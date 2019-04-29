Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

97' Рефери не любит споров - именно за это Бартра Марк сейчас получил желтую

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

97' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Удар от ворот произведет Эспаньол

96' О, нет. Из многообещающей позиции Фирпо Жуниор из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

96' Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

95' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

94' Г О О О О Л - Феддал Зу классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

93' Удар от ворот произведет Эспаньол

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

92' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

92' Тельо Кристиан из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Эспаньол

90' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

89' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

89' Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

89' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Морон Лорен из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.

88' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

87' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

85' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Тельо Кристиан из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

84' Удар от ворот произведет Эспаньол

83' ШАНС! Лайнес Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

83' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Лэй У из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

80' Матч возобновлен

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

79' Иглесиас Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Эспаньол

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Манди Аисса не смог попасть в створ ударом издали

77' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

76' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

76' Плохо сыграл Льюис Лопес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

75' Бетис контролирует мяч.

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

73' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

73' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

73' Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

72' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Сегодняшная посещаемость составляет 30561 болельщиков

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

70' Лопес Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мелендо Оскар получил желтую карточку от судьи

67' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Феддал Зу получил желтую карточку от судьи

65' Эспаньол контролирует мяч.

65' Феддал Зу из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

64' Льюис Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

63' Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.

63' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

63' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.

62' Удар от ворот произведет Эспаньол

62' Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали

62' Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

59' Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде

58' Манди Аисса получил желтую карточку от судьи

58' Опасность! Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

57' Бетис начинает контратаку

57' Роблес Жоэль взял и забрал мяч на выходе

57' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.

57' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

56' Каптум Вилфрид из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

56' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

55' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

55' Хесе Родригес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Удар от ворот произведет Эспаньол

54' Шанс! Каналес Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо

54' Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

53' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Бетис

52' Иглесиас Борха из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

52' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.

51' Удар от ворот произведет Бетис

51' Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

50' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

49' Эспаньол контролирует мяч.

49' Удар от ворот произведет Эспаньол

49' Каналес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Отличные скиллы показывает Каналес Серхио , обводя своих соперников

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Эспаньол

46' Манди Аисса из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.