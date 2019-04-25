Испания: Примера 2018-2019
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Вальядолид
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона Атлетико М 1:0 Леванте Жирона 1:1 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =7 -10Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья
Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Атлетик Б 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Атлетико М
97.5% (77)
Ничья
2.5% (2)
Вальядолид
0% (0)
2:0 Атлетико М
63.3% (50)
1:0 Атлетико М
10.1% (8)
2:1 Атлетико М
8.9% (7)
3:0 Атлетико М
8.9% (7)
3:1 Атлетико М
5.1% (4)
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