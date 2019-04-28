Италия: Серия A 2018-2019

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Сампдория
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Лацио
0'
0:1
3' Гол
Кайседо Фелипе
13'
1
Аудеро
Эмиль
7
Сала
Джакопо
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
16
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
92
Дефрель
Грегоре
27
Квальярелла
Фабио
1
Стракоша
Томас
13
Уоллас
Оливейра
33
Ачерби
Франческо
15
Баштуш
Бартоломеу
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
32
Катальди
Данило
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
Сампдория
4-3-1-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

3'
0:1
Кайседо Фелипе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория
Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио
Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лацио: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A
Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок Сампдория 3:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
5. Аталанта Заявка 33 16 8 9 66 - 42 56
6. Милан Заявка 33 15 11 7 47 - 31 56
7. Лацио 1:0 Заявка 34 16 7 11 48 - 35 55
8. Торино Заявка 33 13 14 6 42 - 29 53
9. Сампдория 0:1 Заявка 34 14 6 14 53 - 45 48
10. Фиорентина Заявка 33 8 16 9 47 - 41 40
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
13. Сассуоло Заявка 33 8 14 11 47 - 52 38
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 33 8 9 16 31 - 47 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
  • Первый тайм
  • 13'
    Лацио контролирует мяч.
  • 12'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 11'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
  • 9'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    8'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде
  • 7'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 6'
    Шанс! Кайседо Фелипе из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 6'
    Ромуло Соуза из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 6'
    Корреа Хоакин из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
  • 5'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кайседо Фелипе забивает!
  • 3'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Лацио начинает контратаку
  • 2'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Лацио
Сампдория
28.7% (43)
Ничья
46.7% (70)
Лацио
24.7% (37)
1:1 Ничья
36.7% (55)
2:1 Сампдория
17.3% (26)
1:2 Лацио
12.7% (19)
0:1 Лацио
8% (12)
1:0 Сампдория
6% (9)
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