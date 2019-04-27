Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Леганес

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Леганес

Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

Удар от ворот произведет Сельта

Удар от ворот произведет Сельта

Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Сельта

Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

49' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

47' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

44' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Буфаль Софьян из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Удар от ворот произведет Леганес

42' Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали

41' Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.

41' Юльсагер Эндрю из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.

40' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

39' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

38' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Леганес контролирует мяч.

37' Удар от ворот произведет Сельта

37' Брайтвайт Мартин из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

36' Леганес контролирует мяч.

36' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

35' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

35' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Опасность предотвращена - Омеруо Кеннет из команды Леганес вступил в отбор удачно

32' Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...

32' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

30' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Весга Микель из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

28' Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.

27' Олаза Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

26' Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

26' Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.

25' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

24' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

21' Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

21' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

20' Сельта контролирует мяч.

19' Удар от ворот произведет Сельта

19' Ньом Аллан из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

18' Удар от ворот произведет Леганес

17' Удар от ворот произведет Сельта

17' Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо

16' Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

16' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

15' Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

15' Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

14' Удар от ворот произведет Сельта

12' Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.

11' Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Буфаль Софьян из команды Сельта подал угловой справа.

11' Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

10' Удар от ворот произведет Леганес

10' Макси Гомес не смог попасть в створ ударом издали

10' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

9' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Леганес

6' Хосабед Санчес не смог попасть в створ ударом издали

6' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

6' Юльсагер Эндрю из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.

5' Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

5' Удар от ворот произведет Сельта

4' Леганес контролирует мяч.

3' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Сельта

2' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля