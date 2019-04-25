Испания: Примера 2018-2019
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте
Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =10 -6Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Валенсия
95.5% (64)
Ничья
3% (2)
Эйбар
1.5% (1)
2:1 Валенсия
34.3% (23)
2:0 Валенсия
28.4% (19)
1:0 Валенсия
23.9% (16)
3:1 Валенсия
4.5% (3)
3:0 Валенсия
3% (2)
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