Италия: Серия B 2018-2019
Верона
2:3
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Ливорно
21' Желтая карточкаФараони Марко
0:1
25' ГолДжаннетти Никколо
29' Желтая карточкаMurilo Mendes
40' Желтая карточкаРокка Микеле
0:2
42' ГолРайчевич Филип
1:2
45' ГолДавидович Павел
1:3
51' ГолMurilo Mendes
61' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
65' Желтая карточкаВалиани Франческо
2:3
70' ГолЛариби Карим
78' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
90' Желтая карточкаБобен Матия
21
Лариби
Карим
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
21'
25'
29'
40'
42'
45'
1:2
51'
1:3
61'
70'
2:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =9 -4Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия
Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона Верона 3:1 Пескара Беневенто 0:1 Верона
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно
Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно Ливорно 3:1 Фоджа
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Ливорно: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|34
|17
|13
|4
|66 - 39
|64
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|34
|15
|14
|5
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|34
|13
|9
|12
|50 - 44
|48
|7.
|Кремонезе
|34
|12
|12
|10
|36 - 30
|48
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Асколи
|0:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 50
|44
|12.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|13.
|Кротоне
|34
|10
|10
|14
|37 - 40
|40
|14.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|34
|7
|13
|14
|30 - 42
|34
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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