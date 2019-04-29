Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Бетис
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30561
Эспаньол
0'
0:1
37' Гол
Дардер Серхи
58' Желтая карточка
Манди Аисса
66' Желтая карточка
Феддал Зу
68' Желтая карточка
Мелендо Оскар
78' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
1:1
90' Гол
Феддал Зу
90' Желтая карточка
Бартра Марк
90'+7
1
Роблес
Жоэль
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
17
Хоакин
Санчес
6
Каналес
Серхио
34
Каптум
Вилфрид
18
Гуардадо
Андрес
20
Фирпо
Жуниор
21
Ло
Чельсо
Джовани
10
Хесе
Родригес
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
6
Дуарте
Оскар
27
Льюис
Лопес
22
Эрмосо
Марио
28
Педроса
Адриа
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
7
Иглесиас
Борха
14
Мелендо
Оскар
Бетис
3-5-2
Эспаньол
5-3-2

Ход матча

37'
0:1
Дардер Серхи
(Иглесиас Борха)
57'
Тельо Кристиан
Хесе Родригес
 
58'
Манди Аисса
 
66'
Феддал Зу
 
66'
Морон Лорен
Каналес Серхио
 
68'
 
Мелендо Оскар
74'
 
Лэй У
Мелендо Оскар
77'
Лайнес Диего
Манди Аисса
 
78'
Фирпо Жуниор
 
80'
 
Феррейра Факундо
Иглесиас Борха
87'
 
Лопес Алекс
Дардер Серхи
90'
Феддал Зу
(Ло Чельсо Джовани)
1:1
90'
Бартра Марк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал
Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Эспаньол: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Бетис 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Бетис Кубок Короля Эспаньол 1:3 Бетис Примера Бетис 3:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Бетис Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 35 25 8 2 86 - 32 83
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Севилья Заявка 35 16 7 12 59 - 43 55
5. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
10. Реал Сосьедад Заявка 35 11 11 13 41 - 43 44
11. Эспаньол Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
13. Леганес Заявка 35 10 12 13 33 - 39 42
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
16. Леванте Заявка 35 9 10 16 51 - 62 37
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 35 8 7 20 37 - 62 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
Новости матча
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    97'
    Рефери не любит споров - именно за это Бартра Марк сейчас получил желтую
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 97'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 96'
    О, нет. Из многообещающей позиции Фирпо Жуниор из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 96'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 94'
    Ло Чельсо Джовани сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Феддал Зу классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 94'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Бартра Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
  • 90'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Феддал Зу наказан за толчок Хави Лопеc
  • 89'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 89'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Морон Лорен из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
  • 88'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Матч возобновлен
  • 87'
    Дардер Серхи получил травму и заменен. Лопес Алекс выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    86'
    Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Гуардадо Андрес нанес удар издали, а Лопес Диего отбил его обратно в игру!
  • 85'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 85'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Тельо Кристиан из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья свистит. Льюис Лопес атаковал сзади соперника. Это Тельо Кристиан заработал своей команде штрафной
  • 84'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 83'
    ШАНС! Лайнес Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 83'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья свистит. Ло Чельсо Джовани атаковал сзади соперника. Это Дардер Серхи заработал своей команде штрафной
  • 81'
    Лэй У из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Морон Лорен пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Феррейра Факундо из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Феддал Зу
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Иглесиас Борха получил травму и заменен. Феррейра Факундо выходит на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Травма, повреждение
    79'
    Иглесиас Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    78'
    Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Иглесиас Борха оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    78'
    Рока Марк фолит на сопернике
  • 78'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Тактическая замена. Манди Аисса уходит с поля и его заменяет Лайнес Диего
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    Манди Аисса не смог попасть в створ ударом издали
  • 77'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 76'
    Плохо сыграл Льюис Лопес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 76'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Бетис контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 74'
    Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Лэй У
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
  • 73'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 72'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30561 болельщиков
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Травма, повреждение
    70'
    Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Тельо Кристиан бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
  • Желтая карточка
    68'
    Мелендо Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья свистит. Мелендо Оскар атаковал сзади соперника. Это Каптум Вилфрид заработал своей команде штрафной
  • 67'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 67'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    66'
    Феддал Зу получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Безумный фол. Феддал Зу грубо играет против соперника. Пострадал Льюис Лопес
  • 65'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 65'
    Тельо Кристиан из команды Бетис направляет мяч в штрафную площадку, но Лопес Диего выбегает и ловит мяч
  • 65'
    Феддал Зу из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 64'
    Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    63'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 63'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 63'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 62'
    Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    61'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол играет слишком грубо. Каптум Вилфрид оказался на газоне.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 60'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    59'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • Желтая карточка
    58'
    Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    58'
    Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Педроса Адриа оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    58'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис играет слишком грубо. Эрмосо Марио оказался на газоне.
  • 58'
    Опасность! Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 57'
    Бетис начинает контратаку
  • 57'
    Роблес Жоэль взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    57'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
  • 57'
    Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
  • 57'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Каптум Вилфрид из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Хесе Родригес из команды Бетис играет слишком грубо. Хави Лопеc оказался на газоне.
  • 55'
    Хесе Родригес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 54'
    Шанс! Каналес Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо
  • 54'
    Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Каптум Вилфрид оказался на газоне.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 52'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    52'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 51'
    Роблес Жоэль отбил мяч на угловой после удара Рока Марк из штрафной площади.
  • 51'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 49'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 49'
    Каналес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
  • 47'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 46'
    Манди Аисса из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 46'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья свистит. Рока Марк атаковал сзади соперника. Это Ло Чельсо Джовани заработал своей команде штрафной
  • 45'
    Ло Чельсо Джовани делает длинную передачу вперед
  • 44'
    Бетис контролирует мяч.
  • 44'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 42'
    Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 42'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    40'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис в офсайде
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Угловой
    40'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
  • 40'
    Хави Лопеc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    40'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
  • 39'
    Хави Лопеc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Иглесиас Борха сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дардер Серхи изменил счет на табло!
  • 37'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает пас партнеру.
  • 37'
    Какой шанс! Иглесиас Борха почти забил, но мяч вынесли с линии!
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Иглесиас Борха, обводя своих соперников
  • 37'
    ШАНС! Иглесиас Борха вышел один-на-один с голкипером...
  • 37'
    Каналес Серхио ошибается в защите.
  • 36'
    Хесе Родригес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Рока Марк
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Рока Марк
  • 33'
    Ло Чельсо Джовани пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
  • 33'
    Отличные скиллы показывает Ло Чельсо Джовани, обводя своих соперников
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бартра Марк наказан за толчок Мелендо Оскар
  • 32'
    Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 30'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 30'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 29'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Бетис контролирует мяч.
  • 28'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 26'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 26'
    ШАНС! Ло Чельсо Джовани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 25'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ло Чельсо Джовани наказан за толчок Эрмосо Марио
  • 23'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
  • Фол, нарушение
    22'
    Рока Марк наказан за толчок Каналес Серхио
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
  • 21'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 20'
    ШАНС! Каптум Вилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дуарте Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Манди Аисса оказался на газоне.
  • 19'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    19'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
  • 19'
    Роблес Жоэль вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Льюис Лопес. Отличный был шанс, чтобы забить!
  • 19'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    19'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
  • 18'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Педроса Адриа из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Педроса Адриа наказан за толчок Каналес Серхио
  • 15'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Педроса Адриа задерживает мяч рукой
  • 13'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    12'
    Фирпо Жуниор возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    12'
    Санчес Виктор возвращается на поле.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фирпо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Фирпо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    10'
    Санчес Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья свистит. Манди Аисса атаковал сзади соперника. Это Иглесиас Борха заработал своей команде штрафной
  • 9'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
  • 7'
    Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    7'
    Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
  • 6'
    Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Офсайд
    4'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
  • 3'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
  • 2'
    Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Хоакин Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 2'
    Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 2'
    Хесе Родригес из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
  • 2'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Эспаньол
Бетис
62.7% (106)
Ничья
33.1% (56)
Эспаньол
4.1% (7)
2:1 Бетис
32.5% (55)
1:1 Ничья
27.8% (47)
1:0 Бетис
23.1% (39)
2:0 Бетис
3% (5)
1:2 Эспаньол
2.4% (4)
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