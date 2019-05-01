Италия: Серия B 2018-2019

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Карпи
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
53' Гол
Роландо Габриэле
54' Желтая карточка
Клейтон Машадо
1:1
82' Гол
Пикколо Антонио
1:2
87' Гол
Монтальто Адриано
90'+8
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
4
Alessio
Sabbione
13
Поли
Фабрицио
5
Пецци
Энрико
27
Роландо
Габриэле
31
Кулибали
Мамаду
19
Пашиути
Лоренцо
11
Марсура
Давиде
30
Крочата
Джованни
9
Karamoko
Cisse
16
Агацци
Микаэль
4
Арини
Мариано
14
Vasile
Mogos
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
30
Mirko
Carretta
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
18
Michele
Castagnetti
27
Эммерс
Сиан
9
Luca
Strizzolo
Карпи
4-4-1-1
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

53'
Роландо Габриэле
1:0
54'
 
Клейтон Машадо
62'
 
Пикколо Антонио
Эммерс Сиан
67'
 
Монтальто Адриано
Mirko Carretta
70'
Суагер Эмануэле
Пашиути Лоренцо
 
75'
 
Gabriel Strefezza
Мильоре Франческо
82'
1:1
Пикколо Антонио
(Michele Castagnetti)
83'
Fabio Concas
Крочата Джованни
 
87'
Арригини Андреа
Karamoko Cisse
 
87'
1:2
Монтальто Адриано
(Терранова Эмануэле)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара Лечче 4:1 Карпи Карпи 2:1 Падова
Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана Пескара 2:0 Карпи
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче
Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Карпи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе 1:2 Карпи Серия B Карпи 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Карпи Серия B Кремонезе 3:2 Карпи Про Прима Дивизионе
Карпи 1:1 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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