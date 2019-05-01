Италия: Серия B 2018-2019
Палермо
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Ренцо Барбера
Специя
0:1
30' ГолGiulio Maggiore
1:1
32' ГолЯяло Мато
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Luca VignaliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
30'
0:1
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Палермо Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ливорно 2:2 Палермо Палермо 1:1 Падова Беневенто 1:2 Палермо Палермо 1:0 Верона
Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно Падова 1:3 Палермо
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя
Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя Специя 4:0 Козенца
Последние игры между собой
Палермо: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|33
|17
|12
|4
|66 - 39
|63
|2.
|Лечче
|34
|18
|9
|7
|63 - 42
|63
|3.
|Палермо
|1:1
|34
|15
|14
|5
|52 - 34
|59
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|1:1
|34
|13
|9
|12
|49 - 43
|48
|7.
|Верона
|32
|11
|13
|8
|42 - 39
|46
|8.
|Перуджа
|33
|13
|7
|13
|46 - 47
|46
|9.
|Читтаделла
|33
|11
|13
|9
|44 - 36
|46
|10.
|Кремонезе
|33
|11
|12
|10
|34 - 29
|45
|11.
|Асколи
|33
|10
|13
|10
|39 - 50
|43
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|33
|10
|8
|15
|39 - 50
|38
|14.
|Кротоне
|33
|9
|10
|14
|36 - 40
|37
|15.
|Фоджа
|33
|8
|13
|12
|39 - 46
|37
|16.
|Венеция
|33
|7
|12
|14
|29 - 41
|33
|17.
|Ливорно
|33
|7
|11
|15
|33 - 48
|32
|18.
|Карпи
|33
|7
|8
|18
|36 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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