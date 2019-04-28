Италия: Серия A 2018-2019

Первый тайм

13' Лацио контролирует мяч.

12' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Сампдория контролирует мяч.

11' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

9' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде

7' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

6' Удар от ворот произведет Сампдория

6' Шанс! Кайседо Фелипе из команды Лацио пробил головой, но мимо

6' Ромуло Соуза из команды Лацио делает пас партнеру.

6' Корреа Хоакин из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин , обводя своих соперников

5' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

5' Удар от ворот произведет Лацио

3' Г О О О О Л - Кайседо Фелипе забивает!

3' Кайседо Фелипе из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...

3' Лацио начинает контратаку

2' Лацио контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лацио начинает с центра поля