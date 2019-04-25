Испания: Примера 2018-2019

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Атлетико М
 
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Стадион:
Вальядолид

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья
Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вальядолид

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 5 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид
    Атлетико М
    97.5% (77)
    Ничья
    2.5% (2)
    Вальядолид
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    63.3% (50)
    1:0 Атлетико М
    10.1% (8)
    2:1 Атлетико М
    8.9% (7)
    3:0 Атлетико М
    8.9% (7)
    3:1 Атлетико М
    5.1% (4)
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