Испания: Примера 2018-2019

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Райо Вальекано
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Севилья 5:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Валенсия
Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Алавес Жирона 1:3 Реал Мадрид Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Жирона

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 10:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 5:1 Райо Вальекано Примера Реал Мадрид 5:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Реал Мадрид Примера Райо Вальекано 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:2 Райо Вальекано Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 9 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    6.2% (4)
    Реал Мадрид
    93.8% (61)
    1:2 Реал Мадрид
    33.8% (22)
    0:2 Реал Мадрид
    27.7% (18)
    0:1 Реал Мадрид
    13.8% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    9.2% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    4.6% (3)
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