Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Леганес
0:0
Второй тайм: 88'

Стадион: Зрители: 10324
Сельта
0'
45' Желтая карточка
Ресио Хосе
88'
1
Куэльяр
Иван
12
Ньом
Аллан
3
Бустинса
Унаи
24
Омеруо
Кеннет
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
8
Ресио
Хосе
23
Весга
Микель
25
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
22
Кабраль
Густаво
15
Олаза
Лукас
16
Юльсагер
Эндрю
21
Хосабед
Санчес
14
Лоботка
Станислав
19
Буфаль
Софьян
10
Аспас
Яго
9
Макси
Гомес
Леганес
5-3-2
Сельта
4-4-2

Ход матча

45'
Ресио Хосе
 
69'
 
Будебуз Ряд
Буфаль Софьян
72'
Каррильо Гидо
Эн-Несири Юссеф
 
74'
Майкл Сантос
Брайтвайт Мартин
 
76'
 
Браис Мендес
Юльсагер Эндрю
84'
Эль-Жар Набиль
Оскар Родригес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес
Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад
Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Сельта 0:0 Леганес Примера Леганес 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Леганес Примера Леганес 0:2 Сельта Примера
Сельта 0:1 Леганес Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Леганес 0:0 Заявка 35 10 12 13 33 - 39 42
12. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта 0:0 Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
17. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Второй тайм
  • 88'
    Браис Мендес мяч отрикошетил от ворот
  • 86'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 85'
    Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • Угловой
    85'
    Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
  • 85'
    Плохо сыграл Хосабед Санчес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 85'
    Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Весга Микель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Оскар Родригес уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
  • 83'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 83'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 82'
    Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • 82'
    Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 82'
    Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 81'
    Майкл Сантос из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 80'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 80'
    Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Омеруо Кеннет из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
  • 79'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
  • 77'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 77'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 76'
    Тактическая замена. Юльсагер Эндрю уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
  • 75'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 75'
    Бустинса Унаи из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 74'
    Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
  • Офсайд
    74'
    Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
  • 73'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 73'
    ШАНС! Весга Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 73'
    Плохо сыграл Кабраль Густаво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 73'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 72'
    Тактическая замена. Эн-Несири Юссеф уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
  • 71'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
  • 70'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Будебуз Ряд
  • Травма, повреждение
    68'
    Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    68'
    Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Близко! Бьет Аспас Яго из команды Сельта, но мяч успели вынести с линии ворот!
  • 66'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Макси Гомес и Аспас Яго из команды Сельта.
  • 66'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    65'
    Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.
  • 65'
    Плохо сыграл Бустинса Унаи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 65'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 65'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Аспас Яго из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 64'
    Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 63'
    Сиовас Димитрис из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 63'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Сельта контролирует мяч.
  • 61'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 60'
    Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
  • 59'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 59'
    Ресио Хосе не смог попасть в створ ударом издали
  • 59'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 58'
    Буфаль Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 57'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 56'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Буфаль Софьян из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аспас Яго мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    52'
    Безумный фол. Бустинса Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
  • 51'
    Хорошую попытку сделал Мальо Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 49'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Сильва Хонатан из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Аспас Яго заработал фол
  • 48'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10324 болельщиков
  • 47'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • Офсайд
    46'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес в офсайде
  • 46'
    Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 49'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    45'
    Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    45'
    Ресио Хосе из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 44'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Лоботка Станислав из команды Сельта играет слишком грубо. Оскар Родригес оказался на газоне.
  • 43'
    Буфаль Софьян из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хосабед Санчес
  • 42'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 42'
    Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    41'
    Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.
  • 41'
    Юльсагер Эндрю из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 40'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 39'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.
  • 39'
    Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Леганес контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 37'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 36'
    Леганес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Хосабед Санчес
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Назначен штрафной. Пострадал Буфаль Софьян, его свалил Ньом Аллан.
  • 35'
    Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
  • 33'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Опасность предотвращена - Омеруо Кеннет из команды Леганес вступил в отбор удачно
  • 32'
    Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 31'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 30'
    Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Юльсагер Эндрю из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сильва Хонатан
  • 29'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Весга Микель из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Весга Микель нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    28'
    Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
  • 27'
    Олаза Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Мальо Уго
  • 26'
    Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 26'
    Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
  • 25'
    Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 24'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 20'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 19'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 19'
    Ньом Аллан из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • Фол, нарушение
    17'
    Брайтвайт Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Кабраль Густаво заработал фол
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 17'
    Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
  • 16'
    Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 15'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 15'
    Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 15'
    Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • Фол, нарушение
    13'
    Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Макси Гомес оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    12'
    Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
  • 12'
    Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.
  • 11'
    Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    11'
    Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.
  • 11'
    Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 10'
    Макси Гомес не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 9'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 6'
    Хосабед Санчес не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    6'
    Юльсагер Эндрю из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
  • 5'
    Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 4'
    Леганес контролирует мяч.
  • 3'
    Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 2'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Ресио Хосе наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Сельта
Леганес
36.9% (55)
Ничья
47% (70)
Сельта
16.1% (24)
1:1 Ничья
38.9% (58)
2:1 Леганес
17.4% (26)
1:0 Леганес
15.4% (23)
1:2 Сельта
9.4% (14)
0:1 Сельта
5.4% (8)
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