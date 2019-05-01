Италия: Серия B 2018-2019
Карпи
1:2
Конец матча
Стадион: Сандро Кабасси
Кремонезе
1:0
53' ГолРоландо Габриэле
54' Желтая карточкаКлейтон Машадо
1:1
82' ГолПикколо Антонио
1:2
87' ГолМонтальто Адриано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
33 Reno WilmotsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Dario Saric
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Vasile MogosЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Maodo MbayeПолузащитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
53'
1:0
54'
82'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара Лечче 4:1 Карпи Карпи 2:1 Падова
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче
Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Карпи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|34
|17
|13
|4
|66 - 39
|64
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|34
|15
|14
|5
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|34
|13
|9
|12
|50 - 44
|48
|7.
|Кремонезе
|34
|12
|12
|10
|36 - 30
|48
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Асколи
|0:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 50
|44
|12.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|13.
|Кротоне
|34
|10
|10
|14
|37 - 40
|40
|14.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|34
|7
|13
|14
|30 - 42
|34
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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