Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Перуджа
0:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
10' Желтая карточка
Davide Diaw
45' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
56' Желтая карточка
Nicholas Siega I
90' Вторая желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90'+6
22
Габриэл
Васконселлос
2
Рози
Алеандро
25
Nicola
Falasco
13
Filippo
Sgarbi
4
Эль-Ямик
Джавад
26
Marcello
Falzerano
8
Бьянко
Раффаэле
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
19
Умар
Садик
11
Мелькьорри
Федерико
1
Палеари
Альберто
20
Паза
Симоне
13
Камильяно
Агостино
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
8
Сеттембрини
Андреа
6
Luca
Parodi
23
Бранка
Симоне
11
Nicholas
Siega
I
9
Мончини
Габриэле
32
Davide
Diaw
Перуджа
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Davide Diaw
15'
 
Панико Джузеппе
Сеттембрини Андреа
45'
Бьянко Раффаэле
 
46'
Хан Кван Сон
Мелькьорри Федерико
 
56'
 
Nicholas Siega I
59'
 
Mirko Drudi
Камильяно Агостино
72'
 
Stefano Scappini
Davide Diaw
74'
Видо Лука
Верре Валерио
 
79'
Pasquale Mazzochi
Nicola Falasco
 
90'
Бьянко Раффаэле
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто
Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа Перуджа 1:1 Специя
Читтаделла Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Лечче Беневенто 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Специя Козенца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:1 Карпи Кротоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:1 Палермо Верона 4:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Перуджа Асколи 1:1 Читтаделла Кремонезе 0:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Читтаделла 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B
Перуджа 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Читтаделла Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Панико Джузеппе выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    10'
    Davide Diaw получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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