45'
    Сенси Стефано нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
  • 45'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 44'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 44'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло в офсайде
  • 43'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 43'
    Выглядело как неплохой момент. Лирола Поль из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 43'
    Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Сассуоло начинает контратаку
  • 42'
    Фернандес Эдимилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    42'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
  • 42'
    Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Верету Жордан взялся за удар, но Консильи Андреа заблокировал его!
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 40'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Желтая карточка
    40'
    Пелузо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    ПЕНАЛЬТИ! - Пелузо Федерико дергает за футболку соперника (это был Кьеза Федерико) и рефери назначает пенальти!
  • 39'
    Фиорентина имеет хороший шанс забить.
  • 39'
    Дабо Брайан пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
  • 39'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 37'
    Сенси Стефано сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    ГОЛ! - Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 37'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 37'
    Сассуоло имеет хороший шанс забить.
  • 37'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Бурабия Мехди задерживает мяч рукой
  • 36'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 35'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Маньянелли Франческо ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    35'
    Муриэль Луис наказан за толчок Пелузо Федерико
  • 35'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 35'
    Сенси Стефано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 34'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло забрасывает мяч в штрафную.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 33'
    Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
  • 33'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лорини Венсан из команды Фиорентина.
  • 32'
    Бурабия Мехди мяч отрикошетил от ворот
  • 32'
    Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    32'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 32'
    Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Желтая карточка
    29'
    Песселья Херман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    29'
    Песселья Херман из команды Фиорентина играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 29'
    Как он промахнулся? Рожерио да Силва имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 28'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 28'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 26'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 25'
    Бурабия Мехди из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 25'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 24'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • Офсайд
    24'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
  • 24'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Сенси Стефано, обводя своих соперников
  • 23'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    22'
    Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
  • 22'
    Дабо Брайан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
  • 21'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 21'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 20'
    ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 19'
    Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Сассуоло имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 18'
    Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 18'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 18'
    Плохо сыграл Рожерио да Силва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 18'
    Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 16'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
  • 14'
    Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
  • 13'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 13'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 11'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 10'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 9'
    Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сенси Стефано пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    8'
    Лорини Венсан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    8'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина играет слишком грубо. Сенси Стефано оказался на газоне.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 8'
    Муриэль Луис из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 7'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 7'
    Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 6'
    Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    6'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 6'
    Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 5'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 4'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 3'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 2'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Фиорентина контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Фиорентина начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Сассуоло
Фиорентина
86.1% (142)
Ничья
13.3% (22)
Сассуоло
0.6% (1)
2:1 Фиорентина
41.8% (69)
1:0 Фиорентина
21.2% (35)
2:0 Фиорентина
16.4% (27)
1:1 Ничья
11.5% (19)
3:0 Фиорентина
2.4% (4)
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