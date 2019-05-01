Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Козенца
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
37' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
1:0
44' Гол
Тутино Дженнаро
1:1
55' Гол
Бокалон Риккардо
56' Желтая карточка
Ricardo Idda
62' Желтая карточка
Мазань Роберт
76' Желтая карточка
Harvey St Clair
80' Желтая карточка
Форнасьер Микеле
90'+5
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
4
Капела
Анибал
18
Matteo
Legittimo
27
Биттанте
Лука
21
Mirko
Bruccini
6
Luca
Palmiero
11
Tommaso
D'Orazio
16
Шаудоне
Даниэле
25
Тутино
Дженнаро
10
Эмбало
Карлос
12
Guglielmo
Vicario
5
Копполаро
Мауро
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
27
Дзампано
Джузеппе
18
Сегре
Джакопо
21
Скьявоне
Андреа
14
Пинато
Марко
17
Мазань
Роберт
15
Mattia
Zennaro
30
Бокалон
Риккардо
Козенца
3-4-1-2
Венеция
3-5-1-1

Ход матча

37'
 
Домицци Мауриццио
44'
Тутино Дженнаро
(Luca Palmiero)
1:0
46'
 
Harvey St Clair
Mattia Zennaro
53'
 
Вриони Джакомо
Пинато Марко
55'
1:1
Бокалон Риккардо
(Harvey St Clair)
56'
Ricardo Idda
 
62'
 
Мазань Роберт
70'
Маньеро Риккардо
Эмбало Карлос
 
76'
 
Harvey St Clair
77'
 
Форнасьер Микеле
Домицци Мауриццио
78'
Скетино Андрес
Ricardo Idda
 
78'
Баэс Хайме
Биттанте Лука
 
80'
 
Форнасьер Микеле

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне
Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана Венеция 0:1 Козенца Козенца 0:0 Беневенто Специя 4:0 Козенца
Венеция Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция Венеция 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция 0:1 Козенца Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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