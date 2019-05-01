Италия: Серия B 2018-2019
1:0
3' ГолBertrand Yves Baraye
12' Желтая карточкаПульцетти Нико
23' Желтая карточкаDavide Mazzocco
43' Желтая карточкаAntonio Marino
49' Желтая карточкаБово Чезаре
2:0
56' ГолDaniele Cappelletti
65' Желтая карточкаBertrand Yves Baraye
74' Желтая карточкаМинелли Стефано
2:1
74' ПенальтиMarco Mancosu
75' Желтая карточкаMarco Mancosu
90' Желтая карточкаКапелло Алессандро
34
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кокко АндреаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Luca Moro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бово ЧезареЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Ход матча
3'
12'
23'
43'
49'
56'
74'
74'
2:1
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Падова Последние 20 матчей: +2 =9 -9Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи
Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова Падова 1:3 Палермо
Лечче Последние 20 матчей: +15 =2 -3Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте
Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче Лечче 2:1 Верона Феццанезе 0:2 Лечче
Последние игры между собой
Падова: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|34
|17
|13
|4
|66 - 39
|64
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|34
|15
|14
|5
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|34
|13
|9
|12
|50 - 44
|48
|7.
|Кремонезе
|34
|12
|12
|10
|36 - 30
|48
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Асколи
|0:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 50
|44
|12.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|13.
|Кротоне
|34
|10
|10
|14
|37 - 40
|40
|14.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|34
|7
|13
|14
|30 - 42
|34
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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