Испания: Примера 2018-2019

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  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион: Зрители: 40402
Алавес
0'
32' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
34' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:0
41' Гол
Беньят Эчебария
44' Желтая карточка
Вигарай Карлос
1:1
45' Гол
Бастон Борха
45' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
56'
13
Эррерин
Яго
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
12
Юри
Берчиче
6
Сан-Хосе
Микель
7
Беньят
Эчебария
14
Сусаета
Маркель
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
1
Пачеко
Фернандо
2
Вигарай
Карлос
5
Лагуардия
Виктор
15
Химо
Наварро
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
23
Хони
Родригес
12
Кальери
Хонатан
18
Бастон
Борха
Атлетик Б
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

32'
 
Лагуардия Виктор
34'
Гарсия Рауль
 
41'
Беньят Эчебария
1:0
44'
 
Вигарай Карлос
45'
1:1
Бастон Борха
45'
Сан-Хосе Микель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 0:0 Атлетик Б Примера Алавес 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес 1:1 Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    56'
    Хони Родригес наказан за толчок Юри Берчиче
  • 56'
    Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
  • 55'
    Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 54'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Офсайд
    54'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде
  • 54'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 53'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 52'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 52'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 51'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Опасность! Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 50'
    Сегодняшная посещаемость составляет 40402 болельщиков
  • 50'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 50'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 48'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
  • 47'
    Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Химо Наварро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    46'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 46'
    Лагуардия Виктор мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Рефери не любит споров - именно за это Сан-Хосе Домингес Микель сейчас получил желтую
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бастон Борха забивает!
  • 45'
    Дуарте Рубен нанес удар издали, а Эррерин Яго отбил его обратно в игру!
  • 45'
    Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • Желтая карточка
    44'
    Вигарай Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Вигарай Карлос из команды Алавес играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
  • 43'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 43'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Алавес контролирует мяч.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л Беньят Эчебария закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    41'
    Вигарай Карлос наказан за толчок Сусаета Маркель
  • 40'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 40'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 39'
    Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо
  • 39'
    Иньиго Мартинес из команды Атлетик Бильбао делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    39'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
  • 39'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 39'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
  • 38'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 38'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 37'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Алавес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Дуарте Рубен оказался на газоне.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Лагуардия Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    34'
    Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Лагуардия Виктор заработал фол
  • 34'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 33'
    Гарсия Рауль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 33'
    Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    32'
    Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Лагуардия Виктор из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
  • 32'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
  • Угловой
    31'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    30'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с правого угла.
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 29'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 28'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
  • 24'
    Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 23'
    О, нет. Из многообещающей позиции Бастон Борха из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 22'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
  • 20'
    Алавес контролирует мяч.
  • 20'
    О, нет. Из многообещающей позиции Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 20'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
  • 19'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • 18'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
  • Угловой
    17'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
  • Фол, нарушение
    14'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
  • 13'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 13'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хони Родригес из команды Алавес делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
  • 12'
    Алавес контролирует мяч.
  • 11'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Алавес контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао в офсайде
  • 9'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 9'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 8'
    Хони Родригес видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 8'
    Бастон Борха из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 7'
    ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль, обводя своих соперников
  • 7'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 6'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 5'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 3'
    Бастон Борха мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 2'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья свистит. Ману Гарсия атаковал сзади соперника. Это Уильямс Иньяки заработал своей команде штрафной
  • 2'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Атлетик Бильбао начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Алавес
Атлетик Б
86.5% (134)
Ничья
11% (17)
Алавес
2.6% (4)
2:1 Атлетик Б
40.6% (63)
1:0 Атлетик Б
28.4% (44)
2:0 Атлетик Б
12.9% (20)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Атлетик Б
1.9% (3)
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