Испания: Примера 2018-2019
Бетис
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 30561
Эспаньол
0:1
37' ГолДардер Серхи
58' Желтая карточкаМанди Аисса
66' Желтая карточкаФеддал Зу
68' Желтая карточкаМелендо Оскар
78' Желтая карточкаФирпо Жуниор
1:1
90' ГолФеддал Зу
90' Желтая карточкаБартра Марк
23
Манди
Аисса
20
Фирпо
Жуниор
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
27
Льюис
Лопес
22
Эрмосо
Марио
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
27 Льюис ЛопесЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
-
18 Лопес АлексПолузащитник
- Нападающий
-
24 Лэй УНападающий
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
0:1
58'
66'
68'
74'
78'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал
Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Эспаньол 1:1 Бетис
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =9 -6Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Эспаньол: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 32
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|59 - 43
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 43
|44
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|13.
|Леганес
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|33 - 39
|42
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|16.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|51 - 62
|37
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|37 - 62
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Бетис
62.7% (106)
Ничья
33.1% (56)
Эспаньол
4.1% (7)
2:1 Бетис
32.5% (55)
1:1 Ничья
27.8% (47)
1:0 Бетис
23.1% (39)
2:0 Бетис
3% (5)
1:2 Эспаньол
2.4% (4)
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