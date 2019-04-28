Испания: Примера 2018-2019
Вильярреал
1:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 17901
Уэска
7' Желтая карточкаМарио Гаспар
1:0
30' ГолФорнальс Пабло
40' Желтая карточкаФорнальс Пабло
53' Желтая карточкаГалан Хави
56' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
75' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
1:1
78' ГолАвила Эсекьель
86' Желтая карточкаЭррера Янгель
90' Желтая карточкаКинтилья Хави
90' Красная карточкаПулидо Хорхе
30
Чуквезе
Саму
14
Пулидо
Хорхе
12
Галан
Хави
20
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
-
20 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
30'
1:0
40'
53'
56'
75'
78'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 9
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 22
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Эспаньол Валенсия 3:0 Вильярреал
Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска
Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал Уэска 0:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 32
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|59 - 43
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 43
|44
|10.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|13.
|Леганес
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|33 - 39
|42
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|16.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|51 - 62
|37
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Вильярреал
89.9% (142)
Ничья
7% (11)
Уэска
3.2% (5)
2:1 Вильярреал
41.8% (66)
2:0 Вильярреал
24.7% (39)
1:0 Вильярреал
16.5% (26)
3:1 Вильярреал
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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