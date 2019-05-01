Италия: Серия B 2018-2019

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Верона
2:3
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
21' Желтая карточка
Фараони Марко
0:1
25' Гол
Джаннетти Никколо
29' Желтая карточка
Murilo Mendes
40' Желтая карточка
Рокка Микеле
0:2
42' Гол
Райчевич Филип
1:2
45' Гол
Давидович Павел
1:3
51' Гол
Murilo Mendes
61' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
65' Желтая карточка
Валиани Франческо
2:3
70' Гол
Лариби Карим
78' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
90' Желтая карточка
Бобен Матия
90'+5
1
Сильвестри
Марко
2
Мунари
Джанни
27
Давидович
Павел
33
Эмпереур
Алан
3
Витале
Луиджи
5
Фараони
Марко
8
Густафссон
Самуэль
21
Лариби
Карим
7
Матос
Ридер
10
Ди
Кармине
Самуэль
4
Хендерсон
Лиам
38
Зима
Лукаш
4
Matteo
Di
Gennaro
3
Дайнелли
Дарио
42
Бобен
Матия
7
Валиани
Франческо
34
Davide
Agazzi
29
Рокка
Микеле
6
Газбарро
Андреа
11
Murilo
Mendes
10
Джаннетти
Никколо
31
Райчевич
Филип
Верона
4-3-3
Ливорно
3-4-1-2

Ход матча

21'
Фараони Марко
 
25'
0:1
Джаннетти Никколо
(Газбарро Андреа)
29'
 
Murilo Mendes
40'
 
Рокка Микеле
42'
0:2
Райчевич Филип
(Валиани Франческо)
45'
Давидович Павел
(Матос Ридер)
1:2
46'
Цаканьи Маттиа
Мунари Джанни
 
51'
1:3
Murilo Mendes
(Davide Agazzi)
56'
Ди Гаудио Антонио
Хендерсон Лиам
 
58'
 
Лучи Андреа
Рокка Микеле
61'
Цаканьи Маттиа
 
62'
 
Диаманти Алессандро
Джаннетти Никколо
65'
 
Валиани Франческо
67'
Паццини Джампаоло
Матос Ридер
 
70'
Лариби Карим
2:3
72'
 
Antonio Porcino
Газбарро Андреа
78'
Густафссон Самуэль
 
90'
 
Бобен Матия

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия
Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно
Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Ливорно: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Ливорно 0:0 Верона Серия B Ливорно 2:3 Верона Серия A Верона 2:1 Ливорно Серия A Верона 1:1 Ливорно Серия B
Ливорно 0:2 Верона Серия B Верона 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:2 Верона Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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