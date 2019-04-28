Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Вильярреал
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 17901
Уэска
0'
7' Желтая карточка
Марио Гаспар
1:0
30' Гол
Форнальс Пабло
40' Желтая карточка
Форнальс Пабло
53' Желтая карточка
Галан Хави
56' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
75' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
1:1
78' Гол
Авила Эсекьель
86' Желтая карточка
Эррера Янгель
90' Желтая карточка
Кинтилья Хави
90' Красная карточка
Пулидо Хорхе
90'+4
13
Андрес
Фернандес
2
Марио
Гаспар
3
Альваро
Гонсалес
4
Фунес
Мори
39
Кинтилья
Хави
5
Касерес
Сантьяго
19
Касорла
Санти
30
Чуквезе
Саму
8
Форнальс
Пабло
17
Экамби
Карл
Токо
9
Бакка
Карлос
13
Сантамария
Роберто
24
Мирамон
Хорхе
3
Этчейта
Хавьер
14
Пулидо
Хорхе
12
Галан
Хави
20
Хуанпи
Аньор
21
Эррера
Янгель
6
Гомес
Мойсес
II
7
Феррейро
Давид
19
Авила
Эсекьель
22
Гальего
Энрике
Вильярреал
4-2-3-1
Уэска
4-4-2

Ход матча

7'
Марио Гаспар
 
30'
Форнальс Пабло
1:0
35'
 
Мантовани Мартин
Мирамон Хорхе
40'
Форнальс Пабло
 
53'
 
Галан Хави
56'
Морено Херард
Бакка Карлос
 
56'
Экамби Карл Токо
 
62'
 
Кучо Эрнандес
Гальего Энрике
62'
 
Мелеро Гонсало
Хуанпи Аньор
66'
Педраса Альфонсо
Экамби Карл Токо
 
75'
Касерес Сантьяго
 
78'
1:1
Авила Эсекьель
(Гомес Мойсес II)
84'
Тригерос Мануэль
Касерес Сантьяго
 
86'
 
Эррера Янгель
90'
Кинтилья Хави
 
90'
 
Пулидо Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 22
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал
Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска
Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Уэска 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Уэска Кубок Короля Уэска 3:2 Вильярреал Кубок Короля Уэска 0:1 Вильярреал Сегунда
Вильярреал 1:1 Уэска Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 35 25 8 2 86 - 32 83
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 35 16 7 12 59 - 43 55
5. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Реал Сосьедад Заявка 35 11 11 13 41 - 43 44
10. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
11. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
12. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
13. Леганес Заявка 35 10 12 13 33 - 39 42
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
16. Леванте Заявка 35 9 10 16 51 - 62 37
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 93'
    Тригерос Мануэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Пулидо Хорхе удален с поля!
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
  • 92'
    Вильярреал начинает контратаку
  • Желтая карточка
    91'
    Кинтилья Хави получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Гомес Мойсес II пострадал.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 89'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    89'
    Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде
  • 88'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 88'
    Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 88'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Альваро Гонсалес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
  • Желтая карточка
    86'
    Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    86'
    Безумный фол. Эррера Янгель грубо играет против соперника. Пострадал Касорла Санти
  • Офсайд
    86'
    Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
  • Фол, нарушение
    85'
    Тригерос Мануэль из команды Вильярреал играет слишком грубо. Эррера Янгель оказался на газоне.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 85'
    Шанс! Эррера Янгель из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 85'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    84'
    Морено Херард наказан за толчок Эррера Янгель
  • 84'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 84'
    Тактическая замена. Касерес Сантьяго уходит с поля и его заменяет Тригерос Мануэль
  • 83'
    Авила Эсекьель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 83'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
  • 83'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 81'
    Шанс! Мелеро Гонсало из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 81'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 80'
    Опасность предотвращена - Пулидо Хорхе из команды Уэска вступил в отбор удачно
  • 80'
    Вильярреал начинает контратаку
  • 80'
    Андрес Фернандес не дал случится голу! Кучо Эрнандес должен был забивать, но Андрес Фернандес сделал отличный сейв
  • 80'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Феррейро Давид из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 79'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Отличный гол забил Авила Эсекьель
  • 78'
    Гомес Мойсес II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Авила Эсекьель забил потрясным ударом ножницами!
  • 78'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 77'
    ШАНС! Гомес Мойсес II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    77'
    Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
  • 77'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    76'
    Эррера Янгель наказан за толчок Касорла Санти
  • 76'
    Мелеро Гонсало из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Желтая карточка
    75'
    Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Касерес Сантьяго из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гомес Мойсес II оказался на газоне.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 74'
    Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 74'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    73'
    Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Марио Гаспар пострадал.
  • 73'
    Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    72'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал играет слишком грубо. Кучо Эрнандес оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
  • 71'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 70'
    Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    69'
    Мелеро Гонсало из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Касерес Сантьяго пострадал.
  • 68'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 67'
    Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 66'
    Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Педраса Альфонсо
  • 66'
    ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 66'
    Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 65'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 64'
    Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 64'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    62'
    Форнальс Пабло наказан за толчок Сантамария Роберто
  • 62'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Мелеро Гонсало
  • 62'
    Тактическая замена. Гальего Энрике уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
  • 61'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    60'
    Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 60'
    Морено Херард пробует нанести удар издали, но Сантамария Роберто держит все под контролем
  • 59'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    58'
    Галан Хави из команды Уэска в офсайде
  • 58'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    57'
    Гальего Энрике из команды Уэска играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
  • 57'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 57'
    Вильярреал начинает контратаку
  • Желтая карточка
    56'
    Экамби Карл Токо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Мантовани Мартин заработал фол
  • 56'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Морено Херард
  • 55'
    Марио Гаспар пробует нанести удар издали, но Сантамария Роберто держит все под контролем
  • 55'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 54'
    Кинтилья Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    53'
    Галан Хави получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    53'
    Галан Хави из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Чуквезе Саму заработал фол
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Альваро Гонсалес
  • 52'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 52'
    Отличный пас сделал Касорла Санти из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 52'
    Форнальс Пабло из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
  • 51'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал играет слишком грубо. Мантовани Мартин оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    49'
    Пулидо Хорхе наказан за толчок Форнальс Пабло
  • 48'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Мантовани Мартин наказан за толчок Экамби Карл Токо
  • 48'
    Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17901 болельщиков
  • 47'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • Фол, нарушение
    46'
    Галан Хави из команды Уэска играет слишком грубо. Чуквезе Саму оказался на газоне.
  • 46'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 46'
    Гальего Энрике нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 46'
    Плохо сыграл Андрес Фернандес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 46'
    Хуанпи Аньор из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска играет слишком грубо. Форнальс Пабло оказался на газоне.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Уэска начинает контратаку
  • 45'
    Опасность предотвращена - Этчейта Хавьер из команды Уэска вступил в отбор удачно
  • 45'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Вильярреал начинает контратаку
  • 45'
    Касерес Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 44'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Экамби Карл Токо задерживает мяч рукой
  • 43'
    Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Авила Эсекьель из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 43'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Уэска начинает контратаку
  • Желтая карточка
    40'
    Форнальс Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Мантовани Мартин
  • Фол, нарушение
    40'
    Мантовани Мартин наказан за толчок Форнальс Пабло
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 39'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Галан Хави из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Чуквезе Саму
  • 39'
    Эррера Янгель имел все шансы забить, но Андрес Фернандес сделал отличный сейв!
  • 38'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 37'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Галан Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Галан Хави из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 35'
    Мирамон Хорхе получил травму и заменен. Мантовани Мартин выходит на поле.
  • Офсайд
    34'
    Касорла Санти задерживает мяч рукой
  • 34'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 34'
    Шанс! Гальего Энрике из команды Уэска пробил головой, но мимо
  • 34'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 32'
    Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Галан Хави из команды Уэска вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Чуквезе Саму не пострадал и надо продолжать игру!
  • 31'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Отличный гол забил Форнальс Пабло
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Форнальс Пабло забивает!
  • 30'
    Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 29'
    Марио Гаспар не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 27'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 26'
    Шанс! Экамби Карл Токо из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
  • 26'
    Касерес Сантьяго из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Чуквезе Саму наказан за толчок Авила Эсекьель
  • 24'
    Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 23'
    Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 22'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 21'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 21'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Гальего Энрике наказан за толчок Фунес Мори
  • 19'
    Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Хорошую попытку сделал Марио Гаспар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Марио Гаспар, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    17'
    Феррейро Давид из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Форнальс Пабло пострадал.
  • 17'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Уэска контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 16'
    Чуквезе Саму не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 15'
    Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Чуквезе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    14'
    Гальего Энрике из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Марио Гаспар заработал фол
  • 13'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Бакка Карлос из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 11'
    Хуанпи Аньор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Мирамон Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    7'
    Марио Гаспар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    7'
    Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Феррейро Давид оказался на газоне.
  • 6'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 6'
    Уэска контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
  • 5'
    Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Кинтилья Хави из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Игрок из команды Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Этчейта Хавьер атаковал сзади соперника. Это Форнальс Пабло заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Пулидо Хорхе наказан за толчок Экамби Карл Токо
  • 1'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андрес Фернандес из команды Вильярреал.
  • 1'
    Фунес Мори ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Уэска
Вильярреал
89.9% (142)
Ничья
7% (11)
Уэска
3.2% (5)
2:1 Вильярреал
41.8% (66)
2:0 Вильярреал
24.7% (39)
1:0 Вильярреал
16.5% (26)
3:1 Вильярреал
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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