Испания: Примера 2018-2019
32' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
34' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:0
41' ГолБеньят Эчебария
44' Желтая карточкаВигарай Карлос
1:1
45' ГолБастон Борха
45' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
13
Эррерин
Яго
12
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
15
Химо
Наварро
19
Ману
Гарсия
18
Бастон
Борха
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
-
23 Лопес УнаиПолузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бастон БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
34'
41'
1:0
44'
45'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =4 -5Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетико М 3:0 Алавес
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|1:1 Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Атлетик Б
86.5% (134)
Ничья
11% (17)
Алавес
2.6% (4)
2:1 Атлетик Б
40.6% (63)
1:0 Атлетик Б
28.4% (44)
2:0 Атлетик Б
12.9% (20)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Атлетик Б
1.9% (3)
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