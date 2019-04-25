Испания: Примера 2018-2019

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Жирона
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Жирона Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол
Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес
Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья
Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте

Последние игры между собой

Жирона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 2:0 Жирона Примера Севилья 1:0 Жирона Примера Жирона 0:1 Севилья Примера Жирона 0:1 Севилья Международные матчи (клубы)
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 34 24 8 2 85 - 32 80
2. Атлетико М Заявка 34 21 8 5 51 - 23 71
3. Реал Мадрид Заявка 34 20 5 9 59 - 38 65
4. Севилья Заявка 34 16 7 11 59 - 42 55
5. Хетафе Заявка 34 14 13 7 43 - 29 55
6. Валенсия Заявка 34 12 16 6 40 - 31 52
7. Атлетик Б Заявка 34 12 13 9 37 - 40 49
8. Алавес Заявка 34 12 10 12 35 - 44 46
9. Бетис Заявка 34 12 7 15 39 - 49 43
10. Эспаньол Заявка 34 11 10 13 40 - 49 43
11. Реал Сосьедад Заявка 34 10 11 13 39 - 42 41
12. Леганес Заявка 34 10 11 13 33 - 39 41
13. Эйбар Заявка 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Вильярреал Заявка 34 9 12 13 43 - 46 39
15. Леванте Заявка 34 9 10 15 51 - 61 37
16. Сельта Заявка 34 9 9 16 48 - 57 36
17. Вальядолид Заявка 34 8 11 15 29 - 47 35
18. Жирона Заявка 34 8 10 16 34 - 47 34
19. Уэска Заявка 34 6 11 17 37 - 55 29
20. Райо Вальекано Заявка 34 7 7 20 36 - 62 28
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Севилья

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 2 часа 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Жирона - Севилья
    Жирона
    7.5% (5)
    Ничья
    10.4% (7)
    Севилья
    82.1% (55)
    1:2 Севилья
    44.8% (30)
    0:1 Севилья
    17.9% (12)
    0:2 Севилья
    9% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    1:3 Севилья
    6% (4)
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