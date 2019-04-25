Испания: Примера 2018-2019
Предыдущие игры
Жирона Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол
Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона Жирона 1:1 Алавес
Севилья Последние 20 матчей: +10 =2 -8Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья
Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья Севилья 5:0 Леванте
Последние игры между собой
Жирона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 32
|80
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|51 - 23
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|59 - 38
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|59 - 42
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|43 - 29
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|16
|6
|40 - 31
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|37 - 40
|49
|8.
|Алавес
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|35 - 44
|46
|9.
|Бетис
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|39 - 49
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 49
|43
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 42
|41
|12.
|Леганес
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 39
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|43 - 46
|39
|15.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|51 - 61
|37
|16.
|Сельта
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 57
|36
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|29 - 47
|35
|18.
|Жирона
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|19.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|37 - 55
|29
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|36 - 62
|28
Жирона
7.5% (5)
Ничья
10.4% (7)
Севилья
82.1% (55)
1:2 Севилья
44.8% (30)
0:1 Севилья
17.9% (12)
0:2 Севилья
9% (6)
1:1 Ничья
7.5% (5)
1:3 Севилья
6% (4)
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