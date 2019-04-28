Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

94' Удар от ворот произведет Уэска

93' Тригерос Мануэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Пулидо Хорхе удален с поля!

92' Вильярреал начинает контратаку

91' Кинтилья Хави получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

90' Удар от ворот произведет Вильярреал

89' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде

88' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Вильярреал

88' Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо

88' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

87' Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи

86' Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде

85' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

85' Удар от ворот произведет Вильярреал

85' Шанс! Эррера Янгель из команды Уэска пробил головой, но мимо

85' Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

84' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Вильярреал

83' Авила Эсекьель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

83' Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу одноклубнику.

83' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

83' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Вильярреал

81' Шанс! Мелеро Гонсало из команды Уэска пробил головой, но мимо

81' Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

80' Опасность предотвращена - Пулидо Хорхе из команды Уэска вступил в отбор удачно

80' Вильярреал начинает контратаку

80' Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

80' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Феррейро Давид из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Г О О О О Л - Авила Эсекьель забил потрясным ударом ножницами!

77' Удар от ворот произведет Вильярреал

77' Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.

77' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

76' Мелеро Гонсало из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

75' Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Уэска

74' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

74' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

71' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

70' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал навешивает в штрафную с рикошетом.

68' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

68' Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.

67' Удар от ворот произведет Вильярреал

67' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

66' Удар от ворот произведет Уэска

66' ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

66' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...

65' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

65' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Вильярреал

64' Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо

64' Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

64' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

63' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

59' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Галан Хави из команды Уэска в офсайде

58' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

57' Экамби Карл Токо из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Вильярреал начинает контратаку

56' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

54' Кинтилья Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...

53' Галан Хави получил желтую карточку от судьи

52' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Уэска

52' Отличный пас сделал Касорла Санти из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Форнальс Пабло из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.

51' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

47' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 17901 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Уэска

46' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля