Испания: Примера 2018-2019
45' Желтая карточкаРесио Хосе
12
Ньом
Аллан
23
Весга
Микель
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Весга МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
24 Будебуз РядПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес
Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес Леганес 1:1 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад
Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта Сельта 0:0 Леганес Вильярреал 2:3 Сельта
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Леганес
|0:0 Заявка
|35
|10
|12
|13
|33 - 39
|42
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Леганес
36.9% (55)
Ничья
47% (70)
Сельта
16.1% (24)
1:1 Ничья
38.9% (58)
2:1 Леганес
17.4% (26)
1:0 Леганес
15.4% (23)
1:2 Сельта
9.4% (14)
0:1 Сельта
5.4% (8)
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