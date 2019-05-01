Италия: Серия B 2018-2019
Перуджа
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Читтаделла
10' Желтая карточкаDavide Diaw
45' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
56' Желтая карточкаNicholas Siega I
90' Вторая желтая карточкаБьянко Раффаэле
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Паза СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Davide DiawНападающий
- Запасные игроки
-
18 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто
Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя
Читтаделла Последние 20 матчей: +5 =8 -7Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|34
|17
|13
|4
|66 - 39
|64
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|34
|15
|14
|5
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|34
|13
|9
|12
|50 - 44
|48
|7.
|Кремонезе
|34
|12
|12
|10
|36 - 30
|48
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Асколи
|0:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 50
|44
|12.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|13.
|Кротоне
|34
|10
|10
|14
|37 - 40
|40
|14.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|34
|7
|13
|14
|30 - 42
|34
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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