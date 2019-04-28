Италия: Серия A 2018-2019
Сампдория
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Луиджи Феррарис
Лацио
0:1
3' ГолКайседо Фелипе
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
30 Нету ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория
Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма Лацио 2:2 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лацио: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок Сампдория 3:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|5.
|Аталанта
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|66 - 42
|56
|6.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|47 - 31
|56
|7.
|Лацио
|1:0 Заявка
|34
|16
|7
|11
|48 - 35
|55
|8.
|Торино
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|42 - 29
|53
|9.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|34
|14
|6
|14
|53 - 45
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|47 - 41
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|35 - 48
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|47 - 52
|38
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 47
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|34
|2
|12
|20
|25 - 69
|15
Сампдория
28.7% (43)
Ничья
46.7% (70)
Лацио
24.7% (37)
1:1 Ничья
36.7% (55)
2:1 Сампдория
17.3% (26)
1:2 Лацио
12.7% (19)
0:1 Лацио
8% (12)
1:0 Сампдория
6% (9)
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