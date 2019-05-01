Италия: Серия B 2018-2019

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Палермо
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Специя
0'
0:1
30' Гол
Giulio Maggiore
1:1
32' Гол
Яяло Мато
41'
1
Бриньоли
Альберто
3
Рисполи
Андреа
24
Przemyslaw
Szyminski
5
Райкович
Слободан
19
Алеесами
Хайтам
35
Муравски
Радослав
8
Яяло
Мато
32
Хаас
Николас
20
Фалетти
Сезар
9
Stefano
Moreo
30
Несторовски
Илья
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
13
Капрадосси
Элио
20
Лиджи
Алессандро
3
Tommaso
Augello
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
9
Галабинов
Андрей
21
David
Okereke
Палермо
4-3-1-2
Специя
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Giulio Maggiore
(David Okereke)
32'
Яяло Мато
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ливорно 2:2 Палермо Палермо 1:1 Падова Беневенто 1:2 Палермо Палермо 1:0 Верона
Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя
Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца

Последние игры между собой

Палермо: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Специя 1:1 Палермо Серия B Специя 0:0 Палермо Серия B Палермо 2:0 Специя Серия B Палермо 0:0 Специя Кубок
Палермо 1:1 Специя Серия B Специя 1:0 Палермо Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 33 17 12 4 66 - 39 63
2. Лечче 34 18 9 7 63 - 42 63
3. Палермо 1:1 34 15 14 5 52 - 34 59
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 1:1 34 13 9 12 49 - 43 48
7. Верона 32 11 13 8 42 - 39 46
8. Перуджа 33 13 7 13 46 - 47 46
9. Читтаделла 33 11 13 9 44 - 36 46
10. Кремонезе 33 11 12 10 34 - 29 45
11. Асколи 33 10 13 10 39 - 50 43
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 33 10 8 15 39 - 50 38
14. Кротоне 33 9 10 14 36 - 40 37
15. Фоджа 33 8 13 12 39 - 46 37
16. Венеция 33 7 12 14 29 - 41 33
17. Ливорно 33 7 11 15 33 - 48 32
18. Карпи 33 7 8 18 36 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Яяло Мато бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Giulio Maggiore бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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