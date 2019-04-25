Испания: Примера 2018-2019
Райо Вальекано
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Стадион: Кампо де Вальекас
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12Севилья 5:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия
Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Райо Вальекано
0% (0)
Ничья
6.2% (4)
Реал Мадрид
93.8% (61)
1:2 Реал Мадрид
33.8% (22)
0:2 Реал Мадрид
27.7% (18)
0:1 Реал Мадрид
13.8% (9)
1:3 Реал Мадрид
9.2% (6)
0:3 Реал Мадрид
4.6% (3)
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