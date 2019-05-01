Италия: Серия B 2018-2019

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Падова
2:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
3' Гол
Bertrand Yves Baraye
12' Желтая карточка
Пульцетти Нико
23' Желтая карточка
Davide Mazzocco
43' Желтая карточка
Antonio Marino
49' Желтая карточка
Бово Чезаре
2:0
56' Гол
Daniele Cappelletti
65' Желтая карточка
Bertrand Yves Baraye
74' Желтая карточка
Минелли Стефано
2:1
74' Пенальти
Marco Mancosu
75' Желтая карточка
Marco Mancosu
90' Желтая карточка
Капелло Алессандро
90'+9
1
Минелли
Стефано
23
Daniele
Cappelletti
36
Анджелкович
Синиша
3
Черубин
Николо
32
Лонги
Алессандро
11
Лолло
Лоренцо
4
Riccardo
Serena
18
Davide
Mazzocco
10
Bertrand
Yves
Baraye
27
Бонаццоли
Федерико
7
Пульцетти
Нико
22
Вигорито
Мауро
16
Меккарьелло
Бьяджо
25
Лучиони
Фабио
15
Antonio
Marino
24
Венути
Лоренцо
23
Табанелли
Андреа
4
Jacopo
Petriccione
34
Майер
Жан
20
Фалько
Филиппо
8
Marco
Mancosu
19
Andrea
La
Mantia
Падова
4-3-3
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

3'
Bertrand Yves Baraye
(Лонги Алессандро)
1:0
12'
Пульцетти Нико
 
23'
Davide Mazzocco
 
43'
 
Antonio Marino
46'
 
Бово Чезаре
Antonio Marino
46'
 
Паломби Симоне
Jacopo Petriccione
49'
 
Бово Чезаре
56'
Daniele Cappelletti
(Riccardo Serena)
2:0
65'
Bertrand Yves Baraye
 
67'
 
Хайе Том
Табанелли Андреа
67'
Капелло Алессандро
Бонаццоли Федерико
 
74'
Минелли Стефано
 
74'
2:1
Marco Mancosu
75'
 
Marco Mancosu
82'
Pietro Ceccaroni
Лонги Алессандро
 
88'
Кокко Андреа
Davide Mazzocco
 
90'
Капелло Алессандро
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Падова Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи
Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо
Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте
Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче

Последние игры между собой

Падова: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Лечче 3:2 Падова Серия B Лечче 0:1 Падова Серия C Падова 1:1 Лечче Серия B Лечче 2:1 Падова Серия B
Падова 2:1 Лечче Серия C1 A Лечче 1:2 Падова Серия C1 A Лечче 1:1 Падова Серия C1 A Падова 1:0 Лечче Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Антонио Марино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Davide Mazzocco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ив Барайе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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