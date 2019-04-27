Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Опасность! Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Алавес

Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

48' Рефери не любит споров - именно за это Сан-Хосе Домингес Микель сейчас получил желтую

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

48' Матч возобновлен

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

45' Г О О О О Л - Бастон Борха забивает!

45' Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хони Родригес

45' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

44' Вигарай Карлос получил желтую карточку от судьи

43' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

43' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Алавес контролирует мяч.

41' Г О О О О Л Беньят Эчебария закручивает штрафной в сетку! Великолепно

40' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

40' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

40' Удар от ворот произведет Алавес

39' Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо

39' Иньиго Мартинес из команды Атлетик Бильбао делает передачу одноклубнику.

39' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.

39' Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.

39' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.

38' Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.

38' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

37' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Алавес контролирует мяч.

35' Матч возобновлен

35' Лагуардия Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи

34' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

33' Удар от ворот произведет Алавес

33' Гарсия Рауль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

33' Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи

32' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с левого угла.

30' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

30' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с правого угла.

29' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

28' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Алавес

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

23' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

23' Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао навешивает в штрафную с рикошетом.

23' О, нет. Из многообещающей позиции Бастон Борха из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

22' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

22' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

22' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

22' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Алавес контролирует мяч.

20' О, нет. Из многообещающей позиции Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

19' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Хони Родригес

18' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

17' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

13' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

13' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хони Родригес из команды Алавес делает неудачный навес.

12' Алавес контролирует мяч.

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Алавес контролирует мяч.

10' Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао в офсайде

9' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

9' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

8' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

8' Хони Родригес видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

8' Бастон Борха из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

8' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

7' Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль , обводя своих соперников

7' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

6' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

5' Удар от ворот произведет Алавес

5' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

4' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

4' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

3' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

2' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

2' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Удар от ворот произведет Алавес

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Атлетик Бильбао начинает с центра поля