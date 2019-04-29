Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

97' Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

96' Удар от ворот произведет Сассуоло

96' Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали

96' Плохо сыграл Пелузо Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

96' Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

94' Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде

94' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

90' Удар от ворот произведет Фиорентина

90' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

90' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.

89' Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.

89' Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

88' Дункан Альфред из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Сегодняшная посещаемость составляет 25567 болельщиков

87' Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде

87' Фиорентина контролирует мяч.

87' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

85' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.

83' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

82' Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Сассуоло

81' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Лафон Альбан из команды Фиорентина сделал отличный сейв!

81' Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

80' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

78' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Хорошую попытку сделал Кьеза Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...

77' Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико , обводя своих соперников

76' Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

75' Белоко Стефан из команды Фиорентина в офсайде

75' Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

74' Сассуоло контролирует мяч.

74' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

74' Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.

73' Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.

73' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

73' Фиорентина контролирует мяч.

72' Фиорентина контролирует мяч.

72' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Сассуоло контролирует мяч.

70' Удар от ворот произведет Сассуоло

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

69' Шанс! Кьеза Федерико из команды Фиорентина пробил головой, но мимо

69' Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.

69' Бабакар Хоума предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Плохо сыграл Бурабия Мехди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...

69' Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.

68' Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Муриэль Луис из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...

68' Сассуоло контролирует мяч.

67' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

67' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

67' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

66' Сассуоло контролирует мяч.

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

65' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Демирал Мерих из команды Сассуоло в офсайде

61' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

59' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

59' Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный кросс...

59' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.

59' Лорини Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Берарди Доменико из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.

58' Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

58' Сассуоло начинает контратаку

58' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.

57' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

57' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Фиорентина контролирует мяч.

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

55' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Верету Жордан из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Фиорентина контролирует мяч.

53' Сассуоло контролирует мяч.

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

52' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

51' Сенси Стефано из команды Сассуоло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

49' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сассуоло контролирует мяч.

48' Фиорентина контролирует мяч.

48' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фиорентина контролирует мяч.