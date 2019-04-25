Испания: Примера 2018-2019

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Валенсия
 
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Стадион:
Эйбар

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте
Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Бетис 2:2 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:4 Эйбар Примера
Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эйбар

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
    Валенсия
    95.5% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Эйбар
    1.5% (1)
    2:1 Валенсия
    34.3% (23)
    2:0 Валенсия
    28.4% (19)
    1:0 Валенсия
    23.9% (16)
    3:1 Валенсия
    4.5% (3)
    3:0 Валенсия
    3% (2)
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